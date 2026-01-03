Xuất hiện nhạt nhẽo tại Running Man Việt, netizen cầu xin nam ca sĩ "đừng tham gia show thực tế nữa"

Tập 12 Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng với 3 khách mời là Uyển Ân, Huỳnh Lập và Quang Hùng MasterD. Sau gần 1 tuần, tập mới hút hơn 7 triệu lượt xem cùng với đó là những bàn tán sôi nổi của khán giả. Nếu như Huỳnh Lập và Uyển Ân được nhận xét là có năng lượng tươi vui, hoạt ngôn và góp phần làm tiết tấu của tập mới thêm phần rộn ràng thì Quang Hùng MasterD bất ngờ vấp phải luồng tranh cãi dữ dội.

Trên các diễn đàn bàn về Running Man Việt Nam, khán giả "mổ xẻ" về màn thể hiện của Quang Hùng MasterD và nhận xét nam ca sĩ quá nhạt nhoà giữa dàn cast. Ngay ở phần xuất hiện đầu chương trình, giọng ca Thuỷ Triều bị cho còn khá trầm, khác với Huỳnh Lập và Uyển Ân liên tục "quăng miếng". Khi Trấn Thành tạo tình huống và trêu ghẹo Quang Hùng MasterD về trang phục lần màu tóc, nam ca sĩ cố gắng sáng tạo nhưng tông giọng và biểu cảm lại bị nhận xét là còn "trì", không làm tăng không khí hào hứng.

Phần xuất hiện của Quang Hùng MasterD ở Running Man Việt (Clip: Running Man Vietnam mùa 3)

Nhiều khán giả cho rằng việc ít tình huống thú vị khiến phần lên sóng của Quang Hùng MasterD trong tập 12 không quá nhiều khi so với 2 khách mời còn lại. Chưa kể, nhiều người còn nhận xét cách chơi game của nam ca sĩ không có quá nhiều năng lượng phù hợp với gameshow. Đơn cử như phần xé bảng tên của Quang Hùng MasterD lên sóng khá ngắn và diễn biến trôi tuột, không quá giằng co nhưng cũng không đủ hài hước.

Còn ở phần trò chơi trên bàn ăn, theo quy tắc, mỗi người sẽ vừa gắp một món vừa diễn tả món ăn đó. Người nối tiếp sẽ lặp lại câu của người trước và gắp một món mới kèm theo miêu tả của riêng mình. Cứ như vậy liên tục cho đến khi có người nói sai. Ở phần chơi này, Quang Hùng MasterD bị khán giả chê là diễn lê thê. Một bình luận của khán giả: "Diễn nét khờ nó lê thê mà nó phiền... diễn giả trân cứ ậm à ậm ừ không nhớ xong vẫn nói đúng, nó mệt vô cùng, thà quang miếng lạnh ngắt như Liên Bỉnh Phát còn vui".

Phần chơi game bị cho là lê thê của Quang Hùng MasterD (Clip: Running Man Vietnam)

Sau khi tập 12 lên sóng, Quang Hùng MasterD nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ khá nhạt nhoà, thậm chí khán giả còn cầu xin nam ca sĩ "đừng tham gia show thực tế nữa". Không ít người chia sẻ cảm giác "tụt mood" mỗi khi đến đoạn của nam ca sĩ, bởi phần lên sóng không nhiều, thiếu cao trào và dễ bị trôi khi đặt cạnh Huỳnh Lập và Uyển Ân.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực Quang Hùng MasterD. Nhiều người cho rằng mỗi khách mời mang một tính cách khác nhau và bản chất của show thực tế là khai thác sự chân thật, không phải ai cũng phù hợp với kiểu "quăng miếng" liên tục. Nếu Quang Hùng MasterD cố gồng để gây cười, hiệu ứng mang lại có thể còn phản tác dụng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, trong khi nhiệm vụ giữ nhịp và tạo không khí vốn thuộc về dàn cast chính. Việc Huỳnh Lập và Uyển Ân nổi bật hơn cũng được cho là dễ hiểu vì họ là diễn viên, quen với gameshow và có lợi thế về phản xạ, tương tác.

Một bộ phận khán giả giữ quan điểm trung lập cho rằng Quang Hùng MasterD đúng là ít nói và năng lượng có phần lép vế, nhưng sự nhẹ nhàng, hiền lành của anh vẫn tạo nên một màu sắc riêng, không làm ảnh hưởng đến tổng thể chương trình. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng thống nhất rằng nếu Quang Hùng quyết liệt hơn trong các trò chơi, chủ động hơn ở những phần vận động hay đối kháng, trải nghiệm xem của khán giả chắc chắn sẽ hấp dẫn và trọn vẹn hơn.

Những tranh luận về Quang Hùng MasterD trên mạng xã hội. Ảnh: Threads