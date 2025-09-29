Công Chúa Beatrice, cháu gái của Vua Charles dù chưa bao giờ đảm nhận vai trò hoàng gia chính thức, nhưng đã từng mong muốn được tham gia vào các hoạt động của Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng của cô hiện nay dường như đã vụt tắt bởi những bê bối không ngừng nghỉ của cha mẹ cô: Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson.





Trong quá khứ, Hoàng tử Andrew từng gây xôn xao dư luận khi thông tin về mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein, một tỷ phú đã bị kết án tội lạm dụng tình dục trẻ em và đã qua đời bị phanh phui. Đáng chú ý hơn, Sarah Ferguson cũng gặp rắc rối khi bị phát hiện đã gửi email xin lỗi Epstein vào năm 2011, sau khi ông ta được thả tự do sau án phạt về tội có hành vi tình dục với trẻ vị thành niên.





Theo nguồn tin từ The Daily Mail, sự việc này đã khiến cho mong muốn của Công Chúa Beatrice trở thành thành viên hoạt động của gia đình hoàng gia không còn khả thi. Mặc dù không có kế hoạch cụ thể nào được đặt ra, nhưng Beatrice được cho là đã muốn hỗ trợ cho "The Firm" - cách gọi không chính thức của gia đình hoàng gia Anh bằng cách tham gia vào các sự kiện hoàng gia. Vua Charles từng ấn tượng với những lần xuất hiện từ thiện của cô.

Một nguồn tin thân cận với công chúa tiết lộ: "Beatrice thực sự muốn trở thành một thành viên hoạt động của gia đình hoàng gia và cô ấy muốn tham gia các sự kiện hoàng gia để giúp đỡ người chú của mình vì cô ấy thấy thích thú và cô ấy sẽ làm tốt công việc đó".

Họ cũng chia sẻ rằng: "Vua Charles đánh giá cao điều này... Có một thời điểm, người ta cảm thấy rằng Beatrice có thể được xem xét cho một vai trò nhất định trong tương lai".

Tuy nhiên, các quan chức của Vua lo ngại rằng Hoàng tử Andrew có thể sẽ tìm cách "lẻn vào từ cánh cửa sau" bằng cách ảnh hưởng đến con gái mình. Đến nay, Công Chúa Beatrice cũng như em gái cô, Công Chúa Eugenie vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về những scandal liên quan đến cha mẹ mình.

Chuyên gia về hoàng gia Richard Fitzwilliams đã nói với Express rằng cả hai chị em có thể cảm thấy "tan nát" vì tình hình rắc rối gần đây của mẹ họ.

Theo Express