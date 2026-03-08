Có 800 triệu, vợ muốn mua đất ở quê để phòng thân, đến khi tìm được mảnh phù hợp mới phát hiện chồng đã đặt cọc ô tô từ trước

Kiên và Hồng kết hôn được gần 5 năm, 2 vợ chồng đều đi làm, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Họ sống khá tiết kiệm nên sau nhiều năm cũng để dành được khoảng 800 triệu. Khoản tiền ấy đối với họ không phải nhỏ. Nó giống như một cột mốc cho thấy những năm tháng đi làm vất vả của cả hai cũng đã có chút thành quả.

Chồng tính một đằng, vợ nghĩ một nẻo

Nhưng từ khi có khoản tiền đó, hai vợ chồng lại bắt đầu có những suy nghĩ rất khác nhau. Hồng luôn nghĩ đến việc mua đất, quê cô ở cách thành phố khoảng 40km, gần nhà bố mẹ vẫn còn vài mảnh đất giá rẻ. Mấy năm gần đây, nhiều người thành phố bắt đầu về mua đất quanh khu đó nên giá cũng tăng dần.

Hồng tính toán khá đơn giản, 800 triệu chưa đủ mua đất trong thành phố, nhưng ở quê thì vẫn có thể mua được một mảnh nhỏ. Nếu sau này khu vực đó phát triển, đất tăng giá thì bán đi cũng được một khoản. Còn nếu không tăng thì ít nhất sau này vợ chồng cũng có chỗ về quê ở, gần bố mẹ. Cô nói với Kiên nhiều lần rằng giữ đất vẫn an toàn hơn giữ tiền. Tiền để lâu thì tiêu lúc nào cũng không biết nhưng đất thì vẫn nằm đó.

Kiên nghe Hồng nói cũng không phản đối ngay, nhưng anh lại có suy nghĩ khác. Công việc của Kiên là nhân viên kinh doanh, gần như tuần nào anh cũng phải đi gặp khách hàng, ký hợp đồng, đi công tác ngắn ngày. Phần lớn thời gian anh đi xe máy hoặc gọi taxi, Kiên bắt đầu thấy điều đó không còn phù hợp nữa.

Ảnh minh họa

Anh nói với Hồng rằng nhiều đồng nghiệp của mình đều đi ô tô. Có người còn trẻ hơn anh nhưng nhìn cách họ bước xuống xe, vào quán cà phê hay văn phòng gặp khách, mọi thứ đều tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn.

Kiên không nói thẳng rằng mình muốn “giữ thể diện”, nhưng trong lòng anh hiểu điều đó cũng có phần đúng. Một chiếc ô tô đối với Kiên không chỉ là phương tiện đi lại, nó còn giống như một công cụ hỗ trợ công việc. Anh nói với Hồng rằng nếu có xe, việc gặp gỡ khách hàng cũng thuận tiện hơn, đi công tác xa cũng đỡ vất vả.

Nhưng Hồng vẫn lắc đầu. Cô nghĩ ô tô là tài sản tiêu sản, mua về là bắt đầu mất giá. Chưa kể còn tiền bảo dưỡng, gửi xe, đủ thứ chi phí đi kèm. Trong khi đất thì ngược lại, có thể không tăng nhanh nhưng ít nhất hiếm khi mất giá.

Hai người đã nói chuyện này với nhau nhiều lần. Không đến mức cãi vã, nhưng mỗi lần nhắc đến đều kết thúc bằng sự im lặng.

Không có đúng và sai, chỉ là có cùng nhau tính toán hay không?

Một buổi tối, Hồng gọi điện về quê nhờ bố mẹ hỏi giúp xem quanh nhà còn mảnh đất nào bán không. Bố cô quen biết nhiều nên chỉ vài hôm sau đã có người giới thiệu một mảnh đất khoảng 70 mét vuông, giá vừa đúng tầm tiền của hai vợ chồng.

Hồng nghe xong khá mừng. Cuối tuần cô dự định sẽ về quê xem đất cùng Kiên nhưng khi Hồng nói chuyện này với chồng, Kiên lại tỏ ra lúng túng. Ban đầu anh chỉ ậm ừ, nói để tính thêm, thấy Hồng hỏi kỹ quá, cuối cùng Kiên mới nói thật. Cách đây hơn 1 tuần, anh đã mang 100 triệu đi đặt cọc mua ô tô.

Chiếc xe mà Kiên chọn chưa có sẵn trong kho vì anh muốn đúng màu mình thích. Nhân viên bán hàng nói khoảng 1 tháng nữa xe về, lúc đó chỉ cần thanh toán nốt tiền rồi làm thủ tục đăng ký.

Hồng nghe xong thì lặng người. Cô không phải sốc vì chiếc xe, mà vì Kiên đã tự quyết định một việc lớn như vậy mà không nói với mình. 100 triệu tiền đặt cọc không phải quá lớn so với 800 triệu tiết kiệm, nhưng nó giống như một dấu hiệu cho thấy Kiên đã tự quyết rồi.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, hai vợ chồng gần như không nói chuyện tiếp với nhau, vì Hồng giận vô cùng còn Kiên thì cho rằng vợ suy nghĩ hạn hẹp, không để ý và thông cảm cho công việc của chồng, chỉ muốn mua đất và về gần nhà bố mẹ.

Thực ra, câu chuyện của Kiên và Hồng không phải là hiếm.

Nhiều gia đình trẻ khi có một khoản tiền tích lũy thường đứng trước những lựa chọn giống vậy: mua tài sản để đầu tư lâu dài, hay chi cho những thứ phục vụ công việc và cuộc sống hiện tại.

Không có đáp án hoàn toàn đúng hoặc sai.

Có người mua đất và vài năm sau bán được giá cao nhưng cũng có người mua đất ở những nơi mãi không phát triển.

Có người mua xe và từ đó công việc thuận lợi hơn, thu nhập tăng lên. Nhưng cũng có người sau vài năm lại thấy chiếc xe chỉ là một khoản chi phí tiêu tốn lớn.

Điều quan trọng có lẽ không nằm ở việc chọn đất hay chọn xe, mà nằm ở chỗ hai người có cùng tính toán, bàn bạc và hiểu được mục tiêu của gia đình mình hay không. Bởi vì đầu tư thông minh đôi khi không chỉ là chọn đúng tài sản, mà còn là biết cách giữ cho những quyết định lớn trong gia đình được đưa ra cùng nhau.