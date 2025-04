Chuyện tình éo le của nam diễn viên và fangirl kém 14 tuổi: Hẹn gặp 4 lần thì toang hết 3, nghi có mưu đồ

Lee Ji Hoon trở nên nổi tiếng sau màn hợp tác với Yoona (SNSD) trong tác phẩm "làm mưa làm gió" 1 thời You Are My Destiny. Bên cạnh đó, tài tử sinh năm 1979 còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim như Glass Mask, The Best Lee Soon Shin... Bên cạnh sự nghiệp đáng chú ý, chuyện tình của Lee Ji Hoon với fangirl người Nhật kém 14 tuổi Miura Ayane cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Cơ duyên dẫn lối cho chuyện tình của cả 2 vô cùng đặc biệt. Mẹ Ayane vốn yêu thích các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và đặc biệt mến mộ Lee Ji Hoon. Nhờ vậy, Ayane cũng bắt đầu biết đến Lee Ji Hoon và dần trở thành fan cứng của nam tài tử. Thậm chí, cô còn quyết tâm học tiếng Hàn vì nam diễn viên. Thời gian sau đó, Ayane đến Hàn Quốc học đại học và trở thành phiên dịch viên. Trong quãng thời gian còn là sinh viên tại Hàn, cô gái người Nhật thường xuyên tới xem các buổi biểu diễn nhạc kịch của Lee Ji Hoon để ủng hộ cho thần tượng.

Ayane kém Lee Ji Hoon 14 tuổi, đem lòng mến mộ nam tài tử từ lâu

Tình cờ làm sao, 1 người quen của Ayane lại biết Lee Ji Hoon và đã giới thiệu cả 2 với nhau sau 1 buổi biểu diễn. Vào ngày hôm đó, Ayane tham dự 1 bữa tiệc cùng mọi người và chính thức làm quen, trao đổi số điện thoại với Lee Ji Hoon. Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc ở đây nhưng sau đó, Ayane lại bày tỏ ý muốn gặp lại Lee Ji Hoon để nói lời cảm ơn vì nhờ có anh, cô đã trở nên giỏi tiếng Hàn và trở thành phiên dịch viên như ngày hôm nay.

Thế nhưng, buổi hẹn gặp của Lee Ji Hoon - Miura Ayane không diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Ayane đã mời Lee Ji Hoon đi ăn để cảm ơn nhưng sao nam 7X lại không may làm mất điện thoại, khiến 2 người tạm thời mất liên lạc và không thể gặp nhau như kế hoạch ban đầu. Ayane vẫn không hề nản chí và kiên trì tiếp tục hẹn gặp tài tử họ Lee.

Sang lần thứ 2, cả 2 vẫn chưa thể gặp nhau vì Lee Ji Hoon bất ngờ bị đau bụng. Đến lần thứ 3, khi đã sắp xếp thời gian xong hết, 1 sự cố đột nhiên xảy ra, khiến Ayane chưa thể gặp được Lee Ji Hoon. Tại khu vực 2 người hẹn gặp nhau đã phát hiện 1 ca dương tính COVID-19, và họ không còn cách nào khác ngoài việc phải hủy buổi hẹn. Sau 3 lần hẹn gặp thất bại, những tưởng Ayane sẽ bỏ cuộc và không tìm cách liên hệ với Lee Ji Hoon nữa, ai dè cô vẫn quyết định thử vận may của mình thêm 1 lần nữa.

Các buổi hẹn gặp của 2 người liên tục bị hủy bỏ vì những lý do bất khả kháng

Và tới lần này, cô gái người Nhật đã thành công gặp được người đàn ông trong mộng - Lee Ji Hoon. Trên thực tế, vào thời điểm ấy, Lee Ji Hoon khá do dự tới buổi hẹn vì nghi ngờ động cơ thực sự của Miura Ayane. Nhưng anh vẫn quyết định tới chỗ hẹn để gặp gỡ fangirl kém 14 tuổi. Và rồi cuối cùng, nam diễn viên cũng biết chuyện đối phương muốn gặp để nói lời cảm ơn vì đã giúp cô có động lực học tiếng Hàn và trở thành phiên dịch viên. Trong chương trình Same Bed, Different Dreams lên sóng hồi năm 2021, Lee Ji Hoon cho biết, nếu Ayane sớm nói trước lý do, anh có thể đã đỡ e ngại hơn.

Ngay trong lần gặp gỡ riêng đầu tiên với Ayane, Lee Ji Hoon đã nhanh chóng phải lòng trước nhan sắc của cô. Theo thời gian, tình cảm giữa 2 người ngày càng trở nên mặn nồng, thắm thiết. Chỉ 1 năm sau, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới, viết nên cái kết hạnh phúc cho cuộc gặp gỡ định mệnh. Hiện tại, 2 người họ đang tận hưởng những giây phút hôn nhân mật ngọt. Trên trang cá nhân của Ayane, cô chia sẻ vô vàn khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Lee Ji Hoon, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Tới tháng 7 năm ngoái, vợ chồng tài tử họ Lee vỡ òa chào đón công chúa đầu lòng trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình.

Lee Ji Hoon và fan nữ người Nhật kém 14 tuổi chính thức về chung 1 nhà cách đây 4 năm

Cuộc hôn nhân viên mãn của cặp đôi xuyên biên giới khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