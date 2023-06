Phản ứng của nữ diễn viên khi được yêu cầu thay thế 'nàng tiên cá' Halle Bailey

Nữ diễn viên 24 tuổi người Anh Jessica Alexander là bản thể người của phù thủy Ursula trong phiên bản live action Nàng tiên cá bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi bộ phim nhà Chuột ra rạp.

Trong tác phẩm, Jessica xuất hiện ở cuối phim và không có nhiều đất diễn song tạo hình, nhan sắc và diễn xuất của nữ diễn viên trẻ được đánh giá cao. Nhiều người khen ngợi cô chính là nhân vật sát với nguyên tác, bước ra từ trong truyện.

Trên mạng xã hội Twitter, một khán giả chia sẻ câu chuyện khen ngợi Jessica Alexander nhưng ngay sau đó bị nữ diễn viên chặn. Cụ thể, người này nói: “Cô ấy (Jessica) thật sự xinh đẹp, nhưng tôi hơi thất vọng. Cô ấy đã chặn tôi vì tôi để lại lời nhắn cô ấy nên đóng vai Ariel”.

Phản ứng của Jessica Alexander được coi là hành động ủng hộ “nàng tiên cá Ariel” do diễn viên da màu Halle Bailey. Các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đã đạt 2 triệu lượt tiếp cận trên Twitter.

Jessica Alexander từng tham gia một số tác phẩm trước đó nhưng chưa gây được tiếng vang, cô được chú ý nhiều hơn khi đóng Nàng tiên cá. Cô và Hailey Bailey cũng trở thành bạn tốt sau khi hợp tác. Cả hai nhiều lần dành lời khen cho đối phương trong các cuộc phỏng vấn.

Jessica Alexander và Hailey Bailey trở nên thân thiết sau bộ phim.

Sau tuần đầu phim công chiếu, vai nữ chính Ariel do Hailey Bailey vẫn tiếp tục nhận nhiều tranh cãi. Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 2000 cũng chưa xuất sắc để làm hài lòng công chúng.

Theo EntGroup , Nàng tiên cá kết thúc tuần đầu công chiếu tại Trung Quốc với 2,63 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu thấp nhất của Disney từ đầu năm đến nay. Black Panther: Wakanda Forever kiếm được 5,9 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, Ant-Man and the Wasp: Quantumania thu về 19 triệu USD và gần đây là Guardians of the Galaxy Vol. 3 với 27 triệu USD.

Trong khi tác phẩm có vẻ ảm đạm tại thị trường đất nước tỷ dân, tại Mỹ, Nàng tiên cá thu về con số ấn tượng là 118 triệu USD trong 4 ngày cuối tuần. Tổng doanh thu toàn cầu là 185,8 triệu USD, theo The Hollywood Reporter .

Có nhiều ý kiến trái chiều về bộ phim. Hầu hết nhà phê bình ca ngợi tài năng ca hát của Halle Bailey trong vai công chúa Ariel nhưng cách phát triển nội dung lại không kịch tính như kỳ vọng. Bên cạnh đó, yếu tố kỹ xảo, thẩm mỹ không được đánh giá cao, khán giả phản ứng khá dữ dội khi các clip và hình ảnh cho nhân vật Sebastian và Flounder lộ diện.