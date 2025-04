Ngày 1-4, bà Đ.T.H.H. (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa gửi đơn trình báo tới các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.



Chuyển nhầm vào tài khoản người nghi đã chết

Theo đơn trình báo, ngày 17-2, bà H. sử dụng số tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) thực hiện giao dịch chuyển tiền trên app.

Tuy nhiên, do bất cẩn, bà H. bấm nhầm lệnh chuyển tiền vào tài khoản của 1 người tên T.V.G. mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Khách hàng chuyển nhầm 427 triệu đồng vào tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank của 1 người nghi đã chết

Ngày 18-2, bà H. tới Ngân hàng VIB Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ. Sau đó, ngân hàng này đã gửi yêu cầu tra soát tới Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk với nội dung đề nghị thu hồi do khách hàng chuyển nhầm.

Cũng theo đơn trình báo, từ ngày 18-2 đến nay, bà H. đã nhiều lần liên hệ với Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk xin được hỗ trợ nhưng bất thành.

Trong đó, theo yêu cầu của Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk là phải có văn bản của Ngân hàng VIB Đắk Lắk xác nhận giao dịch chuyển nhầm nên ngày 28-3, bà H. đã liên hệ với VIB Đắk Lắk.

Cùng ngày, Ngân hàng VIB Đắk Lắk có văn bản cho thấy ngày 18-2, bà H. đến trình báo về việc mình đã chuyển nhầm và xin tra soát, chuyển trả lại. Ngân hàng VIB Đắk Lắk đã gửi yêu cầu tra soát và thông báo đến bà H. Nay Ngân hàng VIB Đắk Lắk xin xác nhận lại các nội dung trên là đúng và gửi kèm các hồ sơ tra soát của khách hàng, rất mong Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk xem xét hỗ trợ bà H.

Theo bà H. sau khi có công văn xác nhận của Ngân hàng VIB Đắk Lắk theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk, bà đã mang công văn tới trình bày nhưng phía Vietcombank Đắk Lắk vẫn từ chối chuyển trả lại tiền.

"Đã hơn 30 ngày, Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk vẫn chưa có câu trả lời chính xác, chưa hướng dẫn cách thức làm gì để tôi có thể lấy lại tiền..." - bà H. bức xúc nói.

Theo tìm hiểu ngày 18-2, Ngân hàng VIB Đắk Lắk đã gửi yêu cầu tra soát và đề nghị thu hồi do khách hàng chuyển nhầm thì được Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk phản hồi: "Chi nhanh khong lien he duoc voi KH. Qua tim kiem thong tin duoc biet KH da mat. Nguoi chuyen nham cung da nho den cong an ho tro". (tạm dịch: Chi nhánh không liên hệ được với khách hàng. Qua tìm hiểu thông tin được biết khách hàng đã mất. Người chuyển nhầm cũng đã nhờ đến công an hỗ trợ - PV)

Vietcombank Đắk Lắk... "rất tích cực hỗ trợ"(!)

Ngày 27-3, Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk đã có văn bản xử lý đơn kiến nghị hoàn trả lại tiền chuyển nhầm gửi bà Đ.T.H.H.

Theo văn bản, ngày 18-2, ngay sau khi nhận được yêu cầu tra soát của Ngân hàng VIB Đắk Lắk đề nghị thu hồi giao dịch do khách hàng chuyển nhầm, Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk đã thực hiện theo quy trình rà soát, khiếu nại.

Trong quá trình này, Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk cho rằng rất tích cực hỗ trợ, liên hệ nhiều lần với ông T.V.G. bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, đến nay Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk vẫn không thể liên lạc được với ông T.V.G. Ngày 4-3, Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk đã trả lời điện tra soát của Ngân hàng VIB Đắk Lắk về kết quả xử lý.

Đối với yêu cầu chuyển trả lại số tiền đã chuyển nhầm của khách hàng, Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk đã viện dẫn một số Luật, Nghị định, Thông tư liên quan để giải thích.

"Theo đó, Vietcombank Đắk Lắk không được phép phong tỏa/trích nợ tài khoản của ông T.V.G. số tiền 427 triệu đồng để hoàn trả theo yêu cầu tại đơn đề nghị của quý khách hàng" – Văn bản của Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk nêu.

Để làm rõ thêm các vấn đề liên quan, ngày 1-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với ông Võ Công Trung, Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk, nhưng được thông báo bận họp. Vị giám đốc này thông báo đã cử một đại diện làm việc với phóng viên nhưng người này nói không phải là người phát ngôn!