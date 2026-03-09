Những ngày qua, cái tên CHAUTFIFTH trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi thương hiệu này tung chiến dịch quảng cáo nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mang tên “The Art of Being ‘Her’”. Nhiều ý kiến cho rằng video đã khai thác cơ thể phụ nữ theo hướng phản cảm, đặc biệt khi được công bố trong dịp tôn vinh phụ nữ như ngày 8/3.

Ngày 8/3, phía CHAUTFIFTH đăng tải một bài viết dài trên Instagram nhằm xin lỗi và giải thích thông điệp của chiến dịch. Tuy nhiên, bài viết này tiếp tục gây tranh luận khi bị nhiều người cho là mang tính biện minh, sử dụng nhiều lập luận triết lý thay vì một lời xin lỗi thẳng thắn. Sau động thái này, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện làn sóng người dùng rao bán lại các sản phẩm của thương hiệu.

Theo ghi nhận của chúng tôi lại một số cửa hàng của CHAUTFIFTH ở TP.HCM, vào chiều 9/3. Theo ghi nhận, trong khung giờ từ khoảng 13h-15h, lượng khách ghé cửa hàng khá thưa thớt; nhiều thời điểm không có khách ra vào, thỉnh thoảng chỉ có 1-2 người dừng lại xem sản phẩm.

Clip tình trạng cửa hàng CHAUTFIFTH tại TP.HCM sau ồn ào. Nguồn: Di Anh.

CHAUTFIFTH vẫn mở cửa hàng, khung cảnh vắng vẻ, nhân viên từ chối tương tác

Tại một cửa hàng trên địa bàn phường Xuân CHAUTFIFTH (TP.HCM), vào khoảng 13h, bên trong chỉ có một nhân viên làm việc.

Cửa hàng vẫn mở bán bình thường, song không có khách ghé vào trong thời điểm chúng tôi có mặt. Nhân viên tại đây từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến ồn ào xoay quanh video quảng bá của thương hiệu những ngày qua.

Các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng khá đa dạng, từ túi xách đến phụ kiện đi kèm. Mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến dưới 2 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Ảnh: Di Anh

Tại một gian hàng của CHAUTFIFTH nằm trong Vạn Hạnh Mall - khu mua sắm sầm uất, tình hình cũng tương tự. Khoảng 14h, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, nhân viên cho biết thương hiệu vẫn duy trì bán hàng cả trên nền tảng online lẫn offline. Tuy nhiên, người này cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tranh cãi quảng cáo.

Trong khoảng thời gian ghi nhận, thỉnh thoảng có khách ghé vào xem sản phẩm rồi rời đi.

Một khách hàng nữ cho biết chỉ tình cờ ghé vào cửa hàng khi đi dạo trung tâm thương mại cùng người yêu. “Đi ngang thấy túi đẹp nên vào xem thử thôi, mình cũng không biết đến thương hiệu này hay vụ ồn ào trên mạng” , chị H.H. chia sẻ khi được hỏi về ồn ào chiến dịch mừng 8/3 của phía thương hiệu này.

Ảnh: Di Anh

Theo quan sát, gian hàng tại đây được bày biện khá bắt mắt với nhiều mẫu túi xách, bên cạnh đó còn có các dòng giày và phụ kiện thời trang khác.

Người mua phản ứng trái ngược

Không chỉ ngoài cửa hàng, câu chuyện xoay quanh CHAUTFIFTH cũng tạo ra nhiều quan điểm khác nhau trong cộng đồng người tiêu dùng.

Chị Thục Anh (phường Xuân Hòa, TP.HCM), người sở hữu một vài chiếc túi của CHAUTFIFTH, cho biết bản thân cũng đã theo dõi những tranh luận xoay quanh chiến dịch quảng cáo của thương hiệu trong những ngày gần đây. Tuy vậy, chị cho rằng quyết định mua sắm của mình chủ yếu vẫn dựa vào thiết kế và chất lượng sản phẩm.

“Tôi biết có vụ ồn ào đó. Trước giờ tôi mua vì thấy túi đẹp, dùng cũng ổn nên nếu sau này có mẫu nào phù hợp thì tôi vẫn có thể cân nhắc mua”, chị chia sẻ.

Theo chị Thục Anh, mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau về các chiến dịch quảng cáo. Với chị, sự việc lần này không ảnh hưởng nhiều đến thói quen mua sắm nếu sản phẩm vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, Thảo Vi (phường Bình Thạnh, TP.HCM) lại có góc nhìn thận trọng hơn. Cô cho biết đã biết đến CHAUTFIFTH từ nhiều năm trước và từng mua sản phẩm vì đây là thương hiệu Việt có thiết kế đa dạng, mức giá phù hợp với nhiều bạn trẻ.

Tuy nhiên, sau những tranh cãi xoay quanh chiến dịch quảng cáo dịp 8/3 vừa qua, Thảo Vi cho biết bản thân đang cân nhắc chuyển sang các thương hiệu khác. Điều khiến cô bạn băn khoăn không chỉ nằm ở nội dung chiến dịch mà còn ở cách thương hiệu phản hồi sau khi nhận được ý kiến từ cộng đồng.

Chị Thảo Vi cho biết có thói quen mua túi và CHAUTFIFTH cũng là một trong những brand yêu thích vì mẫu mã đa dạng, sản phẩm chất lượng. Ảnh minh họa.

“Mình đọc bài giải thích của hãng nhưng vẫn thấy khá trừu tượng. Nếu nói là truyền tải thông điệp thì không phải ai cũng hiểu theo đúng ý mà thương hiệu muốn. Người xem thường chỉ nhìn vào những gì được thể hiện trực tiếp trong video thôi.

Khi khách hàng đã lên tiếng thì mình nghĩ thương hiệu nên có lời giải thích rõ ràng và thẳng thắn hơn. Cá nhân mình cảm thấy chưa thực sự được tôn trọng, nên có thể sẽ cân nhắc không mua nữa”, Thảo Vi chia sẻ.

Cô cũng cho biết sẽ không bán lại các mẫu túi đang có, nhưng có thể hạn chế sử dụng.

Trên nền tảng Threads, nhiều người dùng cũng chia sẻ bài đăng rao bán lại túi của CHAUTFIFTH sau ồn ào. Một số chiếc túi có giá gốc tiền triệu nhưng được rao bán lại chỉ khoảng 100.000 đồng. Bài đăng này hiện đang thu về lượng tương tác cao.

Một người dùng viết: “Trời ơi, tôi pass thật đó chứ không giỡn. Từ trước đến giờ tôi mua túi của CHAUTFIFTH không tiếc tiền, trong tủ có mấy cái lận. Nhưng sau bài xin lỗi đó, tôi cảm giác mình không được tôn trọng, nên không muốn ra ngoài mà người ta thấy mình dùng đồ của hãng này nữa”.

Dưới các bài đăng, nhiều người khác cũng chia sẻ bài bán lại sản phẩm tương tự, đồng thời xuất hiện không ít người mua lại với mức giá thấp. Ảnh chụp màn hình.

CHAUTFIFTH không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng. Thương hiệu này từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2023. Đây là một thương hiệu thời trang Việt chuyên về túi xách và phụ kiện, với các sản phẩm như túi, giày và dép hướng đến nhóm khách hàng trẻ.