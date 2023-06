Chuyện nàng tiên cá da màu có gì hấp dẫn?

The Little Mermaid (Tựa Việt: Nàng tiên cá) là dự án live-action (người đóng) mới nhất của nhà Disney, tiếp nối các phim Cruella (2021), Pinocchio (2022), Peter Pan & Wendy (2023)...

Tác phẩm được chuyển thể từ phim hoạt hình cùng tên, từng gây tiếng vang khi ra đời năm 1989, là phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Nội dung cả 2 đều lấy cảm hứng từ truyện cổ tích kinh điển của Andersen về nàng tiên cá.

Ngay khi công bố, tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái ngược xoay quanh tạo hình nhân vật chính. Sự xuất hiện lần đầu của nàng tiên cá da màu gánh chịu nhiều chỉ trích từ khán giả trung thành của nguyên tác. Song, một số ý kiến cũng ủng hộ Disney với hướng đi mới đầy táo bạo.

Nội dung trung thành nguyên tác

So với nguyên tác, nội dung bản điện ảnh không có nhiều thay đổi đặc biệt. Chuyên phim vẫn kể về nàng tiên cá Ariel (Halle Bailey), vốn là con út vua thủy tề Triton (Javier Bardem).

Nhân vật chính là nàng tiên cá da màu Ariel (Halle Bailey).

Sống dưới đại dương, Ariel đam mê ca hát và sở hữu giọng ca làm say đắm lòng người. Nhưng cô luôn cảm thấy thiếu tự do và dành quan tâm đặc biệt với thế giới trên cạn. Sự kìm cặp của vua cha càng khiến tiên cá trở nên ngột ngạt, mong muốn thoát ly.

Một ngày, Ariel tình cờ phát hiện hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King) gặp nạn nên cứu anh thoát chết. Sau đó, chính cô lại là người trót đem lòng si mê anh.

Trong lúc yếu lòng, cô bị phù thủy Ursula (Melissa McCarthy) dụ đổi giọng hát để có được đôi chân như người phàm. Từ đó, Ariel tiến lên cạn để khám phá thế giới mới, đồng thời tìm cách chinh phục trái tim hoàng tử.

Bên cạnh cốt truyện, tính cách các nhân vật cũng không có nhiều thay đổi. Ariel vẫn là nàng tiên cá tinh nghịch và nhiều mơ mộng. Hoàng tử Eric thì hiền lành và luôn thân thiện với mọi người.

Mối quan hệ tình cảm giữa 2 người được xây dựng nhẹ nhàng, phù hợp với đối tượng chính của phim là các bạn nhỏ. Các yếu tố tạo kịch tính được cài cắm khéo léo để không làm hỏng thông điệp phim.

Một số thay đổi đáng chú ý

Dựa trên cốt truyện cũ, ê-kíp có cố gắng thay đổi, thêm thắt một số gia vị để làm mới câu chuyện kinh điển. Điển hình, Ariel xuất hiện với tạo hình khác lạ so với bản gốc.

Nàng tiên cá có vẻ ngoài trẻ trung và gần gũi với khán giả hiện đại. Nhân vật gây ấn tượng với nước da màu, mái tóc dreadlock – kiểu đặc trưng của dân châu Phi - thay vì sở hữu làn da trắng, tóc đỏ.

Nàng tiên cá có sự thay đổi về mặt ngoại hình so với bản gốc.

Bên cạnh đó, các nhà làm phim cũng lồng ghép thông điệp nữ quyền. Ariel rời đại dương không chỉ vì muốn theo đuổi tình yêu. Hơn thế, điều cô đi tìm chính là “mục đích sống, sự tự do và những ước mơ” – như lời nữ chính Halle Bailey chia sẻ với tạp chí Edition .



Đạo diễn chú trọng phần hình ảnh, mang đến tác phẩm những khung hình đẹp hút mắt. Kinh phí 250 triệu USD được đổ dồn vào phần kỹ xảo. Các hiệu ứng CGI đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhân vật quen thuộc trong bản hoạt hình, chẳng hạn như cua Sebastian hay mòng biển Scuttle.

Các cảnh quay dưới nước được xây dựng tỉ mỉ, chi tiết. Từng khung hình được chăm chút, tạo nên một thế giới cổ tích vừa sống động lại vừa huyền ảo.

Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng trong phim. Khán giả sẽ được nghe lại các ca khúc kinh điển gắn liền với nguyên tác như Part of Your World hay Under the Sea. Đồng thời, ê-kíp cũng làm mới với phần hòa âm ấn tượng, giúp tăng cảm xúc người xem.

Diễn xuất chưa thực sự ấn tượng

Hóa thân nữ chính, Halle Bailey chưa thực sự tỏa sáng về mặt diễn xuất. Biểu cảm của cô còn đơn điệu, thiếu sự đa dạng. Trong một số cảnh quay, gương mặt nữ diễn viên còn căng cứng, ít nhiều làm giảm cảm xúc của người xem.

Tuy vậy, Halle Bailey vẫn để lại ấn tượng tốt với giọng hát nội lực. Vốn xuất thân là ca sĩ, nữ diễn viên sinh năm 2000 không gặp nhiều khó khăn trong việc trình bày các ca khúc trong phim.

Ngoài Halle Bailey, các diễn viên còn lại chưa thực sự ấn tượng. Jonah Hauer-King mờ nhạt trong vai hoàng tử Eric. Nhiều ý kiến anh đóng còn ít cảm xúc hơn cả nhân vật hoạt hình.

Hai ngôi sao Javier Bardem và Melissa McCarthy ở mức tròn vai. Họ ít nhiều mang lại tiếng cười mỗi lần xuất hiện, nhưng không có quá nhiều đất diễn.

Khi ra mắt, dự án của Disney nhận ý kiến tích cực, đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 68% bình chọn từ giới phê bình và 95% từ người xem. Thành tích trên IMDb cũng tốt với 7.0/10 điểm từ hơn 31.000 lượt đánh giá. Phần lớn cho rằng phim có phần hình ảnh đẹp, âm nhạc hay, nội dung vẫn mang lại nhiều ý nghĩa với thế hệ người xem mới.

Nhìn chung, The Little Mermaid vẫn là một tác phẩm đậm tính giải trí, giữ được tinh thần nguyên tác. Việc nàng tiên cá đổi màu da là một sáng tạo lớn của ê-kíp. Nhưng thay đổi đó chưa thực sự giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.