Running Man Việt trở lại với mùa mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, không chỉ bởi dàn cast quen mặt mà cả những khách mời xuất hiện trong từng tập đều gây chú ý. Trong số đó, Quang Hùng MasterD là cái tên gây nhiều tranh luận khi bị nhận xét là khá trầm, ít tương tác và chưa tạo được nhiều điểm nhấn so với những khách mời của tập này là Uyển Ân, Huỳnh Lập. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng nam ca sĩ có phần nhạt nhẽo, thiếu phản xạ nhanh trong các tình huống cần tung hứng.

Tối 3/1, khi chương trình lên sóng chặng tiếp theo của tập có Quang Hùng MasterD làm khách mời, khán giả bất ngờ nhận ra anh không xuất hiện ngay từ phần giới thiệu đầu tập. Mở đầu tập này, các thành viên như Trấn Thành, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc cũng tỏ ra hoang mang khi phát hiện sự "biến mất" bất thường của Quang Hùng MasterD. Theo lời dẫn chuyện của Lê Nhân, Quang Hùng MasterD được tiết lộ là đã "mắc kẹt trong đồng hồ quá khứ" từ tập trước, nên sẽ không tiếp tục xuất hiện ở chặng phát sóng lần này. Trong các đoạn clip hậu trường ngày ghi hình, khán giả cũng không thấy bóng dáng nam ca sĩ.

Quang Hùng "mất tích" ở tập Running Man Việt Nam lên sóng 3/1 (Clip: Running Man Việt)

Dàn cast ngỡ ngàng khi Quang Hùng không còn xuất hiện ở tập này (Ảnh: Running Man Việt)

Khách mời Uyển Ân và Huỳnh Lập vẫn tiếp tục tham gia cùng dàn cast (Ảnh: Running Man Việt)

Chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, nhất là khi Quang Hùng MasterD vừa trải qua loạt tranh cãi liên quan đến phong độ tham gia show thực tế. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng việc anh vắng mặt không liên quan đến phản ứng trái chiều của khán giả, bởi Running Man Việt được ghi hình từ khá lâu trước khi chương trình lên sóng. Do đó, hiệu ứng dư luận khó có khả năng tác động trực tiếp đến kịch bản hay sự xuất hiện của khách mời ở các tập tiếp theo. Một số ý kiến nhận định, lý do hợp lý nhất có thể đến từ lịch trình cá nhân của Quang Hùng MasterD hoặc sự sắp xếp đã được định trước từ phía ekip sản xuất.

Trước khi trở thành tâm điểm tranh luận tại Running Man Việt, Quang Hùng MasterD được biết đến là ca sĩ – nhạc sĩ trẻ sở hữu nhiều bản hit quen mặt với khán giả trẻ, nổi bật ở mảng sáng tác và phong cách âm nhạc trầm lắng, giàu cảm xúc.

Ở tập trước, Quang Hùng không có quá nhiều mảng miếng ấn tượng và còn bị loại sớm (Ảnh: Running Man Việt)

Trong thời gian qua, Quang Hùng MasterD cũng từng góp mặt ở một số chương trình thực tế và gameshow giải trí, tuy nhiên phần lớn đều dừng lại ở mức xuất hiện vừa phải, không tạo được dấu ấn rõ nét về cá tính hay khả năng "quăng miếng". Chính hình ảnh hiền lành, ít nói khiến anh thường được nhớ đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ, hơn là một gương mặt phù hợp để khuấy động không khí ở các show thực tế thiên về mảng miếng và tương tác liên tục.