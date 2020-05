Chuyên gia cảnh bảo: Nấu bằng bếp gas làm không khí trong nhà ô nhiễm gấp 5 lần so với không khí ở ngoài trời

Bếp gas chắc hẳn là một vật dụng quen thuộc và không thể thiếu trong hầu hết cả gia đình. Bởi bếp gas rất tiện lợi trong việc nấu nướng lại tiết kiệm về mặt kinh tế. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây cho thấy các chất ô nhiễm do việc đun nấu bằng gas đã làm cho không khí trong nhà bị "bẩn" hơn không khí ngoài trời gấp 2 đến 5 lần.



Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Rocky Mountain kết hợp với các bác sĩ trong nhóm hoạt động vì cộng đồng Mothers Out Front và Sierra Club (Mỹ). Theo đó, môi trường trong nhà - nơi chúng ta dành 90% thời gian để sống có thể bị ô nhiễm hơn so với không khí ở ngoài trời. Mà bếp gas là nguồn ô nhiễm chính do việc nấu nướng đã làm tăng lượng khí thải nitơ dioxide và carbon dioxide. Và nếu bạn xài bếp gas đã cũ, ít được vệ sinh thường xuyên thì chúng còn thải ra cả carbon monoxide – một loại khí độc gây nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực…

Nấu ăn bằng bếp gas khiến không khí trong nhà bị ô nhiễm gấp 2 đến 5 lần không khí ngoài trời (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, trẻ em là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong việc hít phải những khí ô nhiễm này. Không khí ô nhiễm khiến cho phổi và cơ thể của trẻ kém phát triển, đồng thời nguy cơ mắc bệnh hen suyễn của trẻ tăng lên 42%.

Chưa hết, khí nitrogen dioxide còn gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là tác nhân của các vấn đề về tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Trong trường hợp chẳng may bạn bị ngộ độc carbon monoxide thì sẽ bị đau đầu, buồn nôn, tim đạp nhanh, thậm chí là bị ngưng tim và tử vong.

Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ không khí trong nhà?

Cách tốt nhất để bảo vệ không khí trong nhà là chuyển đổi từ bếp gas sang bếp điện (Ảnh minh họa).

Theo ý kiến của Bác sĩ Robert Gould, phó giáo sư công tác tại trường Đại học Y khoa San Francisco (Mỹ), giải pháp tốt nhất là chuyển đổi từ bếp gas sang bếp điện.

Ngoài ra, khi nấu nướng, bạn nên mở cửa sổ, vặn lửa vừa với nồi hoặc đầu đốt, sử dụng máy hút khói, mở máy lọc không khí có màng lọc khí HEPA trong khi nấu.

Và nếu được hãy lắp thêm máy dò carbon monoxide trong nhà. Có như vậy, bạn mới có thể giảm thiểu được lượng khí thải độc hại do việc đun nấu bằng gas gây ra.

Nguồn: RMI