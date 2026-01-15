WeChoice Awards năm nay chính thức trở lại với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, một thông điệp mang nhiều tầng ý nghĩa và cảm xúc. Không dừng lại ở việc tôn vinh những gương mặt nổi bật, WeChoice Awards 2025 hướng ánh nhìn vào hành trình tiếp nối từ những câu chuyện nhỏ bé, đời thường đến các dấu ấn lớn lao của cá nhân, tập thể đang góp phần tạo nên một Việt Nam chuyển động, đổi thay và vươn mình mạnh mẽ. Ở đó, mỗi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận, mỗi hành trình đều là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh chung.

Trước khi chính thức bước vào vòng bình chọn, WeChoice Awards 2025 hiện vẫn đang ở giai đoạn đề cử. Sau hơn 4 ngày mở cổng đề cử, tại hạng mục Show giải trí của năm đã ghi nhận những cái tên như Gia đình Haha, Running Man Việt, 2 Ngày 1 Đêm, Tổ đội 1 không 2, Em Xih Say Hi… xuất hiện dày đặc. Thời điểm này, đây là những chương trình do người hâm mộ gửi về, phản ánh mức độ quan tâm và yêu mến trong năm qua. Từ danh sách đề cử của độc giả kết hợp cùng tham vấn từ Hội đồng thẩm định sẽ là căn cứ quan trọng để Ban Tổ chức lựa chọn ra danh sách đề cử chính thức, bước vào vòng bình chọn.

Mỗi chương trình đại diện cho một hướng tiếp cận khác nhau từ giải trí thuần túy, thử thách vận động, truyền cảm hứng tích cực, đến khai thác yếu tố văn hóa - đời sống bản địa. Có thể thấy, chỉ riêng ở giai đoạn đề cử do khán giả gửi, đường đua Show Giải trí của năm đã vô cùng nhộn nhịp. Sự đa dạng về thể loại, nội dung và dàn cast cho thấy truyền hình Việt đang bước vào thời kỳ cạnh tranh sôi động, nơi mỗi chương trình đều phải tìm được bản sắc riêng để ghi dấu trong lòng người xem.

Những chương trình hot năm qua đều xuất hiện trong đề cử của WeChoice Award trong giai đoạn độc giả gửi đề cử (ảnh: WeChoice Awards)

Việc có mặt trong danh sách này thể hiện chương trình được khán giả yêu mến (ảnh: WeChoice Awards)

- A.I là ai?: Là tên một chương trình truyền hình thực tế ăn khách tại Việt Nam do FPT Play sản xuất, sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các "song trùng" hình ảnh, giọng nói và hành vi của người nổi tiếng, khiến người chơi phải đoán xem đâu là người thật, đâu là nhân vật ảo. Chương trình này ứng dụng công nghệ tiên tiến và có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, MC nổi tiếng như Trấn Thành, Hari Won, Tóc Tiên, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh...

- Anh Trai Say Hi mùa 2: Sau mùa đầu tạo được độ nhận diện, Anh trai say hi trở lại với mùa 2 cùng dàn cast nam đông đảo hơn, tập trung vào sự tương tác, sinh hoạt chung và các thử thách mang tính gắn kết. Chương trình tiếp tục khai thác yếu tố đời thường, tình bạn và cá tính riêng của từng nghệ sĩ, hướng đến nhóm khán giả trẻ.

- Về Quê Làm Giàu: Là show thực tế đầu tiên tại Việt Nam mang đến trải nghiệm thực chiến độc đáo về khám phá sản vật ở từng địa phương. Chương trình có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: MC Quyền Linh, Diễn viên Huỳnh Lập, Ca sĩ Tuấn Hưng, Diễn viên - Ca sĩ Diệp Lâm Anh, Ca sĩ Ngô Lan Hương, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Ngọc Châu, Diễn viên Thu Hà Ceri

- Chiến sĩ Qủa Cảm: Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đặc biệt, do Bộ Công an phối hợp sản xuất, giúp các nghệ sĩ và khán giả hiểu sâu hơn về cuộc sống và nhiệm vụ gian khổ, quả cảm của Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Dàn cast chương trình có Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, MONO, và Long Hạt Nhài (Nguyễn Hải Long)...

