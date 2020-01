Đám cưới “kỳ lạ” của cựu tiếp viên hàng không: Không mâm cỗ bàn tiệc vì sợ nhất “mang nợ”, tổ chức xong xuôi mặc đồ cô dâu đi “quẩy” nhiệt tình ở lễ hội âm nhạc

Với nhiều người, đám cưới là dịp để họ phô trương sự giàu có, hoành tráng cũng như điều kiện kinh tế của gia đình. Đám cưới phải làm nhiều mâm, mời nhiều khách hay những công tác chuẩn bị xung quanh cũng phải thật sự nổi bật.



Tuy nhiên, có người suy nghĩ rất khác về kết hôn. Họ muốn hôn lễ của mình thực sự dành cho cặp nhân vật chính cũng như truyền tải được trọn vẹn ý nghĩa thực sự của nó.

Cặp đôi yêu nhau vì hợp gu nghe nhạc

Những hình ảnh về một cặp cô dâu, chú rể Việt Nam mặc đồ cưới đi “quẩy” tại một Lễ hội âm nhạc đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Để mọi người biết thêm về chuyện của chính mình, chú rể còn đeo ở cổ tấm biển thông báo rằng họ vừa tổ chức kết hôn.

Những hình ảnh phá cách, thú vị và đầy mới mẻ đó đã nhận về nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi cho cặp đôi hợp nhau cả về cách suy nghĩ, sở thích cũng như sự “dám làm” và “chịu chơi” của chính mình.

Cô dâu trong câu chuyện là Vũ Minh Thu, 26 tuổi. Thu là cựu tiếp viên hàng không của hai hãng hàng không lớn ở Việt Nam. Hiện tại, cô cùng chồng đang sinh sống ở Melbourne (Úc). Chồng cô là Leo - người Úc gốc Việt. Sau khi kết hôn, họ đã chuyển đến Úc để xây dựng cuộc sống mới.

Cặp đôi này đã quen nhau được hơn 2 năm. Vì quyết định chuyển việc từ Sài Gòn ra Hà Nội, Thu đã gặp được người đàn ông của cuộc đời.

Thu kể: “Hồi đó anh ấy mới từ Úc về Hà Nội để giúp gia đình mở nhà hàng. Nhà chúng mình gần nhau lắm. Khi chưa quen nhau, trên đường đến điểm đón tiếp viên, mình hay đi qua nhà anh lắm. Thấy quán ăn đông khách, nhân viên cũng đẹp trai, mình định bụng hôm nào vào ăn thử mới được.

Tuy vậy, vì lúc nào cũng vội vã với giờ làm mà mình chưa có cơ hội nếm thử đồ ăn ở nhà hàng của anh. Tình cờ sao, sau này vì một cơ duyên, hai đứa lại quen biết và tiến đến tình yêu. Kể từ đó, ngày nào mình cũng đến ăn tận hai bữa ở nhà hàng ấy”.

Ngay sau khi bắt đầu tình yêu được vài tháng, cặp đôi đã quyết định chuyển sang sống cùng nhau.

“Lí do thì cũng đơn giản lắm, Hà Nội mùa Đông năm đó lạnh quá mà chúng mình ôm nhau lại quá ấm. Chúng mình tuy mới yêu nhưng ở bên cạnh nhau thấy ấm áp, yên bình, dễ chịu nên cứ thế yêu nhau thôi, cùng trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống”, Minh Thu tâm sự.

Cùng chung đam mê với âm nhạc, Leo và Thu đã đến với 5 EDM music festival (lễ hội âm nhạc EDM) trong và ngoài nước. Họ đều cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy nhau, tìm được người đồng điệu với gu âm nhạc nữa.

“Mình luôn tâm sắc câu nói 'I judge people by their music taste' (tạm dịch: Tôi đánh giá một người qua gu âm nhạc của họ). Khi mới quen, mình chỉ cần xem list nhạc của họ là biết có thể làm bạn hay không. May mắn sao, Leo phù hợp với mình tất cả”, Thu kể thêm.

