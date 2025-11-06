Khi lau bàn giá hơn Ferrari: Công việc tưởng tầm thường nhưng áp lực bạc triệu

Ở vùng Vịnh San Francisco (Mỹ), Gina bắt đầu ngày mới của mình như mọi khi: đôi găng tay trắng, khăn microfiber, và một danh sách đồ nội thất “cấm động mạnh”. Nhưng hôm nay, cô phải làm sạch một chiếc bàn cà phê Diego Giacometti – món đồ được định giá đắt hơn cả siêu xe Ferrari.

“Bạn phải hiểu từng chất liệu, từng loại sơn và từng cách lau riêng. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều là tác phẩm nghệ thuật,” Gina kể. Sau 26 năm làm giúp việc, cô đã trở thành executive housekeeper – quản gia cao cấp, phục vụ những gia đình thuộc tầng lớp siêu giàu ở California.

Nếu ở các gia đình trung lưu, công việc dọn dẹp là lau chùi, hút bụi, giặt giũ, thì với giới thượng lưu, đó là chăm sóc và bảo tồn tài sản nghệ thuật. Một vết trầy nhỏ trên bề mặt có thể làm giảm giá trị món đồ hàng chục nghìn USD.

Zesty Meyers, đồng sáng lập phòng trưng bày R & Co. (New York), cho biết: “Khi ai đó mua một chiếc sofa Jean Royère giá một triệu USD, họ đang mua một phần lịch sử. Và lịch sử thì không thể lau bằng nước rửa kính.”

Thay vì các vật liệu phổ thông, những quản gia như Gina phải tiếp xúc với đồ nội thất kim loại quý, gỗ hiếm, thủy tinh chế tác thủ công, hay các tác phẩm của những nhà thiết kế huyền thoại như Jean-Michel Frank, François-Xavier Lalanne… Để chạm tay vào chúng, họ phải được huấn luyện.

Charles MacPherson – người điều hành một công ty đào tạo nhân sự phục vụ giới siêu giàu ở Toronto – nói: “Lau dọn đúng cách là kỹ năng phải học. Đây không phải công việc tay chân – đây là một nghề nghiêm túc.”

Công ty của ông thậm chí mở khóa học 5 tuần chỉ để dạy cách chăm sóc nội thất đương đại, bảo quản patina và xử lý bề mặt cổ điển. “Chúng tôi dạy họ cách nhìn đồ nội thất như một nhà bảo tồn chứ không phải người lau nhà,” MacPherson chia sẻ.

Và dĩ nhiên, mức lương dành cho những người “lau dọn bằng tri thức” này không hề nhỏ. Nếu trước đại dịch, một quản gia chuyên nghiệp kiếm khoảng 60.000 USD/năm, thì nay, con số ấy dễ dàng vượt 100.000 USD, kèm nhiều phúc lợi: nhà ở, bảo hiểm, xe đưa đón và thậm chí là… đồng phục thiết kế riêng.

Một cú lau nhầm – bay mất 75.000 USD: Nghề của sự tỉ mỉ và thần kinh thép

Tiền lương cao đi cùng rủi ro không tưởng. Một cú trượt tay, một động tác vô ý – và hậu quả có thể là thiệt hại hàng chục nghìn đô la. MacPherson kể lại: “Một người giúp việc từng phấn khởi khoe rằng cô đã đánh bóng tất cả tay nắm cửa vì nghĩ chúng bị xỉn màu. Nhưng thật ra, đó là lớp hoàn thiện patina đặc biệt – phần khiến món đồ có giá trị cổ điển. Hậu quả: chủ nhà mất 75.000 USD để phục hồi.”

Câu chuyện ấy trở thành “bài học xương máu” trong ngành. “Phần lớn mọi người không phân biệt được giữa lau bụi và khử trùng. Nhưng với đồ nội thất cao cấp, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau,” MacPherson nói thêm.

Để tránh những sai sót đắt giá, các chủ nhân siêu giàu sẵn sàng “trả nhiều để được an toàn hơn”. Ben Schwartz – chủ tịch công ty môi giới Harper Associates – chia sẻ: “Một người giúp việc được đào tạo bài bản có thể tốn gấp đôi chi phí, nhưng lại bảo vệ được tài sản hàng chục triệu đô của chủ nhân. Đó là khoản đầu tư xứng đáng.”

Không chỉ lau chùi, quản gia còn phải học cách hiểu ngôi nhà – biết vị trí đặt các món đồ cổ, cách điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm để bảo quản tranh, và thậm chí phải thuộc lòng từng món trong bộ sưu tập nội thất. “Công việc này không dành cho người thiếu kiên nhẫn,” Gina cười. “Tôi phải học cách lau mà không để lại dấu vân tay, và di chuyển trong nhà mà không tạo tiếng động.”

Đôi khi, nghề này cũng mở ra những cơ hội bất ngờ. Gina kể, cô từng được mời làm việc cho một gia đình khác ngay tại bữa tiệc sang trọng của chủ nhà – chỉ vì ai đó chứng kiến cách cô lau ly pha lê đúng chuẩn bảo tàng.

Tuy vậy, nhân sự giỏi vẫn cực kỳ khan hiếm. “Nhiều người vẫn nghĩ nghề giúp việc là tầng lớp thấp trong xã hội, nên không muốn theo đuổi,” cô nói. “Nhưng tôi thì khác. Tôi tự hào vì được gìn giữ vẻ đẹp của thế giới.”

Trong thế giới của Gina, khăn lau phải nhập khẩu từ Ý, dung dịch tẩy rửa được pha riêng cho từng loại đá cẩm thạch, và mỗi động tác đều phải chính xác đến từng milimet. Mọi thứ phải hoàn hảo – nhưng không ai được phép nhìn thấy quá trình tạo ra sự hoàn hảo đó.

“Quản gia giỏi là người khiến căn nhà luôn lấp lánh, nhưng chủ nhân không bao giờ thấy họ đang làm gì,” MacPherson nói. “Họ là những nghệ sĩ thầm lặng trong không gian sống xa hoa nhất hành tinh.”