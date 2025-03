HOT: Tiffany (SNSD) quá xinh đổ bộ Tân Sơn Nhất, khoe visual cực yêu với đôi mắt cười huyền thoại!

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nữ idol đình đám Kpop gen 2 Tiffany (SNSD) đã chính thức đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa ngày 21/3. Nàng "mắt cười" sẽ gặp gỡ fan Việt Nam thông qua đêm fan-concert Here For You, diễn ra vào ngày 22/3 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Dù hạ cánh sau chuyến bay dài nhưng mỹ nhân SNSD vẫn rất tươi tắn, xinh đẹp và giàu năng lượng. Tại sân bay, Tiffany xinh phát sáng nhờ làn da trắng, mái tóc đen cổ điển, gương mặt xinh đẹp "hack tuổi" và đặc biệt là đôi mắt cười đã thành thương hiệu. Nữ idol còn nhận chiếc nón lá fan tặng, thân thiện chào SONE Việt Nam trong ngày tái ngộ.

Tiffany đổ bộ Tân Sơn Nhất vào ngày 21/3 trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam (Clip: Lan Anh)

Tiffany "ngoan xinh yêu", nổi bật nhờ làn da trắng sáng, gương mặt "hack tuổi"

Trang phục đen càng tôn lên làn da trắng nổi bật của mỹ nhân SNSD

Mỹ nhân "mắt cười" nhận nón lá, vui vẻ chào fan trong lần trở lại Việt Nam

Cận cảnh góc nghiêng cực bén của Tiffany

Tiffany sẽ gặp gỡ fan Việt Nam thông qua đêm fan-concert Here For You, diễn ra vào ngày 22/3 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Đã có rất đông SONE Việt Nam đến "nhuộm hồng" sân bay đón Tiffany

Tiffany là thành viên đầu tiên của SNSD tổ chức show cá nhân tại Việt Nam. Đặc biệt, Tiffany còn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên, khởi động cho fan-concert tour Here For You. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu 18 năm hoạt động âm nhạc của Tiffany. Không chỉ trình diễn những bản hit đã làm nên tên tuổi như I Just Wanna Dance, Born Again,... Tiffany còn chuẩn bị những tiết mục dành riêng cho fan Việt. Đêm diễn hứa hẹn sẽ để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, đầy cảm xúc.