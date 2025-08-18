Cô gái 24 tuổi bị bạn trai cũ đánh mù một mắt vì từ chối tái hợp

Cô gái bị đánh mù mắt vì từ chối tái hợp

Một vụ bạo lực gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), khi một cô gái 24 tuổi bị bạn trai cũ hành hung dã man. Cú đánh mạnh vào vùng mặt khiến cô bị mù một mắt và có nguy cơ mất thị lực hoàn toàn.

Saostar cho biết, theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân đã nhiều lần hứng chịu bạo hành trong quá trình yêu đương. Do không chịu nổi sự kiểm soát và bạo lực, cô quyết định chia tay vào giữa tháng 7. Tuy nhiên, kể từ đó, người bạn trai cũ liên tục gọi điện quấy rối, thậm chí thuê thợ khóa mở cửa nhà trọ và lấy đi chìa khóa dự phòng.

Ngày 12/8, anh ta bất ngờ xuất hiện tại nơi ở của cô gái, tìm cách níu kéo tình cảm. Khi bị từ chối, hắn nổi giận, ra tay đánh mạnh vào vùng mặt và đầu nạn nhân. Cú đánh khiến mắt trái chảy máu, thủy tinh thể bị bong tróc, dẫn đến mù hoàn toàn. Bác sĩ cho biết, thị lực mắt phải của nạn nhân cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cú đánh khiến mắt trái chảy máu, thủy tinh thể bị bong tróc, dẫn đến mù hoàn toàn. Ảnh: Saostar.

Gia đình nạn nhân tiết lộ đây là lần thứ năm cô bị hành hung. Trước đó, người đàn ông này thường xuyên che giấu hành vi bạo lực bằng cách nói dối bác sĩ rằng nạn nhân "tự va vào bàn". Đáng chú ý, trong thời gian yêu nhau, anh ta không có việc làm và mọi chi phí sinh hoạt đều do cô gái gánh vác.

Sau vụ tấn công, nạn nhân đã báo cảnh sát và xin lệnh bảo vệ khẩn cấp. Em gái nạn nhân chia sẻ: "Mỗi lần đi tái khám, chị tôi đều suy sụp. Anh ta còn muốn đưa tiền bồi thường để ém nhẹm sự việc, nhưng chúng tôi không chấp nhận."

Ngày 16/8, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tại quận Lô Châu. Khi bị thẩm vấn, hắn vẫn tỏ thái độ cười cợt. Mặc dù cảnh sát đề nghị tạm giam, viện kiểm sát lại cho phép nghi phạm được tại ngoại sau khi nộp 30.000 Đài tệ (hơn 26 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Trước tình hình này, dù đã có lệnh bảo vệ, nạn nhân và gia đình vẫn vô cùng lo lắng. Họ buộc phải chuyển chỗ ở gấp để đảm bảo an toàn. Với thương tích hiện tại, cô gái gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân, chưa nói đến việc đi làm hay mưu sinh.

Những vụ việc tương tự

Trước đó, vào năm 2020, một nam thanh niên tại Thái Lan bị bắt vì tạt axit, dùng súng giả đe dọa bạn gái cũ sau khi đề nghị cô tái hợp nhưng không được chấp thuận.

Theo Tạp chí Tri thức, nam sinh viên (18 tuổi) tại Songkhla, Thái Lan tới gặp bạn gái cũ (20 tuổi) tại nơi làm việc của cô và đề nghị tái hợp. Cả hai đã chia tay nhau cách đây một tháng.

Nam thanh niên tại Thái Lan bị bắt vì tạt axit, dùng súng giả đe dọa bạn gái cũ. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Sau khi bị cô từ chối, nam thanh niên tức giận. Trong cơn phẫn nộ, cầm trong tay lọ axit mua trên mạng, anh hắt thẳng về phía bạn gái cũ nhằm hủy hoại vẻ ngoài của cô vì cho rằng đã làm tổn thương mình, theo The Nation. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nam thanh niên nói rằng rất hối hận về hành động của mình và muốn xin lỗi người yêu cũ.

Về phía nạn nhân, các bác sĩ vẫn còn lo ngại về tình trạng của cô và đang tiến hành theo dõi để cô không bị nhiễm trùng.

Hay vào năm 2011, tại Trung Quốc, nữ sinh 16 tuổi tên Châu Nham bị nam sinh học cùng lớp tạt axit vì hai lần từ chối lời tỏ tình. Vụ việc khiến cho dư luận bức xúc trong thời gian dài.

Hung thủ bị kết án vào tháng 5/2012. Tuy nhiên, mức án 12 năm 1 tháng khiến nhiều người cảm thấy không thỏa đáng so với những đau đớn, tủi khổ cùng những vết sẹo cả đời mà nạn nhân phải chịu.