- Trạm Phát Sóng +84: "Trạm phát sóng (+84)" là chương trình truyền hình thực tế do Tập đoàn truyền thông Halotimes tổ chức, nhằm tìm kiếm và phát triển những tài năng nghệ thuật đang còn tiềm ẩn trên khắp mọi miền đất nước.

- Tổ Đội 1 Không 2: Là chương trình thực tế thiên về yếu tố giải trí, thử thách có dàn cast Huỳnh Uyển Ân, Thúy Ngân, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân, Võ Tấn Phát và Quang Hùng MasterD.

- Đấu Trường Gia Tốc: Là gameshow truyền hình thực tế kết hợp hành động, nhập vai và điện ảnh, nơi các nghệ sĩ tham gia một cuộc đua sinh tồn đầy kịch tính, phải hoàn thành thử thách, giải mã mật mã và đối đầu/né tránh "Thợ săn" (Hunter) để giành chiến thắng.

- Hàng Xóm Mới: "Hàng Xóm Mới - Hello Neighbors!" là một chương trình truyền hình thực tế (reality show) mới, nơi các nghệ sĩ nổi tiếng như Hương Giang, Chi Pu, Tuấn Ngọc, Ninh Anh Bùi bất ngờ "dọn về sống chung" với người dân ở các làng quê Việt Nam, trải nghiệm cuộc sống bình dị, làm nông, và gắn kết tình làng nghĩa xóm.

- Mẹ Vắng Nhà, Ba là Siêu Nhân 2025: Mẹ Vắng Nhà, Ba là Siêu Nhân 2025 là chương trình truyền hình thực tế do Viettel Media sản xuất, ghi lại hành trình 48 giờ các ông bố nổi tiếng chăm sóc con cái và trải nghiệm cuộc sống, tăng cường gắn kết tình cảm ba con và mang đến những tình huống hài hước, ý nghĩa.

- Running Man Vietnam mùa 3: Dù đã bước sang mùa thứ ba, chương trình vẫn duy trì sức hút nhờ dàn cast Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Tuấn, Quang Trung, Anh Tú Atus. Tương tác tung hứng ăn ý và loạt khách mời trẻ trung, bắt trend. Những tình huống “xé bảng tên”, phản ứng thật và không khí thi đấu gay cấn giúp Running Man Việt luôn nằm trong nhóm show được bàn luận sôi nổi mỗi tuần.

- Gia đình Haha: Với sự tham gia của dàn cast Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh, Rhymastic, là chương trình làn gió mới trong năm khi theo đuổi hướng đi chữa lành, nhẹ nhàng. Chương trình ghi điểm bởi dàn cast “lành tính”, không ồn ào thị phi, tập trung vào hành trình trải nghiệm đời sống, con người ở nhiều vùng miền.

- Tân Binh Toàn Năng: Là chương trình thực tế sống còn, do Yeah1 sản xuất, tìm kiếm, đào tạo nhóm nhạc nam thần tượng thế hệ mới theo chuẩn quốc tế (K-pop), áp dụng mô hình "luyện tập thông qua thi đấu" khắc nghiệt để các thí sinh đối đầu với nhóm nhạc quốc tế, nhằm tạo ra một nhóm nhạc Việt Nam đủ sức vươn tầm quốc tế.

- Sao Nhập Ngũ 2025: Sao Nhập Ngũ 2025 là mùa thứ 16 của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Việt Nam, có tên gọi "Khi Tổ quốc gọi tên", quy tụ kỷ lục gần 50 nghệ sĩ hàng đầu tham gia trải nghiệm cuộc sống quân ngũ chân thực, lan tỏa lòng yêu nước và tôn vinh hình ảnh người lính Việt Nam thông qua các thử thách thực tế, âm nhạc và chuỗi sự kiện ý nghĩa.

- Em Xinh Say Hi 2025: Là chương trình truyền hình thực tế âm nhạc của VieON và Vie Channel, phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi, quy tụ 30 nữ nghệ sĩ trẻ tài năng để cùng sáng tạo, biểu diễn, định hình thế hệ nữ idol mới và tạo ra những bản hit cho V-pop.