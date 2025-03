"Cô bé đáng yêu nhất truyền hình" từng được G-Dragon, SNSD, Bi Rain cưng chiều trổ mã không nhận ra sau 10 năm

Choo Sarang là một trong những em bé thiên thần được yêu thích tại chương trình The Return of Superman. Cô bé là con gái cưng của võ sĩ kiêm vận động viên judo Choo Sung Hoon và siêu mẫu top đầu Nhật Bản Yano Shiho. Sarang được cư dân mạng quan tâm ngay từ những tập đầu lên sóng của show thực tế vì thừa hưởng ngoại hình xinh xắn của mẹ và tính cách dũng cảm, mạnh mẽ của bố.



Choo Sarang là gương mặt hút rating khủng của The Return Of Superman

Cô bé là con gái của cặp đôi nổi tiếng Choo Sunghoon - Yano Shiho

Biết "đốn tim" cư dân mạng bằng loạt biểu cảm đáng yêu, Sarang nhanh chóng trở thành "hiện tượng gây sốt" tại Hàn Quốc, thu hút lượng fan đông đảo từ Châu Á.

G-Dragon từng đến thăm nhà của Choo Sarang trong một tập phát sóng và tan chảy trước nét dễ thương của thiên thần nhí

SNSD vui vẻ chụp ảnh cùng Sarang

Ông chú Bi Rain nhanh chóng "lọt hố" Sarang vì quá dễ thương

Sau 10 năm kể từ ngày đầu xuất hiện trên show thực tế nhà KBS, Sarang bất ngờ xuất hiện trên tạp chí với cậu bạn "thanh mai trúc mã" Yuto. Yuto cũng từng làm "khách mời" trong một số tập phát sóng của The Return Of Superman với tư cách là bạn thân của Sarang. Gần đây, hai sao nhí tham gia một chương trình du lịch trải nghiệm của đài ENA, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Sarang và cậu bạn thân Yuto khoe visual cực đáng yêu trên tạp chí

Bộ ảnh thanh xuân vườn trường của cặp bạn thân được nhận xét như hai nhân vật xé truyện manga bước ra

Sarang và Yuto đã có 11 năm làm bạn thân





"Ảnh cưới" hồi nhỏ của cả hai được cư dân mạng "đào mộ" vì độ soft xỉu

Sau khi kết thúc chương trình The Return of Superman, Choo Sarang cùng gia đình đã chuyển đến Hawaii vào năm 2018. Cuộc sống hiện tại của "thiên thần nhí" trên hòn đảo thiên đường này đã được tiết lộ trong chương trình Live All Year. Theo đó, gia đình cô bé sinh sống trong một biệt thự sang trọng trị giá gần 150 tỷ đồng, với tiện nghi bao gồm cả một rạp chiếu phim. Bên cạnh đó, Sarang cũng được bố mẹ cho theo học tại một trường tư thục danh tiếng ở Hawaii, với mức học phí lên tới gần 500 triệu đồng mỗi năm.

Cận cảnh biệt thự của gia đình Choo Sarang tại Hawaii

Được biết, cô bé đang theo học tại trường quốc tế với mức học phí khủng

Sarang thường xuyên đồng hành cùng bố trong các sự kiện truyền hình