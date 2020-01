Chuyện thật như đùa: Nhà trai đòi đón dâu đúng 30 Tết, biết được lý do bố cô dâu kéo tay con về tuyên bố "thông gia như bà tôi cũng xin kiếu"

Tết nhất cận kề nhưng một gia đình lại có ý tưởng làm đám cưới cho con. Câu chuyện tưởng như hi hữu lại xảy đến trong một gia đình. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Biết lí do cuối cùng mà ngỡ ngàng. Câu chuyện do một cô gái kể trong group kín như sau:



“Hôm nay là 30 Tết. Đáng lẽ Tết năm nay em đã là người có chồng, ăn Tết nhà chồng nhưng thực tế cuộc sống chẳng được như vậy.

Em năm nay 27 tuổi. Em và anh ta yêu nhau 6 năm và định cuối năm 2019 Âm lịch sẽ tổ chức tiệc cưới. Ngay từ hồi năm 2018, anh ấy đã suốt ngày nhắc đến chuyện cưới xin và hứa cuối năm sau cưới em. Em đi đâu có ai hỏi cũng bảo là năm sau cưới. Em cứ nghĩ mình ‘chắc kèo’ rồi nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng tồi tệ lắm.

Mẹ anh ấy không ưng em. Nói đúng hơn bác không ưng gia đình em vì hoàn cảnh hai bên chênh lệch. Anh ấy nhà kinh doanh, gia cảnh khá. Bố mẹ em công nhân viên chức bình thường nên gia cảnh tầm tầm, đủ sống thôi.

Tuy nhiên khi yêu nhau em nào để ý đến tài sản hay những gì anh có. Em thích bởi tính anh hiền lành và có chút nhút nhát nữa. Em tự lập từ bé, cũng mạnh mẽ nên được cái thích bảo vệ người khác lắm cơ.

Ảnh minh họa.

Ngày dẫn em về ra mắt, mẹ anh lạnh nhạt lắm. Khi kể chuyện cho mấy đứa bạn, chúng nó ấp úng bảo em hay là suy nghĩ lại đi vì bố mẹ chồng không ưng sau này khó sống lắm. Em lạc quan nghĩ cưới chồng chứ cưới gì bố mẹ chồng nên gạt đi. Vả lại khi ấy em yêu quá biết gì nữa đâu.

Dùng dằng đến 6 năm trời, anh đã 30, đòi cưới suốt mấy năm nên bố mẹ anh cũng xuôi. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy đến ngay từ hôm bàn bạc chuyện cưới xin khi nhà em lên nhà anh chơi và nói chuyện”.

Không rõ năm hết Tết đến, cô gái này lại có nỗi buồn gì đây. Sự tình thế nào mà cô lại phải lên mạng xã hội kể như thế này. Chúng ta cùng đọc tiếp để biết.

“Bố mẹ em vì thương em nên khi nghe anh ấp úng nói đến chuyện qua nhà anh chơi cho bố mẹ anh bàn bạc việc cưới xin cũng đồng ý luôn. Lẽ thường, nhà trai phải sang nhà gái chứ. Tuy nhiên, bố mẹ em nghĩ rằng mình lên chơi xong mời gia đình bên đó qua nhà cũng chẳng vấn đề gì cả.

Hôm đó, mẹ anh có chút hòa hoãn hơn, cũng thoải mái nói chuyện với bố mẹ em. Mọi chuyện bùng nổ khi mẹ anh đề nghị tổ chức cưới vào ngày 29, rước dâu vào 30 Tết.

Cả nhà em điếng người khi nghe bác gái nói vậy. Có ai lại đi đám cưới vào cuối năm như thế bao giờ đâu, giờ nhà trai lại đòi ngược đời như thế.

Bố em ôn tồn hỏi lại và nói rằng năm cùng tháng tận cưới làm gì. Nếu gấp quá thì để ra mùng 5, mùng 6 tháng Giêng tổ chức cũng chẳng sao. Anh họ con nhà bác em cũng tổ chức đám cưới vào mùng 4 Tết cơ mà.

Tuy nhiên mẹ anh nằng nặc muốn đám cưới vào ngày cuối năm như thế. Bác còn bảo đi xem rồi, chỉ có 2 ngày đó là đẹp nhất. Bác bảo thêm rằng nhà mình làm ăn, xem thầy xem thợ nhiều nên có như thế mới cưới, không thì thôi.

Đến lúc này em cũng hơi tức giận lắm rồi, năm hết Tết đến ai rảnh rỗi dành thời gian đến đám cưới được chứ. Em nhìn sang người yêu, anh cúi gằm mặt bấm ngón tay, chẳng phản kháng nửa lời. Có lẽ anh nghĩ lời mẹ nói là đúng lắm.

Kìm không được em mới rụt rè xin phép trình bày: ‘Nếu cưới 30 Tết như thế thì cũng hơi lạ, với cả chắc chắn sẽ không có nhiều bạn bè, anh em dành thời gian đưa con về nhà chồng được, đám cưới sẽ hơi buồn’.

Ảnh minh hoạ.

Nghe đến đây, bác gái bắt đầu khó chịu: ‘Làm 30 Tết cho đỡ khách đến đấy, mâm bàn ít đi cho nó đỡ tốn kém, lại càng tiết kiệm được. Ý tôi đã quyết, bên đó xem tính thế nào thì tính’.

Lúc này, bố em bật dậy nói thẳng: ‘Thôi về con ơi, gia đình giàu mà kiểu cách thế này, tiếc mấy mâm cỗ rước dâu thì bố cũng chẳng muốn làm thông gia. Nhà tôi tuy chẳng giàu có gì nhưng cưới xin con cái cả đời chỉ 1 lần, cũng làm thế nào cho sung túc để cháu đỡ tủi thân. Bà đòi làm vào cái ngày chắc chỉ có bố mẹ, anh chị cháu dự được thì tôi xin kiếu’.

Sau đó bố còn quay sang phía người yêu em: ‘Thanh niên không có chính kiến, nghe thấy điều vô lý ảnh hưởng đến cuộc sống mình và người yêu mà chẳng phản kháng lấy một lời như nó bố cũng chẳng đánh giá cao. Thôi về con’.

Vậy là chuyện cưới xin của em tan tành như vậy đấy. Mấy hôm nay anh ta cũng nhắn tin qua cho em xin xỏ cơ hội nhưng em chẳng buồn đáp lại. Cứ nghĩ đến chuyện vì cưới xin của mình mà bố muối mặt chịu khổ, chịu nhục, đám cưới của mình tổ chức gấp rút, lủi thủi em cũng không thiết tha gì”.

Đúng là câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh đã xảy ra ở đời thực. Đọc xong người ta thấy bà mẹ anh người yêu thật khó khăn làm sao. Từ xưa đến nay, việc đám cưới vào 30 Tết chắc chắn rất ít khi xảy ra, vậy mà vì tiếc tiền cỗ cưới, bà lại ép con trai tổ chức vào ngày đó. Có người lại nghi ngờ rằng, chắc hẳn bà mẹ chồng này không đồng ý hôn sự nên mới nghĩ ra cái ngày cưới hoang đường để gây khó dễ cho nhà gái.

Cuối cùng thì ai cũng đồng tính với quyết định không cưới của gia đình cô là chính xác bởi nếu "cắn răng" chấp nhận kết hôn thì những ngày tháng sau này chắc gì đã dễ sống.