Vụ việc của Chủ tịch tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với AntEx - một dự án đầu tư tài sản số vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Dù đã khẳng định bài đăng cuối vào ngày 29/9, doanh nhân này vẫn liên tục cập nhật các nội dung liên quan trên tài khoản cá nhân và fanpage.

Ngược lại, công chúng cũng không ngừng có những thắc mắc về sự việc và một trong số đó là khoản đầu tư 2,5 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) mà Shark Bình và Next100 từng công bố rót vào AntEx.

Cụ thể, AntEx (token ANTEX) ra mắt tháng 9/2021 và gây tiếng vang khi nhận vốn 2,5 triệu USD từ Shark Nguyễn Hòa Bình (NextTech) qua quỹ Next100Blockchain. AntEx được giới thiệu là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo VND, với Shark Bình giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Shark Bình và Next100 từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào AntEx

Trả lời trên tạp chí điện tử Nhà đầu tư về khoản đầu tư 2,5 triệu USD, Chủ tịch NextTech cho biết: “Về phía chúng tôi, như nhiều thương vụ đầu tư startup khác Next100 cam kết rót 2,5 triệu USD vào dự án AntEx, nhưng giải ngân theo tiến độ & chất lượng dự án. Sau khi phát hiện một số vấn đề bất thường thì quỹ Next100 đã phải ngừng giải ngân mà không vi phạm cam kết”.

Như vậy, 2,5 triệu USD là cam kết ban đầu giữa 2 bên nhưng sau khi phát hiện bất thường, Shark Bình và Next100 ngừng giải ngân.

Xuyên suốt các bài đăng về vụ AntEx, Shark Bình cũng "bóc phốt" đội ngũ kỹ sư của dự án AntEx và gọi trực tiếp cựu nhân viên kiêm “thằng em phản bội” là Giám đốc kỹ thuật dự án L.V.L. Không lâu sau đó, trên MXH cũng xuất hiện bài đăng tố ngược Shark Bình được cho là của L.V.L.

Trong bài đăng, L.V.L. nhắc đến khoản tiền mà Shark Bình đã đầu tư vào AntEx. Theo người này, số tiền mà Shark Bình góp là 2 tỷ đồng - bằng 1/35 khoản đầu tư cam kết ban đầu (2,5 triệu USD).

"Vốn góp ban đầu là 5 tỷ, anh góp 2 tỷ và giữ quyền điều hành toàn bộ dự án. Sau khi gọi vốn thành công 4,5 triệu USD, toàn bộ tiền do anh quản lý. Anh đưa kế toán trưởng vào làm giám đốc tài chính của dự án, kiểm soát toàn bộ chi tiêu. Mọi khoản chi đều cần anh phê duyệt, thậm chí chỉ một đồng cũng không ngoại lệ", người này nói thêm đồng thời khẳng định vẫn còn giữ email thể hiện rõ chỉ đạo của Shark Bình.

Cuối bài đăng, người tố Shark Bình đặt câu hỏi: "Anh có dám khẳng định không góp vốn 2 tỷ, không chiếm 40%, không chỉ đạo toàn bộ hoạt động của AntEx không?".

Ở bài đăng đáp trả L.V.L., Shark Bình không đưa ra câu trả lời về con số 2 tỷ mà gửi lời "thách đấu" livestream đến đối phương. Song tính đến hiện tại - ngày 2/10, chưa rõ có phiên livestream nào được diễn ra, thay vào đó cả 2 bên liên tục có những bài viết đấu tố qua lại.

Chia sẻ với Dân Việt, Shark Bình cho biết thêm, cá nhân mình và quỹ Next100 đã chịu những thiệt hại từ sự cố này, cụ thể: “Ngoài những thiệt hại tài chính không đo đếm được do đặc thù của Blockchain là ẩn danh, khó thể truy vết & không thể hạch toán như thế giới tài chính truyền thống, thì thiệt hại lớn nhất của chúng tôi là thương hiệu: bị nghi ngờ & mang tiếng vì là ‘kẻ có tóc’.

Khi tôi yêu cầu đối chất người đăng ẩn danh công khai qua một phiên livestream thì họ không dám xuất hiện”.

Trong một diễn biến khác, cư dân mạng cũng phát hiện ra Shark Bình đã chạy quảng cáo bài đăng với tiêu đề: “Nghiên cứu: Hành vi phản bội trong khởi nghiệp và kinh doanh”. Việc quảng cáo này được thực hiện tại tài khoản fanpage chính thức của Shark Bình trên nền tảng Facebook và Instagram.

Shark Bình chạy quảng cáo bài đăng liên quan đến vụ "bóc phốt" AntEx (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng này không nhắc trực tiếp đến vụ ồn ào AntEx nhưng ở phần bình luận, Shark Bình ghim bình luận: “Câu chuyện THỰC TẾ: L.V.L. phản bội Shark Bình AntEx và sự NGUY HIỂM trong kỷ nguyên Khoa học - Công nghệ, xem tại đây”. Đồng thời Shark Bình cũng dẫn link bài đăng trước đó về AntEx.

Ngoài ra, Shark Bình cũng đăng nội dung "bóc phốt" trên tài khoản TikTok. Các nội dung này đều nhận về hàng triệu lượt xem và thu hút cộng đồng mạng để lại bình luận trái chiều.

Các clip với nội dung đấu tố trên kênh TikTok Shark Bình đều đạt hàng triệu lượt xem

Hiện tại, công chúng vẫn đang theo dõi các diễn biến theo của sự việc.