Theo Tri thức và Cuộc sống, sự việc hy hữu xảy ra vào năm 2023 tại Tirva Kotwali, quận Kannauj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một cặp đôi vốn định tổ chức đám cưới vào ngày lành tháng tốt nhưng đến gần ngày cưới, gia đình chú rể quyết định huỷ hôn. Lý do là bởi thành tích học tập ở cấp 3 của cô dâu quá kém khiến chú rể và gia đình không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, bố cô dâu lại tiết lộ lý do thực sự khiến chú rể muốn hủy hôn là do vấn đề của hồi môn, khi gia đình cô dâu không chuẩn bị đủ của hồi môn như mong muốn của gia đình chú rể.

Tức giận trước hành động không thể chấp nhận này của nhà trai, bố cô dâu quyết định tới đồn cảnh sát tố cáo sự việc, gửi đơn kiện lên cơ quan chức năng.

Chú rể hủy hôn vì chê cô dâu "học kém", nhà gái tức tối khởi kiện. Ảnh minh họa.

Trong lá đơn, người cha cho biết cuộc hôn nhân của con gái ông - Soni được ấn định với chàng trai Sonu đến từ làng Baganwa. Hai gia đình cũng đã lên xong toàn bộ kế hoạch cho hôn lễ của hai con.

Người cha cho biết gia đình ông đã chi 60.000 rupee (hơn 17 triệu đồng) làm của hồi môn cho đám cưới, trong đó có một chiếc nhẫn vàng cho chú rể trị giá 15.000 rupee (khoảng 4,3 triệu đồng).

Vào ngày 4/12/2022, nghi thức đón dâu truyền thống Godh Bharai đã diễn ra tốt đẹp tại nhà gái. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, nhà trai lại đến nói chuyện và gợi ý đòi thêm của hồi môn. Sau khi nghe bố cô dâu trả lời rằng gia đình mình không đủ khả năng cho thêm bất kỳ thứ gì, nhà trai khó chịu bỏ về.

Không lâu sau đó, trong sự ngỡ ngàng của nhà gái, chú rể tuyên bố hủy bỏ hôn ước với lý do không hài lòng với kết quả học tập quá kém của cô dâu, theo Người đưa tin.

Dù bố cô dâu đã hết sức thuyết phục nhà trai, mong đôi bên nhường nhịn nhau một chút nhưng nhà trai vẫn nhất quyết đòi thêm của hồi môn. Không còn cách nào, nhà gái đành phải gọi điện báo cảnh sát.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương điều tra tìm hiểu vấn đề, hỗ trợ 2 gia đình hòa giải, đàm phán và thương lượng để đưa ra một biện pháp giải quyết hợp lý nhất.