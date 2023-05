Chi tiết đổi mới gây tranh cãi nhất Nàng Tiên Cá

Ra mắt toàn cầu từ ngày 26/5, bộ phim The Little Mermaid - Nàng Tiên Cá đã trở thành đề tài tranh luận, được xem là một trong những phim gây chú ý nhất tuần qua. Cuộc phiêu lưu biển khơi nổi tiếng của nàng công chúa nhỏ Ariel được Disney mang lên màn ảnh rộng trong phiên bản người đóng, do tân binh Halle Bailey đóng chính. Bộ phim được đánh giá là bám khá sát nội dung bản hoạt hình 1989, song có thêm thắt một số chi tiết mới.

Trong số đó, một tình tiết ít ai để ý về thân phận của hoàng tử Eric đã ảnh hưởng đến những giả thuyết nổi tiếng của Disney.

Trong Nàng Tiên Cá, thân phận và gốc gác của hoàng tử Eric được xây dựng rõ ràng, sâu sắc và chi tiết hơn bản phim hoạt hình. Theo tiết lộ từ mẹ của anh, nữ hoàng Selina (nhân vật mới được thêm vào), hoàng tử Eric vốn không có dòng máu hoàng tộc, mà là con nuôi của nữ hoàng. Lúc nhỏ, Eric là nạn nhân của một vụ đắm tàu và đã được Selina giải cứu, nhận làm con. Tuy nhiên càng lớn, Eric càng có niềm đam mê dành cho biển khơi và các cuộc đi thuyền, khiến bà không khỏi lo lắng.

Eric của Nàng Tiên Cá 2023 là con nuôi

Như vậy, hoàng tử Eric đã được xác nhận là con nuôi của hoàng gia trong bản phim Nàng Tiên Cá 2023, khác với hình tượng chàng thủ lĩnh hoàng tộc đầy dũng mãnh trong hoạt hình. Việc Eric không mang dòng máu vua chúa trong người đã gián tiếp phủ nhận một trong những giả thuyết nổi tiếng, không chỉ về Eric mà còn về thế giới công chúa Disney nói chung.

Thân phận của Eric vốn khá mơ hồ trong bản hoạt hình

Nếu để ý kỹ trong bản hoạt hình 1989 thì khán giả sẽ dễ dàng nhận ra một bức tranh có phần thân quen trong cảnh Eric và Ariel ngồi vào bàn ăn. Trong số 3 bức tranh lớn được treo trên tường, bức nằm giữa được cho là chân dung của hoàng tử Phillip và công chúa Aurora, hai nhân vật chính của Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Chi tiết này như ngầm khẳng định Eric và hoàng tử Phillip có "bà con" với nhau, và Phillip nhiều khả năng là cụ cố nhiều đời của Eric.

Vợ chồng công chúa ngủ trong rừng được cho là có máu mủ với hoàng tử Eric

Tuy giả thuyết này vẫn bị lung lay bởi một số dẫn chứng về thời điểm (cách nhau quá xa đến gần 500 năm) hay gốc gác các hoàng tử nhưng cho đến hiện tại, việc Eric là con nuôi của nữ hoàng Selina đã gần như đặt dấu chấm hết cho giả thuyết nêu trên. Ngoài ra, thân phận của Eric cũng tiện đường "hợp thức hóa" cho việc anh và mẹ của mình khác màu da, cũng như giúp nhân vật nam chính thêm phần sinh động, gần gũi và dễ đồng cảm hơn rất nhiều.

Ảnh: Disney