Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vốn là dịp để xã hội gửi gắm sự trân trọng, nâng niu và ngợi ca vẻ đẹp cũng như những hy sinh thầm lặng của phái yếu. Thế nhưng, ngay giữa bầu không khí rộn ràng và ấm áp ấy, một đoạn video quảng cáo nằm trong chiến dịch kết hợp giữa hai thương hiệu bánh ngọt và mỹ phẩm có tiếng lại bất ngờ dội một gáo nước lạnh vào dư luận. Thay vì truyền tải thông điệp yêu thương, đoạn clip lại chọn cách "đùa cợt" trên nỗi ám ảnh mang tên bạo lực gia đình, tạo ra một cơn bão bức xúc tột đỉnh lan rộng khắp các cõi mạng.

"Tát vợ để... có má hồng": Trò đùa kém duyên và sự lệch lạc đến khó tin trong tư duy sáng tạo

Chuyện bắt nguồn từ một đoạn video hướng đến việc quảng bá sản phẩm mỹ phẩm dành cho chị em phụ nữ. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu nội dung xoay quanh việc làm đẹp thông thường. Nhưng không, những người làm nội dung lại chọn một hướng đi "độc hại" đến mức khó hiểu: Mượn hình ảnh bạo hành gia đình để giải thích cho đôi má hồng của người vợ.

Xuyên suốt đoạn clip là những câu thoại khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải rùng mình vì sự bình thường hóa cái ác. Người vợ thản nhiên bộc bạch: "Mỗi ngày là chồng em phải tát em mấy cái em mới chịu được, đâm ra là em chẳng bao giờ phải make up má hồng cả", hay cay đắng hơn là tự nhận mình có sở thích... ăn đòn, lại may mắn gặp được anh chồng gia trưởng nên cả hai cứ thế "dính nhau".

Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự phản cảm nằm ở lời tự sự của người chồng khi anh ta tự hào nhẩm tính: "Hai đứa sống với nhau bây giờ cũng khoảng 15 năm rồi, tính ra thì tôi tát vợ cũng khoảng 3000 cái". Thậm chí, hành động bạo lực này còn được lãng mạn hóa một cách méo mó thành cách để "hâm nóng tình cảm", tiện cho vợ sáng mai đi làm có sẵn đôi má ửng hồng. Người đàn ông trong clip còn tỏ vẻ xót xa cho... cổ tay của chính mình vì tát vợ quá nhiều, nhưng vì sợ vợ không được xinh nên "có gãy tay đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tìm cách để yêu thương vợ mình".

Không chỉ vậy, nhân vật người vợ trong quảng cáo còn tự thấy việc tát mình là cách để chồng đỡ vất vả: "Đôi khi là em muốn anh ấy được nghỉ ngơi một chút, em tự vả vào mặt mình cũng được nhưng nó không lên được cái màu anh ấy đánh cho em".

Xem đến đây, nhiều người không khỏi rùng mình tự hỏi: Từ bao giờ, những cái tát chát chúa, sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần của người phụ nữ lại được đem ra làm công cụ để câu view, bán hàng một cách rẻ rúng đến thế? Dẫu biết tất cả chỉ là diễn xuất, là kịch bản dựng sẵn, nhưng việc cổ súy bạo lực gia đình và hạ thấp giá trị, nhân phẩm của người phụ nữ dưới lớp vỏ bọc "hài hước" là một bước lùi thảm hại về mặt đạo đức và văn hóa.

"Bạo lực gia đình không bao giờ là thứ để đem ra tấu hài!"

Ngay khi đoạn clip được tung lên mạng xã hội, nó đã lập tức châm ngòi cho một cuộc bùng nổ phẫn nộ từ phía dư luận. Đối tượng khách hàng chính mà thương hiệu này nhắm tới là phụ nữ, nhưng chính những người phụ nữ ấy lại đang cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Hàng loạt bình luận chỉ trích gay gắt được để lại, lên án thứ nội dung đi ngược lại với văn minh xã hội.

Nhiều người xót xa đặt câu hỏi: "Ý là ngoài kia vẫn còn rất nhiều phụ nữ đang phải chịu cảnh bạo lực gia đình, nếu họ vô tình xem được đoạn clip này thì vết thương lòng của họ sẽ rỉ máu đến thế nào?". Khán giả bức xúc cho rằng việc duyệt được một kịch bản bình thường hóa nỗi đau bạo hành là điều không thể chấp nhận được ở một thương hiệu lớn. Bạo lực gia đình là tội ác, là giọt nước mắt, là những cuộc đời bị đánh cắp, nó hoàn toàn không phải là một trò đùa để mang ra mua vui hay làm "miếng mồi" thu hút sự chú ý.

Lời xin lỗi vội vã từ nhãn hàng và bài học đắt giá về ranh giới của sự sáng tạo

Trước làn sóng tẩy chay và chỉ trích không có dấu hiệu hạ nhiệt, tài khoản mạng xã hội của thương hiệu bánh đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi.

Trong tâm thư gửi khách hàng, thương hiệu bánh bày tỏ sự tiếc nuối khi nội dung video gây ra cảm xúc tiêu cực đúng vào dịp 8/3. Đồng thời, nhãn hàng này cũng nhanh chóng "thanh minh" rằng họ không trực tiếp sản xuất, không tài trợ và không tham gia duyệt nội dung video này trước khi đăng tải; mọi thứ chỉ là quan điểm cá nhân của đội ngũ làm clip.

Ngay sau khi nhận phản hồi, họ đã yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip để tránh những hậu quả xa hơn. Về phía thương hiệu mỹ phẩm đồng hành, sau vỏn vẹn 2 tiếng đăng tải cũng đã phải lẳng lặng gỡ bỏ video và đưa ra lời xin lỗi trước sức ép quá lớn từ dư luận.

Thế nhưng, lời xin lỗi dù có chân thành đến đâu cũng khó lòng xóa ngay được vết gợn trong lòng công chúng. Sự việc lần này là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho tất cả các nhãn hàng và những người làm công việc sáng tạo nội dung. Dù xuất phát điểm của ý tưởng là gì, dù có khát khao tạo ra sự khác biệt để viral đến đâu, thì ranh giới giữa sự phá cách và sự phản cảm đôi khi chỉ mỏng manh như một sợi chỉ.

Làm marketing, đặc biệt là các sản phẩm dành cho phái đẹp, cốt lõi nhất vẫn phải là sự tôn trọng. Đừng bao giờ dẫm đạp lên nỗi đau của phụ nữ, đừng bao giờ mang nhân phẩm của họ ra làm trò đùa chỉ để đổi lấy vài giây chú ý trên mạng xã hội, bởi cái giá phải trả cho sự "kém duyên" ấy đôi khi là cả danh tiếng của một thương hiệu được xây dựng trong nhiều năm trời.