Georgina Rodriguez, vợ sắp cưới của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo (CR7), vừa nhận lời cầu hôn khiến người hâm mộ chúc mừng không ngớt. Georgina và Ronaldo đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ.

Trải qua bao thăng trầm, Georgina vẫn kiên cường bên CR7 và chăm sóc các con, bao gồm 2 con chung với Ronaldo và 3 con riêng trước đó, đồng thời giữ gìn vẻ đẹp và vóc dáng nóng bỏng đáng kinh ngạc. Vòng 3 săn chắc, quyến rũ cùng đường cong chữ S mềm mại khiến nhiều phụ nữ sau sinh mơ ước.

Vợ sắp cưới của Ronaldo nóng bỏng nhờ chăm uống 1 loại nước giảm cân, chăm luyện 1 bài độ vòng 3 ở đâu cũng làm được

Loại nước giảm cân của Georgina Rodriguez

Georgina uống trà lá nguyệt quế, thêm một chút quế hàng ngày để hỗ trợ giải độc, chống viêm và giảm cân.

Theo NCBI, lá nguyệt quế chứa nhiều hoạt chất như eugenol, cineole, flavonoid… có khả năng cải thiện chuyển hóa đường, hỗ trợ insulin và cải thiện lipid máu.

Nghiên cứu cho thấy, dùng 1-3g lá nguyệt quế mỗi ngày trong 30 ngày làm giảm đáng kể đường huyết, LDL-cholesterol và triglyceride; đồng thời tăng HDL-cholesterol đến gần 40% ở người tiểu đường type 2.

Ngoài ra, lá nguyệt quế hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và tạo cảm giác no nhờ tính chất giàu chất xơ nên rất tốt cho người muốn giảm cân, giữ dáng.

Trong khi đó, quế nổi bật với các đặc tính chống viêm, giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa và điều hòa đường huyết. Một phân tích meta năm 2022 chỉ ra rằng, bổ sung ≥ 3g quế mỗi ngày giúp giảm đáng kể cân nặng và chỉ số BMI. Quế cũng thúc đẩy chuyển hóa chất béo thông qua quá trình sinh nhiệt, giúp cải thiện mức insulin và giảm mỡ bụng theo thời gian.

Tóm lại, khi uống trà lá nguyệt quế cho thêm chút quế cay chống viêm, bạn sẽ được:

- Giải độc và chống viêm từ lá nguyệt quế và quế.

- Hỗ trợ điều hòa đường huyết, lipid, insulin, góp phần giảm mỡ.

- Tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Squat - Bài tập độ vòng 3 đơn giản của Georgina Rodriguez

Georgina không chỉ uống để đẹp mà còn tập để đẹp. Cô tập squat mỗi ngày để giữ vòng 3 nảy nở, săn chắc và tạo thân hình chữ S quyến rũ. Squat không cần dụng cụ, có thể tập bất cứ đâu, siết eo, mông giúp tác động mạnh vào cơ mông, đùi và cả core (cơ lõi). Nhờ squat:

- Cơ mông săn chắc, nâng đỡ mông, tạo đường cong đẹp.

- Tác động toàn thân: Đốt calo, tăng sức mạnh, cải thiện tư thế.

- Dễ tập, không giới hạn không gian nhờ kỹ thuật linh hoạt. Tất nhiên, các chuyên gia luôn khuyến cáo chị em muốn tăng cường hiệu quả giúp mông to nhanh hơn, số đo tăng theo như kỳ vọng thì đi đến phòng tập gym có tạ cũng như máy móc hỗ trợ, là ý tưởng tuyệt vời.

Ngoài ra, vợ sắp cưới của Ronaldo còn có những thói quen giữ dáng khác đáng học hỏi

Tập luyện đa dạng: Kết hợp gym, yoga, múa ba lê mềm mại, bơi lội nhẹ nhàng và đạp xe ngoài trời. Điều này không chỉ giúp tăng cường thể lực mà còn tạo đường cong nữ tính, linh hoạt và tinh thần thư giãn.

Ăn uống khoa học: Ưu tiên thực phẩm giàu protein (thịt nạc, cá, trứng, đậu), nhiều rau xanh, hạn chế tinh bột tinh chế. Chế độ này giữ ổn định đường huyết, duy trì năng lượng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Nghỉ ngơi và thư giãn đúng cách: Dù luôn bận rộn với công việc và chăm con, Georgina vẫn dành thời gian thư giãn, tái tạo năng lượng như thiền, tắm thư giãn, đọc sách hoặc chia sẻ khoảnh khắc bình yên trên mạng xã hội. Việc này giúp cân bằng cảm xúc, giảm stress, rất quan trọng để giữ vóc dáng và sức khỏe lâu dài.

