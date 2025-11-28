Chồng phá nát 10 triệu trong tích tắc chỉ vì vợ mải đánh Pick không nghe điện thoại

Hôm nay tôi đọc được một câu chuyện trên TikTok @Pickhub, và… tim tôi như nghẹn lại. Một bạn nữ cũng là “pick thủ” như tôi kể rằng chồng cô ấy chặt tan nát 2 chiếc vợt yêu quý , chỉ vì cô quá mải mê đánh pick mà không nghe điện thoại. Một chiếc Joola, một chiếc Agassi – tổng giá trị cũng chục triệu, không hề ít và là những món đồ mà cô nâng niu như chính đam mê của mình.

Tôi từng đọc đâu đó: Trong hôn nhân, sở thích cá nhân không phải thứ được đánh giá cao nếu người đó là phụ nữ. Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng tôi nhận ra điều ấy quá đúng trong chính cuộc sống của mình.

Câu chuyện bắt đầu từ một sở thích nhỏ: tôi chơi pick. Nó giúp tôi xả stress, giúp đầu óc nhẹ nhàng sau một ngày bận rộn với gia đình. Nhưng mỗi khi tôi cầm vợt ra sân, ánh mắt của chồng không hề thấy niềm vui hay ủng hộ. Thay vào đó là sự hằn học, khó chịu. Anh không nói ra, nhưng tôi nhìn thấy rõ.

Trong khi đó, cuộc sống hàng ngày tôi “gánh” đủ thứ: hối hả đón con tan học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học, lo đối nội đối ngoại, quản lý chi tiêu… Tôi làm tất cả những thứ mà anh không nhìn thấy, không cần nhắc. Anh nhậu nhẹt cuối tuần, bỏ nửa tháng lương mua bộ đồ chơi ngớ ngẩn cho mình, và tất nhiên, vui vẻ với thú vui ấy.

Vậy tại sao khi vợ muốn dành ra vài tiếng để làm điều mình thích, lại trở thành điều “không thể chấp nhận”? Tại sao sở thích của phụ nữ luôn bị coi nhẹ, trong khi họ vẫn làm tròn mọi trách nhiệm với gia đình, với con cái, với chồng?

Tôi không đập đồ chơi của chồng, không quát tháo, không làm ầm lên. Tôi chỉ im lặng, nhìn mọi thứ xung quanh và tự nhủ: Sở thích là quyền của mỗi người, không ai có quyền lấy đi niềm vui ấy. Và các anh ạ, hằn học, giận dữ hay đe dọa cũng chẳng làm người vợ sợ hay nể hơn. Các anh chỉ đang đổ dồn sự bất lực của mình lên những món đồ vô tri, chỉ khiến khoảng cách giữa hai người dài ra, còn nỗi tổn thương và bất bình ngày một chất đầy.

Người chồng trong câu chuyện trên có thể hối hận, có thể bù đắp sau này. Nhưng với bạn nữ ấy, nỗi đau khi nhìn chiếc vợt tan nát, cảm giác bị xem thường đam mê, chắc chắn không thể xóa ngay lập tức. Tôi nghĩ, trong hôn nhân, sự tôn trọng lẫn nhau quan trọng hơn mọi cơn giận hay mâu thuẫn nhất thời.

Phụ nữ có quyền vui, có quyền được giải tỏa, có quyền để bản thân là chính mình. Nhưng xã hội và nhiều người đàn ông vẫn mặc định: “Trách nhiệm là trên hết, sở thích là xa xỉ”. Trong khi thực tế, phụ nữ vẫn làm trọn vai trò đó và nhiều khi gấp đôi. Chỉ là họ cũng cần không gian riêng, để được hít thở, được làm điều mình thích, để cân bằng và không gục ngã.

Tôi kể câu chuyện này không phải để kể khổ, mà để nhắn nhủ: H ãy tôn trọng thú vui của vợ, dù là nhỏ nhặt nhất. Đừng để sự hằn học hay ganh ghét biến những khoảnh khắc vui vẻ thành áp lực. Phụ nữ không chỉ là người chăm sóc gia đình họ cũng là người cần được sống cho chính mình.