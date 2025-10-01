Chuyện tình mới của hoàng gia: Công chúa Bỉ và Hoàng tử Liechtenstein sắp nên duyên?

Mới đây, một bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao về khả năng hình thành một cặp đôi mới trong giới hoàng gia. Đó là hình ảnh Công chúa Elisabeth của Bỉ và Hoàng tử Georg của Liechtenstein. Cả hai đều thuộc dòng dõi hoàng tộc, và giả thuyết về một mối quan hệ tình ái giữa họ không khỏi khiến công chúng tò mò.

Phản ứng trước những tin đồn, cung điện Bỉ đã lên tiếng. Một người phát ngôn của Cung điện Hoàng gia Bỉ ở Brussels đã chia sẻ với các phóng viên: "Chúng tôi cũng đã thấy bức ảnh. Chúng tôi không biết nó có thật hay là sản phẩm của AI. Chúng tôi không bình luận về chuyện riêng tư".





Nếu như mối quan hệ này là sự thật, đây sẽ là một sự kiện tình cảm hoàng gia đầu tiên sau gần nửa thế kỷ kể từ khi Vua Juan Carlos I và Nữ hoàng Sofía của Tây Ban Nha kết hôn vào năm 1962.

Wim Dehandschutter, một nhà báo Bỉ chuyên về tin tức hoàng gia, đã nói với tạp chí HELLO! rằng sự kết hợp giữa Elisabeth và Georg hoàn toàn có lý do. "Cả hai đều đến từ các gia đình hoàng gia thân thiết. Hơn nữa, người Bỉ và người Liechtenstein đã biết nhau từ lâu thông qua các mối quan hệ gia đình", Wim giải thích. "Hai người được cho là đã quen biết nhau từ thời thơ ấu".





Về phía Hoàng tử Georg của Liechtenstein, sinh vào tháng 4 năm 1999 là con trai thứ ba của Thái tử kế vị Alois và Thái tử phi Sophie, đồng thời đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng. Trong khi đó, Công chúa Elisabeth của Bỉ, sinh vào tháng 10 năm 2001, là con gái cả của Vua Philippe và Vương hậu Mathilde, và là người thừa kế ngai vàng Bỉ.

Về việc bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có thật hay không, Wim Dehandschutter bổ sung: "Vua Philippe và đặc biệt là Vương hậu Mathilde rất coi trọng sự riêng tư, thậm chí cả đối với các con của họ. Còn người Liechtenstein cũng nổi tiếng là kín đáo. Họ là một gia đình hoàng gia ít người biết đến nhưng rất uy tín và giàu có. Tại sao Elisabeth và Georg lại muốn làm lộ mối quan hệ của mình, nhất là thông qua một bức ảnh cá nhân mà không bao giờ hoàn toàn kín đáo trên Instagram?".

Theo Express