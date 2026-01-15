Mới đây, cộng đồng yêu sắc đẹp không khỏi chú ý khi trang chủ Miss World Vietnam xuất hiện "pro5" khủng của thí sinh Phan Phương Oanh. Giữa dàn người đẹp sở hữu ngoại hình nổi bật, Phương Oanh vẫn nhanh chóng trở thành cái tên được bàn luận nhiều nhờ gương mặt quen thuộc, thần thái chững chạc cùng nền tảng học vấn ấn tượng.

Phương Oanh gây ấn tượng khi xuất hiện trong danh sách thí sinh Miss World Vietnam (ảnh: FBNV)

Phương Oanh không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhan sắc. Trước khi đến với Miss World, Phương Oanh từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m73, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa. Điểm khiến Phương Oanh nổi bật không nằm ở vẻ đẹp quá rực rỡ mà ở khí chất nhẹ nhàng, tự tin.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động.

Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là “điểm cộng lớn”. Không ít khán giả nhận định, đây chính là yếu tố giúp cô có lợi thế trong hành trình chinh phục chiếc vương miện sắp tới.

Phương Oanh có học vấn khủng, biết 2 thứ tiếng (ảnh: FBNV)

Sau vài năm rèn giũa hình ảnh, Phương Oanh được nhận xét có sự lột xác rõ rệt. Từ những khung hình đời thường đến ảnh trình diễn, Phương Oanh đều toát lên hình ảnh chỉn chu, đúng tinh thần của một cuộc thi đề cao chiều sâu như Miss World.

Việc trở lại đường đua nhan sắc sau một hành trình đã qua cho thấy Phương Oanh không xem cuộc thi chỉ là sân chơi “thử sức”. Thay vào đó, cô mang đến hình ảnh của một thí sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hiểu rõ bản thân và biết mình cần thể hiện điều gì để phù hợp với tiêu chí của Miss World Vietnam.

Phương Oanh từng chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc (Ảnh: FBNV)

Phương Oanh cao 1,73m, vóc dáng nuột nà và quyến rũ (ảnh: FBNV)

Phương Oanh chia sẻ về lý do tiếp tục ghi danh cuộc thi nhan sắc: "Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi: sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động. Trên hết, tôi tin rằng niềm tin, bản lĩnh và sự bền bỉ sẽ giúp tôi chạm tới đích đến cuối cùng, nơi có thể tạo ra nguồn năng lượng tích cực và đóng góp những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng".

Với những gì đã thể hiện, Phương Oanh đang là một trong những cái tên đáng theo dõi tại Miss World Vietnam, hứa hẹn mang đến hành trình thi đấu nhiều điểm nhấn trong thời gian tới.