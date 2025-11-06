CLIP: Lốc xoáy bất ngờ giữa bão số 13 ở Quảng Ngãi

Tối 6-11, lãnh đạo UBND xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết theo thống kê sơ bộ, hiện có ít nhất gần 10 nhà bị hư hỏng do trận lốc xoáy đột ngột giữa mưa bão số 13 Kalmaegi xảy ra chiều cùng ngày.

Lốc xoáy xuất hiện giữa mưa bão ở Quảng Ngãi

Trước đó, lúc 17 giờ 45 phút ngày 6-11, một trận lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trong mưa bão ở bầu trời xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi).

Nhà người dân ở xã Long Phụng bị tốc mái do lốc xoáy

Nhà người dân bị tốc mái do lốc xoáy

Video từ người dân cung cấp cho thấy, một trận lốc xoáy khá lớn, kéo dài hơn 2 phút bất ngờ xuất hiện trong mưa bão, khiến nhiều người dân lo sợ.

Tại Quảng Ngãi, hiện có mưa lớn, gió khá mạnh xuất hiện nhiều nơi, đặc biệt các địa phương phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.