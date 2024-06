Sáng 18/6, Hyeri (Reply 1988) đã cùng nhiều nghệ sĩ Hàn như Karina (aespa), John Park... dự họp báo tuyên truyền show truyền hình mang tên Agents Of Mystery. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Hyeri xuất hiện trước báo giới sau drama tình tay ba với Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Ngay giữa buổi họp báo, mỹ nhân Reply 1988 bất ngờ bị dồn vào thế khó khi phải đối mặt với câu hỏi liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol.

Cụ thể, một phóng viên đã hỏi Hyeri liệu nữ nghệ sĩ có muốn chia sẻ gì về những tranh cãi xung quanh đời tư của mình hay không. Trước câu hỏi khó từ nhà báo Hàn, thành viên Girl's Day đã tỏ ra vô cùng bối rối. Người đẹp sinh năm 1994 khá ngập ngừng, lúng túng nhưng cuối cùng cũng đưa ra được lời đáp khéo léo: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi này. Tôi mong các bạn có thể tập trung vào show truyền hình Agents Of Mystery. Tôi đã trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ khi ghi hình cho show này". Đáng chú ý, cô còn lộ rõ biểu cảm sượng trân sau khi hoàn thành câu trả lời.

Mỹ nhân Reply 1988 né tránh nhắc tới chuyện đời tư khi nhận được câu hỏi khó từ phóng viên. Người đẹp 9X ngập ngừng cho biết: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi này. Tôi không nghĩ mình có thể đưa ra câu trả lời cho bạn. Tôi muốn các bạn tập trung vào show truyền hình Agents Of Mystery"

Hyeri lộ biểu cảm sượng trân sau khi trả lời xong câu hỏi liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol

Hyeri lần đầu tham dự sự kiện sau khi dính ồn ào tình ái với Han So Hee - Ryu Jun Yeol

Drama tình ái liên quan tới ba ngôi sao Ryu Jun Yeol - Han So Hee - Hyeri khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong năm nay

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được hai ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi Reply 1988. Nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với sao nữ họ Han. Cuối tháng 3, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Han So Hee dính nghi vấn làm tiểu tam vì xuất hiện tại triển lãm của Ryu Jun Yeol chỉ 2 ngày sau khi nam diễn viên chia tay Hyeri

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee. Từ đây, nhiều khán giả đặt nghi vấn Han So Hee và Dispatch có mối liên hệ mật thiết

Han So Hee - Ryu Jun Yeol tuyên bố "đường ai nấy đi" hồi tháng 3

Nguồn: Koreaboo