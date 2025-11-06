Từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk sẽ có mưa rất to từ đêm nay

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vào 10h ngày 6/11, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: cấp 15 (167–183 km/h), giật trên cấp 17.

Bão đang di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30km/h.

Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Cơn bão có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ, bao gồm các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi (các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ). Bão số 13 có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vị trí và đường đi của bão số 13 vào lúc 10 sáng 6/11 (Ảnh: nchmf).

Trên đất liền, từ chiều tối nay (6/11), từ khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc thành phố Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối và đêm 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6- 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3 giờ).

Bão có thể đạt cấp 13, giật cấp 15 khi đổ bộ vào đất liền

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, toàn bộ cấu trúc mây của bão tập trung về phía Tây, có khả năng khi di chuyển gần bờ sẽ đạt cấp 14 -15.

Các sản phẩm dự báo quốc tế đều đánh giá bão có thể đạt cấp 13, giật cấp 15 khi tiếp cận ven bờ, gây ảnh hưởng mạnh đến các khu vực có công trình điện gió và hạ tầng ven biển.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Ảnh: Cục khí tượng thuỷ văn).

Theo ông Khiêm, mưa tập trung chủ yếu ở phía Nam tâm bão, trong khi phía Bắc trời lạnh, khô. Đặc biệt, khu vực Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có nhiều hồ chứa nhỏ, sức chứa hạn chế; mưa dồn dập trong thời gian ngắn dễ gây nguy cơ sạt lở và mất an toàn hồ chứa.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cũng đưa ra một số lưu ý về việc ứng phó với cơn bão số 13: “Thời điểm bão đổ bộ vào ban đêm, trùng với kỳ triều cường, trong khi khu vực này vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử. Do đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cảnh báo sớm và có biện pháp chủ động phòng tránh.”

Ông nhấn mạnh gió mạnh có thể đạt cấp 12, thậm chí hơn, do đó cần đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho cán bộ tại các trạm khí tượng, bởi các trạm thường đặt trên đồi, gió ở đó sẽ mạnh hơn nhiều so với mặt đất.