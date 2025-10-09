Phát hiện con gái mới ra trường luôn mang thuốc tránh thai bên mình, người mẹ chết lặng vì câu trả lời!

Một tình huống dở khóc dở cười vừa xảy ra tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc): Một người mẹ vô tình phát hiện trong túi xách của con gái có… thuốc tránh thai. Bà lập tức sụp đổ, cho rằng con mình vừa mới ra đời làm việc đã “sa ngã”. Nhưng khi đến bệnh viện hỏi rõ nguyên nhân, lời giải thích của bác sĩ khiến bà lặng người, còn con gái chỉ biết cười chua chát.

Câu chuyện khiến nhiều người liên tưởng tới cảnh phim trong bộ phim nổi tiếng “Khói lửa nhân gian của tôi”, nơi một người mẹ tình cờ phát hiện con gái giấu thuốc tránh thai trong túi xách và phản ứng dữ dội ngay tại chỗ.

Ảnh minh họa

Trở lại với câu chuyện đời thật: Cô gái trẻ Tiểu Đình (tên đã được thay đổi) vừa mới đi làm không lâu. Gần đây, cô phát hiện kỳ kinh nguyệt ngày càng thưa thớt, thậm chí hai, ba tháng mới có một lần. Cùng lúc đó, mặt cô nổi đầy mụn, thử qua đủ loại kem và thuốc bôi vẫn không cải thiện. Qua giới thiệu của bạn, cô đến khám tại Khoa Nội tiết Phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Hàng Châu, gặp bác sĩ Kim Tuyết Tĩnh.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ xác định Tiểu Đình mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), căn bệnh nội tiết phổ biến ở phụ nữ trẻ, gây rối loạn kinh nguyệt, nổi mụn và thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Để điều chỉnh nội tiết tố và ổn định chu kỳ, bác sĩ kê đơn thuốc tránh thai loại ngắn ngày, đồng thời dặn dò phải tuân thủ liệu trình, kết hợp ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ.

Thế nhưng, chính hộp thuốc ấy đã khiến gia đình lao đao. Một buổi tối, khi Tiểu Đình đi tắm, mẹ cô vô tình dọn túi xách và thấy vỉ thuốc có chữ "thuốc tránh thai". Ngay lập tức, bà suy sụp, chất vấn con gái “vừa mới ra xã hội đã bị lừa gạt”.

Tại bệnh viện, bác sĩ Kim phải kiên nhẫn giải thích: “Thuốc tránh thai không chỉ dùng để tránh thai. Trong nhiều trường hợp, đây là phác đồ điều trị nội tiết được khuyến nghị cho người bị buồng trứng đa nang”.

Nghe vậy, người mẹ mới ngỡ ngàng hiểu ra, hóa ra thứ bà tưởng “đáng xấu hổ” lại chính là thuốc cứu con gái mình khỏi nguy cơ vô sinh. Hai mẹ con ôm nhau bật khóc, hiểu lầm được hóa giải.

Vài tháng sau, khi quay lại tái khám, Tiểu Đình vui mừng báo tin mụn đã giảm rõ rệt, chu kỳ kinh nguyệt dần ổn định, và tinh thần cô cũng thoải mái hơn nhiều.

Bác sĩ Kim nhấn mạnh: “Xã hội vẫn còn nhiều hiểu lầm về thuốc tránh thai. Trên thực tế, đây là liệu pháp nội tiết quan trọng, có thể giúp điều hòa hormone, cải thiện làn da và ngăn ngừa một số bệnh phụ khoa nếu dùng đúng chỉ định”.

Nguồn và ảnh: QQ