Tờ The Sun đưa tin, vào thứ 3, ngày 11 tháng 3, Ian Ross Hearst, 19 tuổi, đột nhiên ngã quỵ và được đưa đến Bệnh viện Royal Bolton, nơi các bác sĩ phát hiện cô bị "phù não nghiêm trọng". Cô đã qua đời một cách bi thảm 2 ngày sau đó.

Bà Kelly Hearst, 52 tuổi, mẹ của Ian, cho biết con gái bà ra ngoài vào tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 3, và kêu đau đầu vào sáng hôm sau. Bà nghĩ Ian bị nôn nao nên đã cho con uống paracetamol và uống thật nhiều nước nhưng cơn đau đầu vẫn tiếp tục trở nặng.

Vào thứ 5, ngày 27 tháng 11, Tòa án Giám định Y khoa Bolton đã thụ lý vụ án tử vong của cô và xác định, một biến chứng hiếm gặp do thuốc tránh thai gây ra đã dẫn đến cái chết của Ian. Cô đã dùng thuốc này từ năm 2020.

Vào tháng 12 năm 2024, một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy, huyết áp của Ian cao và được yêu cầu ngừng uống thuốc tránh thai. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau, bác sĩ đa khoa lại cho phép cô bắt đầu uống thuốc trở lại.

Gia đình bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" vì bác sĩ đa khoa "không lưu ý đến tiền sử tăng huyết áp gần đây" và muốn biết những biện pháp nào có thể được thực hiện "để đảm bảo rằng những sự cố như vậy sẽ không xảy ra nữa".

Một tuyên bố từ gia đình cô bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới "cô gái xinh đẹp nhất, chu đáo nhất, dí dỏm nhất và hiểu biết nhất" này.

Tuyên bố cho biết: "Ian vô cùng yêu quý cha mẹ, anh em trai, ông bà, dì, chú, anh em họ, bạn trai và bạn bè. Cô ấy là linh hồn của mọi cuộc tụ họp, thường đến trước cả khi cất tiếng nói, bởi vì cô ấy có giọng nói to nhất".

Hoạt động yêu thích của cô là những buổi họp mặt gia đình, nơi cô bé nhất quyết hát karaoke và chơi trò đố vui, luôn chủ động đặt câu hỏi. Điều này thường khiến gia đình cô thích thú vì cô gặp khó khăn trong việc phát âm hầu hết các từ khi đọc câu hỏi. "Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được nghe con bé hỏi thêm một câu nữa".

"Việc mất con bé đã khiến gia đình chúng tôi vô cùng đau khổ; cuộc sống sẽ không bao giờ còn như trước khi thiếu vắng con gái. Nguyên nhân cái chết của Ian được xác định là do huyết khối xoang tĩnh mạch não. Thuốc tránh thai đường uống suốt 5 năm qua được liệt kê là "yếu tố tiềm ẩn".

Chuyên gia nói gì về việc uống thuốc tránh thai gây cục máu đông?

Tiến sĩ Zishan Malik, chuyên gia tư vấn về chăm sóc đặc biệt và gây mê tại Bệnh viện Royal Bolton, cho biết ông "không tin rằng vấn đề chỉ đơn giản là thuốc tránh thai", cần phải tiến hành thêm nhiều xét nghiệm để loại trừ các khả năng khác.

Khi y tá Emma Walker (Liên minh Bác sĩ Đa khoa Bolton) tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Ian vào ngày 18 tháng 12 năm 2024, cô phát hiện huyết áp của Ian đã tăng lên 140/93, điều mà cô cho là "bất thường".

Emma đã đo huyết áp của Ian 3 lần trong buổi tư vấn. Cô ấy nói rằng kết quả đo "hoàn toàn đồng nhất" mỗi lần. Sau đó, cô ấy khuyên Ian ngừng uống thuốc tránh thai và đi khám bác sĩ đa khoa.

Cuộc điều tra về nguyên nhân tử vong cho thấy không có bất thường nào được phát hiện trong bất kỳ cuộc khám sức khỏe định kỳ nào trước năm 2024.

Tiến sĩ Moin-Oluwa-Sei Onayad đã khám cho Ian tại Phòng khám Springhouse vào ngày 6 tháng 1. Ông cho biết Ian đã nói với mình rằng, cô "muốn tiếp tục uống thuốc tránh thai càng sớm càng tốt".

Tiến sĩ Onayad cho biết ông đã đề nghị Ian chuyển sang dùng thuốc tránh thai chỉ chứa progestin, nhưng cô "từ chối đổi thuốc vì lo lắng về tác dụng phụ".

Tiến sĩ Onayad cho biết, "Cô ấy muốn tiếp tục sử dụng thuốc tránh thai ban đầu mà bản thân đã dùng trong vài năm qua, loại thuốc giúp cô ấy không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào".

Ông nói thêm, lúc đó ông lo ngại việc ngừng thuốc tránh thai trong hơn 4 tuần "có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ". Sau khi xác nhận rằng thuốc tránh thai có chứa progestin cũng có thể làm giảm nguy cơ đó, ông cảm thấy quyết định để Ian tiếp tục dùng loại cô chọn.

Tiến sĩ Onayad chỉ ra rằng, chỉ số huyết áp của Ian ngày hôm đó là 130/90, nằm trong phạm vi cho phép, và chỉ số huyết áp tại nhà của cô sau khi ngừng thuốc tránh thai là 120/70.

Ông giải thích rằng, ông không tin tình trạng huyết áp cao của cô là do thuốc tránh thai gây ra, bởi vì "nếu thuốc là nguyên nhân chính, huyết áp của cô phải giảm xuống mức thấp hơn". Ông nói thêm rằng ông đã hướng dẫn Ian tiếp tục theo dõi huyết áp tại nhà và cô sẽ cần phải đặt lịch hẹn khám lại nếu chỉ số huyết áp vượt quá 140/90.

Mẹ của Ian, cho biết: "Đêm đó, con bé về nhà và nói: 'Bác sĩ bảo con tiếp tục uống thuốc'. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, con bé sẽ không bao giờ uống thuốc. Tất cả chúng tôi đều làm theo lời khuyên của bác sĩ, con bé mới chỉ 19 tuổi".