Ở tuổi 81, sau nhiều năm bệnh tật, cô đơn và rạn nứt với con gái nổi tiếng nhất thế giới, Thomas Markle bất ngờ tìm lại được niềm vui sống. Người đàn ông từng đứng bên lề đám cưới thế kỷ của Meghan và Vương tử Harry giờ đây đang mỉm cười với một người phụ nữ hoàn toàn mới và theo những người thân cận, ông thực sự muốn cưới cô ấy.

Gặp nhau trong phòng hồi sức, yêu nhau như chuyện cổ tích

Thomas Markle gặp Rio Canedo tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Cebu, Philippines, nơi ông đang điều trị sau ca phẫu thuật cắt cụt chân trái dưới đầu gối vì cục máu đông nguy hiểm tính mạng. Cả hai quen nhau vào tháng 12 năm 2025, khi Rio là một trong những y tá trực tiếp chăm sóc ông.

Điều thú vị là Rio hoàn toàn không biết ông là ai khi lần đầu tiếp nhận bệnh nhân. Cô kể lại: "Tôi nghe nói ông ấy có tiếng là khó tính. Nhưng khi làm việc cùng nhau, ông ấy là một quý ông thực sự lịch sự, hài hước. Ở Philippines, Meghan và Harry không phải chuyện gì to tát".

Từ bệnh nhân và y tá, họ dần trở nên gắn bó. Rio chăm sóc Thomas theo chế độ không đường nghiêm ngặt, giấu đi những hộp socola mà khách thăm mang đến, nhắc ông uống đủ nước. Sự quan tâm tỉ mỉ ấy có lẽ đã chạm đến trái tim người đàn ông đã trải qua quá nhiều mất mát.

"Tôi sẽ cưới cô ấy nếu điều đó tốt cho cô ấy"

Thomas chia sẻ ông cảm thấy "hạnh phúc và may mắn" hơn bất cứ điều gì ông từng tưởng tượng khi nghĩ đến việc gắn bó phần đời còn lại bên Rio. Theo nguồn tin thân cận với gia đình, ông nói với bạn bè rằng ông sẵn sàng cưới cô ngay lập tức.

Khi được hỏi về khả năng kết hôn, ông không phủ nhận: "Tôi sẽ cưới Rio nếu điều đó có lợi cho cô ấy. Nhưng chúng tôi chưa bàn đến chuyện đó. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống".

Rio là phụ nữ đã ly hôn, có hai con đã trưởng thành - một cô con gái 22 tuổi đang học dược và một cậu con trai 16 tuổi. Bản thân cô hơn Meghan Markle đúng hai tuổi và cũng là chi tiết khiến không ít người chú ý.

Hòa giải với chính mình, dù chưa hòa giải với con gái

Cuộc tình của Thomas diễn ra trong bối cảnh ông vẫn hoàn toàn xa cách với Meghan suốt nhiều năm qua. Hai cha con đã không liên lạc từ ngay trước đám cưới của Meghan với Vương tử Harry năm 2018. Đến nay, Thomas vẫn chưa một lần gặp con rể Harry, hay hai cháu nội Archie và Lilibet.

Ông từng nói ông không hiểu vì sao con gái "cắt liên lạc" với mình. Nhưng thay vì tiếp tục đau khổ, Thomas dường như đã chọn một hướng khác.

"Tôi không mong đợi sẽ tìm lại được niềm vui và hạnh phúc ở tuổi này. Bao năm qua tôi cảm thấy cô đơn và buồn bã nhưng giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống. Sau quá nhiều khó khăn, tôi thực sự cảm thấy mình được ban phước khi tìm thấy một người đặc biệt như vậy", ông chia sẻ.

Với những ai chỉ trích mối quan hệ hơn kém 35 tuổi này, ông thẳng thắn đáp lại: "Kẻ ghét thì cứ ghét, thành thật mà nói tôi không quan tâm. Cuộc đời là để sống. Không có gì quan trọng hơn tình yêu".

Hiện Thomas đang ở Mỹ để lắp chân giả công nghệ cao và dành thời gian bên con gái Samantha. Theo nguồn tin thân cận, ông và Rio vẫn video call gần như mỗi ngày và ông muốn có ngày đưa Rio đến thăm nước Mỹ. Chuyện đám cưới có thể còn xa, nhưng theo những người quen biết ông, đó là điều ông thực sự đang nghĩ đến.

Theo Daily Express / Daily Mail