Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/11, UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 30kg về môi trường tự nhiên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/11, UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 30kg về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú tại thôn Bàu 3, xã Tuyên Hóa hoảng hốt phát hiện một cá thể trăn lớn cuộn tròn trong góc nhà nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng bắt cá thể trăn nặng 30kg bò vào nhà dân (Clip: Nam Nguyễn).

Lực lượng kiểm lâm nhanh chóng có mặt, phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng biện pháp bắt an toàn cá thể trăn, tránh gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

Cá thể trăn to, khỏe khiến việc khống chế của lực lượng chuyên môn gặp không ít khó khăn. Cá thể trăn sau đó được đưa đến khu vực phù hợp để thả về môi trường tự nhiên.

Chia sẻ với Vietnamnet, một cán bộ xã Tuyên Hóa cho hay, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, cá thể trăn này có thể gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và cả vật nuôi trong khu dân cư.

Cá thể trăn sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Ng. Nam/ Vietnamnet



