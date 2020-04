Chuyên gia hàng đầu của WHO cảnh báo: Không nên quá trông đợi vào vaccine ngừa COVID-19

Không có gì đảm bảo rằng loại vaccine hiệu quả ngừa virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) sẽ sớm được phát triển, một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với báo The Observer (cùng đơn vị chủ quản với báo The Guardian, Anh) mới được đăng tải ngày hôm qua (19/4), chuyên gia David Nabarro, Giáo sư về y tế toàn cầu tại trường Imperial College (London, Anh), đồng thời là đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã đưa ra lời cảnh báo nói trên.

"Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phát triển được loại vaccine an toàn và hiệu quả cho mỗi chủng virus. Một số loại virus rất khó để phát triển vaccine. Do đó, trong tương lai gần, chúng ta cần tìm cách chung sống với chủng virus này [SARS-CoV-2] như một mối đe dọa thường trực", ông Nabarro bình luận.

"Điều đó có nghĩa là tất cả những người có triệu chứng bệnh và những người tiếp xúc với họ sẽ phải cách ly", ông Nabarro nói. "Chúng ta sẽ cần bảo vệ những người lớn tuổi. Ngoài ra, ta cùng cần đảm bảo khả năng điều trị các ca nhiễm COVID-19 của các bệnh viện. Đây sẽ là hiện thực mới mà chúng ta phải đối mặt".

Tính đến 14h chiều ngày hôm nay (20/4 - theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã có tổng cộng 2.408.359 ca nhiễm và 165.107 ca tử vong do COVID-19 được xác nhận. Trong khi đó, đã có hơn 60 loại vaccine và thuốc điều trị tiềm năng cho căn bệnh này được nhiều quốc gia trên thế giới phát triển, nhưng phần lớn mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng.