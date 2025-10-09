Hủy hôn sát ngày cưới, cô gái vẫn đòi giữ hơn 100 triệu đồng vì "bị chú rể ôm khi chụp ảnh cưới"

Theo Vietnamnet, trong một chương trình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) mới đây, anh Vạn - sống tại Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam - chia sẻ rằng, năm 2024, anh quen biết một người phụ nữ thông qua mai mối.

Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc này, đàng trai đã trao cho vợ chưa cưới của anh Vạn một phong bao lì xì trị giá 24.000 NDT (88,8 triệu đồng) trong lần đầu gặp mặt.

Hai bên thảo luận và dự định tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11 năm nay. Lễ đính hôn của anh Vạn và vợ cũng đã diễn ra hồi tháng 1 với khoản sính lễ khoảng 200.000 NDT (740 triệu đồng) và trang sức đá quý cho cô dâu.

Sau khi hai bên đã cùng nhau chụp ảnh cưới, đặt khách sạn và thông báo rộng rãi, người phụ nữ bất ngờ tuyên bố hủy hôn với lý do "không phù hợp".

Hủy hôn sát ngày cưới, cô gái vẫn giữ 111 triệu đồng vì "bị chú rể ôm khi chụp ảnh cưới". Ảnh minh họa.

Điều đáng chú ý là hành động đòi tiền của cô dâu chưa cưới. Cô cho biết sẽ chỉ hoàn trả 170.000 NDT (629 triệu đồng) tiền sính lễ, còn giữ lại 30.000 NDT (khoảng 111 triệu đồng) "tiền phí" vì đã bị anh Vạn ôm ấp khi chụp ảnh cưới.

Sự việc này khiến cả anh Vạn, gia đình và người mai mối đều vô cùng ngỡ ngàng. Bà mối cho hay: "Tôi đã làm mối cho hơn 1.000 cặp đôi nhưng lần đầu tiên gặp phải trường hợp này."

Chia sẻ với chương trình, anh Vạn cho biết, anh và gia đình đã phải tiêu tốn rất nhiều để chuẩn bị cho đám cưới.

"Chúng tôi đã tìm tới nhà cô ta để nói chuyện. Ban đầu, hai bên đều rất căng thẳng và bế tắc. Song sau đó, cô ta quyết định trả thêm 5.000 NDT (18,5 triệu đồng) nữa cho gia đình tôi", anh Vạn nói.

Dù cảm thấy vô cùng uất ức, song đàng trai chọn cách dừng lại để tránh sự việc bị đẩy đi xa hơn, thông tin từ Ctwant. "Tiền có thể kiếm lại, song chuyện này thực sự bất công với tôi và gia đình", anh Vạn chia sẻ.

Ngày 3/10, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin về một chú rể ở thành phố Tuyên Dương (tỉnh Thiểm Tây) đã nhảy xuống sông Tuyên Hà ngay trước khi hôn lễ bắt đầu, khiến buổi lễ bị hủy bỏ trong đau đớng.

Đám cưới dự kiến diễn ra vào trưa 3/10 tại một khách sạn ven sông. Tuy nhiên, chú rể Chu (29 tuổi) bất ngờ rời khỏi khách sạn, chạy ra cầu gần đó và gieo mình xuống dòng sông đang dâng cao do mưa lớn, mất tích.

Người đưa tin cho biết, theo xác nhận từ chính quyền, người mất tích là anh Chu (29 tuổi, trú tại thị trấn Lữ Hà, thành phố Tuyên Dương). Vào khoảng 10h sáng, sau khi rời khách sạn, nơi dự kiến diễn ra hôn lễ, Chu đã đi thẳng ra cầu và gieo mình xuống dòng sông đang dâng cao do mưa lớn.

Các bài đăng về sự việc trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm rộng rãi.

Trong báo cáo công bố ngày 4/10, cảnh sát thành phố Tuyên Dương khẳng định bước đầu điều tra cho thấy Chu đã mất kiểm soát cảm xúc do "những mâu thuẫn nhỏ nhặt liên quan đến hôn lễ". Chính quyền địa phương ngay sau đó đã triển khai lực lượng lớn gồm cảnh sát khẩn cấp, cứu hỏa, hàng hải và an ninh công cộng để tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Đến hiện tại, công tác tìm kiếm và an ủi thân nhân vẫn đang được tiến hành.

Chính quyền cũng kêu gọi người dân và cư dân mạng không suy diễn, không lan truyền tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ việc, nhằm tránh gây thêm tổn thương cho gia đình hai bên.