Cô gái 18 tuổi tên Tiantian ở Trung Quốc đã trải qua một tháng nằm viện vì suy thận cấp, sốc chuyển hóa và biến chứng nội tạng sau thời gian dài uống đồ ngọt vô tội vạ.

Được biết cô gái có thói quen uống hai ly trà sữa mỗi ngày, thường đặt kèm cola và các loại đồ ngọt khác, chi đến hơn 100 nhân dân tệ mỗi ngày (tương đương khoảng 340.000 đồng). Cô cũng rất ít vận động, khiến tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi mà không hề hay biết.

Ảnh minh họa.

Vào một ngày đẹp trời, Tiantian cảm thấy khô miệng, đi tiểu nhiều, buồn nôn và chán ăn. Không lâu sau đó, cô hôn mê và được đưa tới cấp cứu tại Chi nhánh phía Bắc của Bệnh viện Ruijin, thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải. Các chỉ số sinh tồn đều báo động đỏ.

Sau khi làm các xét nghiệm các sĩ chẩn đoán cô bị tăng đường huyết nặng kết hợp với nhiễm toan ceton, sốc, tiêu cơ vân và suy thận. Sau năm ngày hôn mê và gần một tháng điều trị tích cực, Tiantian đã qua cơn nguy kịch. Hiện cô được chuyển sang Bệnh viện Nanxiang để tiếp tục điều trị phục hồi.

Ngay khi vừa hồi tỉnh trong khoảnh khắc tỉnh táo, Tiantian nói với bác sĩ: "Tôi sẽ không bao giờ uống trà sữa nữa".

Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên thay đổi ngay hôm nay trước khi quá muộn để bảo vệ "nhà máy lọc máu" của cơ thể.

Những cơn đau lưng âm ỉ, đặc biệt là đau ở vùng hông lưng, có thể là dấu hiệu sớm của bệnh sỏi thận.

Hãy đi khám ngay khi có các triệu chứng bất thường như đau vùng thắt lưng một hoặc hai bên, có thể lan ra phía trước, xuống bụng dưới. Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, nước tiểu có màu bất thường (đục, hồng hoặc đỏ). Ngoài ra có thể kèm theo sốt, ớn lạnh, buồn nôn.

Vì sao đồ ngọt lại gây hại cho thận? Theo các chuyên gia, thận có chức năng lọc chất thải trong máu, kiểm soát lượng nước, cân bằng điện giải và sản xuất hormone điều hòa huyết áp, hồng cầu. Khi tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt từ các loại đồ uống ngọt như trà sữa, chức năng này sẽ bị quá tải. Tiến sĩ Kamlesh Parikh, chuyên gia thận tại Bệnh viện Đa khoa Bhailal Amin (Ấn Độ), lý giải: "Lượng đường cao khiến huyết áp tăng và buộc thận phải làm việc quá mức để loại bỏ lượng glucose dư thừa trong máu. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến tổn thương thận, tiểu đạm, bệnh thận mạn tính và cuối cùng là suy thận giai đoạn cuối (ESRD)". Ngoài nguy cơ tăng huyết áp và tiểu đường, đường cũng góp phần gây béo phì, từ đó gia tăng áp lực lên hệ bài tiết. Các mạch máu nhỏ trong thận dễ bị tổn thương khi đường huyết tăng cao liên tục, dẫn đến giảm khả năng lọc máu và mất dần chức năng thận. Một nghiên cứu đăng trên Frontiers in Nutrition (2023) cũng khẳng định: Chế độ ăn nhiều đường làm tăng nguy cơ sỏi thận, một trong những nguyên nhân dẫn đến tổn thương thận nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

(t/h)