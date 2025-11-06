Theo chỉ đạo của Cục Hàng không, các sân bay tạm ngừng hoạt động gồm: Phù Cát (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên), Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Các cảng hàng không nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 06/11 đến sáng 07/11/2025 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão. Cụ thể:

Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 16h ngày 06/11 đến 03h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 20h ngày 06/11 đến 05h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15h ngày 06/11 đến 00h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 21h ngày 06/11 đến 06h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22h ngày 06/11 đến 06h ngày 07/11/2025.

Ảnh minh họa

Trước đó, Cục HKVN đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các cảng hàng không kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống thông tin liên lạc...để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không để phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.