Mặc váy cưới “quẩy” ở lễ hội âm nhạc EDM trên đất Úc

Tình yêu của Thu và Leo càng ngày thêm khăng khít. Nhờ sở thích âm nhạc đồng điệu, họ đã cùng nhau sống, yêu cùng với niềm đam mê chung của cả hai. Khi yêu Thu, người đàn ông ấy có rất nhiều thay đổi tích cực khiến cô gái của mình rất hài lòng.

Minh Thu tâm sự: “Chồng mình ghét sến sẩm nhưng khi yêu anh lại hay làm những điều lãng mạn mà chính bản thân anh chẳng hiểu sao có thể làm được. Mình cảm động nhất là cách anh luôn coi mình như công chúa. Mình trân trọng những hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống như nụ hôn lên trán trước khi ngủ, trước khi đi làm và khi anh đi làm về.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi anh quỳ gối cầu hôn mình ở quán cà phê lần đầu hai đứa gặp nhau. Bất ngờ nhưng thật hạnh phúc vì mình đợi khoảnh khắc ấy lâu lắm rồi”.

Đám cưới của Leo và Minh Thu cũng rất kỳ lạ. Không phải cỗ bàn khách khứa hay phông bạt cầu kỳ, hai người đã chọn cách đặc biệt nhất để tổ chức hôn lễ của chính mình.

“Cả hai đứa vốn không thích đám cưới truyền thống ở Việt Nam vì tốn kém tiền bạc và không thực sự dành cho cả hai người. Nhiều phần đám cưới dành cho bố mẹ, họ hàng và vì cái nợ đồng lần ở đám cưới. Nhiều khi cô dâu chú rể chẳng biết người đến tham dự đám cưới mình là ai đấy chứ.

Bởi vậy, ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, chỉ có bố mẹ, anh chị em và những người thân thiết nhất có mặt. Cả hai đã chuẩn bị vow - lời cô dâu và chú rể trao nhau, sau đó là màn trao nhẫn và được chủ hôn tuyên bố đã trở thành vợ chồng hợp pháp”, Minh Thu hạnh phúc kể thêm.

Đám cưới đặc biệt và táo bạo đó đã khiến cả cô dâu và chú rể rất hạnh phúc. Đám cưới đó thực sự dành cho hai vợ chồng chứ không bị lâm vào khung cảnh MC cứ nói trên sân khấu, bên dưới khách khứa vẫn cứ ăn. Sau đám cưới, cặp vợ chồng trẻ đã tới Fomo music festival - một lễ hội âm nhạc tại Úc.

Minh Thu đã diện trang phục trắng, làm tóc và đội lúp cô dâu. Chồng cô đeo một tấm bảng trước ngực, thông báo cho tất cả rằng họ vừa mới kết hôn. Những tấm ảnh “cháy” hết mình của cặp đôi trẻ được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Minh Thu kể: “Các bạn người Úc trong lễ hội rất thân thiện, dù không quen biết nhưng họ đều tới chúc mừng hạnh phúc hai vợ chồng, chụp ảnh làm kỷ niệm nữa, niềm vui nhân lên gấp bội. Mình còn tung hoa cưới cho họ bắt nữa”.

Năm nay, Minh Thu sẽ đón Tết lần đầu tiên với vai trò của một người phụ nữ đã có chồng. Cô cũng xa quê hương và ăn Tết Nguyên Đán nơi xứ người. Tuy có một chút lạ lẫm nhưng Thu tin rằng mình sẽ có một trải nghiệm mới, đáng nhớ ở Tết năm nay.

Thu tâm sự: “Trước đây khi còn làm tiếp viên hàng không mình cũng có nhiều năm không được đón Tết cùng gia đình trọn vẹn mà phải đi bay, đi công tác xa nhà nên cũng gọi là quen, không quá tủi thân.

Gia đình chồng mình gốc Việt nên mọi người cũng đã lên kế hoạch quây quần bên nhau, nấu món ăn truyền thống Việt trong dịp Tết sắp tới. Gia đình chồng cũng giữ gìn bản sắc người Việt, duy chỉ có đào, quất là không có như ở Việt Nam thôi”.

Đúng là một câu chuyện tình yêu thật sự đáng yêu. Đám cưới bây giờ có lẽ không nên dựa vào mô típ nào cả. Hãy cứ sáng tạo, thoải mái hơn miễn sao những nhân vật chính cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn.