Chuyên gia dinh dưỡng giải đáp: Có nên dùng sữa hạt thay thế sữa bò không?

Sữa được biết đến như một nguồn cung cấp dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe. Sữa có chứa một kho các chất mà cơ thể cần như là protein, lipid, đường, vitamin...

Vài năm gần đây, sữa hạt trở thành thức uống được nhiều người yêu thích. Thậm chí một số quan điểm cho rằng sữa hạt tốt hơn cả nhiều loại sữa khác. Bởi lẽ, các loại hạt vốn dĩ đã chứa nguồn dinh dưỡng rất cao, không tiềm ẩn nguy cơ tồn dư kháng sinh như sữa bò.

Trên mạng xã hội, có rất nhiều hội nhóm được lập nên để chia sẻ cách chế biến sữa hạt và cách sử dụng chúng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn sữa hạt như một sản phẩm bồi bổ sức khỏe.

Tăng Thanh Hà là một trong những người nổi tiếng yêu thích chế độ ăn thuần thực vật. Do đó, cô thường xuyên bổ sung sữa hạnh nhân, sữa hạt điều... để ngăn ngừa lão hóa, gìn giữ sức khỏe. Không chỉ Hà Tăng mà hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Thiều Bảo Trâm cũng là "tín đồ" của sữa hạt. Lương Thùy Linh từng chia sẻ nguyên nhân "nghiện" sữa hạt là vì thức uống này vừa thơm ngon vừa lành tính.

Chuyên gia giải đáp: Sữa hạt có tốt hơn sữa bò không?

Theo ThS BS Đặng Ngọc Hùng (Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng): "Về bản chất thì sữa hạt không phải là sữa mà là nước ép hạt thì đúng hơn! Vì sữa được định nghĩa là do con cái ở động vật có vú tiết ra để nuôi dưỡng con non. Cho nên về hàm lượng dinh dưỡng sữa hạt có sự khác biệt lớn với sữa thực sự".

Trả lời về thông tin sữa hạt tốt hơn sữa bò, ThS BS Đặng Ngọc Hùng cho rằng điều đó chưa hẳn đúng, bởi mỗi loại sữa lại sở hữu những ưu điểm riêng.

Việc sử dụng sữa hạt cũng là nguồn bổ sung dinh dưỡng phù hợp, lành mạnh hàng ngày.

Sữa bò chứa lượng canxi dồi dào, lượng photpho phù hợp để cơ thể hấp thu lượng canxi. Hơn nữa, sữa bò còn chứa lượng đạm phong phú và cân đối. Ngoài ra, sữa bò còn có các loại vitamin khoáng chất, đặc biệt là vitamin trong dầu như A, D, E, K, B12.

Còn sữa hạt lại có chất béo lành mạnh không no, hàm lượng calo thấp. Do đó việc sử dụng sữa hạt cũng là nguồn bổ sung dinh dưỡng phù hợp, lành mạnh hàng ngày. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích vì sữa hạt là một loại nước ép nên việc lượng dưỡng chất còn lại sau chế biến sẽ bị hao hụt so với hạt nguyên bản. Các loại sữa hạt (trừ sữa đậu nành) có giá trị đạm không cao. Tuy có chứa các vitamin, khoáng chất nhưng cơ thể khó hấp thu một số loại sữa hạt vì thường chứa chất như: phytate, oxalate…

Chúng ta có nên dùng sữa hạt thay thế sữa bò không?

ThS BS Đặng Ngọc Hùng cho rằng việc lựa chọn loại sữa nào còn tùy thuộc nhu cầu và sở thích của mỗi người. Nhưng để lựa chọn loại sữa phù hợp với mình, mọi người cần cân nhắc 1 số yếu tố sau đây:

1. Cần xem chúng ta có dị ứng với loại nào không? Nếu có thì buộc phải chọn loại sữa khác.

2. Nên ưu tiên loại có thương hiệu uy tín, chất lượng rõ ràng. Nếu bạn uống sữa có dấu hiệu tiêu chảy hay bạn thuộc nhóm có cơ địa mỡ máu, béo phì thì nên chọn sữa hạt.

3. Nếu cho trẻ uống sữa hạt thì cần lưu ý, chọn sữa đậu nành cho trẻ trên 1 tuổi, sữa gạo dành cho trẻ 6 tuổi sẽ tốt hơn.