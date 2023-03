Chuyên gia về tuổi thọ 'trẻ hơn 20 tuổi' nhờ sử dụng 1 loại rau, 2 loại quả và 1 loại trà mỗi ngày

Tiến sĩ Mark Hyman 63 tuổi cho biết bản thân ‘trẻ hơn 20 tuổi’ so với tuổi thực tế nhờ duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống điều độ hàng ngày. Trong cuốn sách “Young Forever: The Secrets to Living Your Longest, Healthiest Life”, ông chỉ ra rằng mọi người có thể kiểm soát tốc độ già đi của cơ thể và tăng chất lượng cuộc sống nhờ những thói quen tốt.



Theo đó, tập thể dục, chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát căng thẳng và giao tiếp xã hội là những thói quen tốt có liên quan trực tiếp đến quá trình lão hóa khỏe mạnh và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính dẫn đến tử vong sớm.

Về chế độ dinh dưỡng, chuyên gia Hyman cho biết, ông thường xuyên sử dụng 1 loại rau, 2 loại quả và 1 loại trà hàng ngày. Ông ví các loại thực phẩm này như “thuốc” giúp mình đảm bảo sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

1 loại rau

Rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải brussels, cải xoăn và bắp cải rất giàu dưỡng chất thực vật như chất xơ, magie, folate,.... Các dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Chuyên gia Hyman nói: “Các chất dinh dưỡng này kích hoạt quá trình giải độc tế bào bổ sung các khoáng chất cần thiết cho cơ thể”. Chuyên gia khuyến khích mọi người nên ăn 340-680 gam rau họ cải mỗi ngày.

Ảnh minh họa.

2 loại quả

Quả hạch

Chuyên gia Hyman cho biết các loại quả hạch bao gồm hạt điều, hạnh nhân và quả óc chó, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe và tuổi thọ. Chúng rất giàu chất xơ, giúp mọi người cảm thấy no lâu và duy trì năng lượng lâu hơn.

Chuyên gia Dan Buettner, nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu các thói quen của cư dân “vùng xanh” - nơi những người sống thọ sinh sống - cũng nhận thấy các loại quả hạch là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ. Chuyên gia Dan Buettner cũng chỉ ra rằng những người sống thọ tại “vùng xanh” thường ăn một nắm các loại quả hạch mỗi ngày.

Quả mọng

“Các loại quả mọng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật, có thể giúp kéo dài tuổi thọ”, Hyman nói. Ăn các loại quả mọng thường xuyên có thể giúp duy trì sức khỏe của đường ruột, chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các căn bệnh mạn tính có thể đe dọa đến sức khỏe. Mọi người có thể xay quả việt quất hoặc quả mâm xôi để làm sinh tố uống vào buổi sáng hoặc ăn trực tiếp vào các bữa phụ trong ngày.

Ảnh minh họa.

1 loại trà

Trà xanh

Uống trà xanh cũng là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày của chuyên gia Hyman. Ngoài việc đem lại cảm giác êm dịu cho cơ thể, loại đồ uống này cũng có thể làm giảm stress oxy hóa. Trong trà xanh có chứa catechin, chất chống oxy hóa có thể bảo vệ não bộ khỏi bệnh tật và giúp chúng ta sống thọ hơn.

Chuyên gia Hyman cho biết ở Icaria, Hy Lạp, một trong những “vùng xanh” của thế giới, ông đã quan sát thấy người dân nơi đây thường xuyên thưởng thức trà làm từ cây xô thơm.

Dùng dầu ô liu

Chuyên gia Hyman cho biết ông ưu tiên sử dụng dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày. Dầu ô liu chứa các chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và bệnh tim mạch.

Dầu ô liu cũng có thể chống lại quá trình stress oxy hóa - quá trình gây hại cho sức khỏe của não bộ và có thể gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh.

Chuyên gia Hyman nói: “Chất béo lành mạnh trong dầu ô liu rất tốt cho sức khỏe. Bạn cần đảm bảo rằng mình bổ sung đủ lượng chất béo tốt cho cơ thể. Dầu ô liu là một cách tuyệt vời để giúp bạn làm điều đó”.