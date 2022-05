Chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể của Johnny Depp và nữ luật sư xinh đẹp

Tại phiên tòa xét xử phỉ báng bộ phim bom tấn của Johnny ở Virginia, nữ luật sư 37 tuổi được ví như con đại bàng tàn phá Heard trên khán đài, thì mặt khác, cô thể hiện tình cảm hơn nhiều với khách hàng ngôi sao "Edward Scissorhands" của mình. Một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể thậm chí còn gợi ý rằng những tương tác của họ vẽ Depp như sẵn sàng cho một phim "anh hùng lãng mạn".

Tại nhiều thời điểm khác nhau trong phiên tòa, người ta thấy Vasquez mỉm cười ủng hộ Depp và thậm chí còn ôm lấy anh trong phòng xử án. Một số phương tiện truyền thông xã hội đã suy đoán rằng cặp đôi này là một món đồ, trong khi Vasquez vẫn giữ kín về những tin đồn tình cảm khi cô rời tòa án vào thứ Tư.

Nhưng một chuyên gia hình ảnh cơ thể nói rằng các cuộc trao đổi nhẹ nhàng giữa Johnny và luật sư của anh có thể được tạo ra nhằm mục đích làm cho Depp trông mềm mại và dễ mến hơn - gần giống như một "anh hùng lãng mạn" trong một trong những bộ phim cũ của anh.

(Ảnh: Getty Images)

Chuyên gia Judi James nói với Daily Mail hôm thứ Năm: "Trông có vẻ tán tỉnh nhưng đó có lẽ là vấn đề chính. Hành vi của cô ấy tại tòa án đặt Depp trở lại vai trò như một anh hùng lãng mạn".

"Đối với những người hâm mộ trung thành của Depp, những nghi thức ấn tượng này sẽ giống như một sự xác thực" - Judi nói tiếp - "Kiểu như "nếu người phụ nữ thông minh, xinh đẹp này nghĩ rằng anh ấy ổn thì có lẽ anh ấy vẫn ổn" và đây sẽ là ngụ ý của thông điệp".

Bức ảnh Vasquez ôm Depp khi cô nhắm mắt và mỉm cười mãn nguyện đã được lan truyền khắp thế giới. Nhưng James tin rằng tất cả đã được diễn tập trước máy quay, mô tả nó như một "phần chuyển động của sân khấu ngôn ngữ cơ thể".

(Ảnh: Fox News)

Trong khi đó, Depp được nhìn thấy đang đáp lại những màn âu yếm của Vasquez, kéo ghế ra và thì thầm vào tai cô. Những pha hành động khiến nam diễn viên trở nên hiền lành và quyến rũ - một sự tương phản với con người bạo lực và thất thường mà vợ cũ Heard từng mô tả trên khán đài.

Trong khi đó, James cho biết quyết định để Vasquez kiểm tra chéo Heard cũng có chủ ý tương tự, khi tuyên bố rằng một phụ nữ "tươi tắn, thông minh, thơm và trông tự tin" đang "nướng" nữ diễn viên "Aquaman" giúp làm dấy lên nghi ngờ về việc Depp đã lạm dụng.

Có rất nhiều cuộc trao đổi gay gắt giữa Vasquez và Heard trong quá trình kiểm tra chéo, nữ luật sư ép nữ diễn viên khi hỏi tại sao không có hồ sơ y tế bắt nguồn từ một vụ tấn công được cho là vào tháng 3 năm 2015.

Trong một cuộc đối đầu riêng biệt, Vasquez đã khiến Heard thừa nhận rằng cô vẫn chưa quyên góp toàn bộ số tiền giải quyết vụ ly hôn của mình cho tổ chức từ thiện như cô đã hứa. Heard nhấn mạnh rằng cô ấy đã "cam kết" cho đi số tiền, nhưng đã không thể "hoàn thành nghĩa vụ".

Camille Vasquez tốt nghiệp Đại học Southern California năm 2006 và theo học Trường Luật Southwestern ở Los Angeles từ năm 2007 đến năm 2010. Cô hiện đang làm việc cho Brown Rudnick LLP, nơi cô là cộng sự. Cô được The Best Lawyers in America in the Best Lawyers for 2021-2022 vinh danh là "One to Watch".