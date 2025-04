Thấy khoản vay thế chấp 1,2 tỷ đồng mãi không được giải ngân, người đàn ông ở An Giang vội báo cảnh sát: Chiêu thức chiếm đoạt tiền của nữ nhân viên ngân hàng bị vạch trần

Mới đây, ngày 12/3/2025, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trước Tết Nguyên đán năm 2022, chị Nguyễn Thị Kim Phương - nhân viên tín dụng của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Chi nhánh An Giang, đã làm hồ sơ vay vốn cho anh Nguyễn Quốc Thành, người dân sống trên địa bàn tỉnh, với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất.

Sau khi thẩm định, chị Phương cho biết hồ sơ của anh Thành được Ngân hàng giải ngân vốn vay là 1,27 tỷ đồng. Cùng khoảng thời gian này, chị Phương cũng đang nợ tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền vay của Thành để trả nợ.

Đầu tháng 3/2022, anh Thành cùng vợ đến Ngân hàng MSB để ký hồ sơ vay vốn. Tại đây, vợ chồng anh tiếp tục được chị Phương hướng dẫn cài đặt ứng dụng điện tử của ngân hàng. Khi khoản vay được giải ngân, số tiền được chuyển vào tài khoản thanh toán và tài khoản vay thấu chi của Thành lần lượt là 1 tỷ đồng và 270 triệu đồng.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử công an tỉnh An Giang

Lợi dụng việc anh Thành không biết tiền vay được giải ngân qua tài khoản MSB và không biết thao tác trên ứng dụng điện tử, chị Phương đã sử dụng điện thoại của mình để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của anh Thành và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nữ nhân viên này đã yêu cầu anh Thành gửi mã OTP cho mình để đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token rồi thực hiện việc chuyển tiền từ 2 tài khoản của người đàn ông này qua tài khoản của mình. Xong xuôi, chị Phương dùng số tiền chiếm đoạt được để đi trả nợ.

Sau đó, anh Thành nhiều lần liên hệ với chị Phương để hỏi về số tiền vay nhưng nữ nhân viên này đều lấy lý do “đang chờ ngân hàng giải ngân” để né tránh. Sau khi biết mình bị nữ nhân viên này lừa, anh Thành đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Đến ngày 28/8/2024, chị Phương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, người thân của nữ nhân viên này đã giao nộp số tiền 400 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Phương, Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt nữ nhân viên này 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại là anh Thành số tiền đã chiếm đoạt và lãi suất theo yêu cầu của ngân hàng để Thành thực hiện nghĩa vụ đối với ngân hàng.

(Theo Cổng thông tin điện tử công an tỉnh An Giang)

Ánh Lê