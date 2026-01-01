Tập phát sóng mới nhất của Running Man Vietnam tiếp tục mang đến loạt tình huống khiến khán giả cười ngất. Dàn khách mời gồm 52Hz, Lương Thế Thành và Pháo được nhận xét là hòa nhập nhanh, bắt nhịp tốt với dàn cast của chương trình. Tâm điểm của tập này lại thuộc về một tình huống "dở khóc dở cười" liên quan đến Quang Trung.

Theo kịch bản trò chơi, Quang Trung vào vai thực tập sinh thuộc đội của trưởng phòng Quân A.P. Để có quyền xé bảng tên đối thủ, anh buộc phải hoàn thành đủ ba dấu mộc Trưởng phòng - Giám đốc - Chủ tịch. Sau quá trình truy tìm đầy vất vả, Quang Trung cuối cùng cũng thu thập đủ các dấu mộc theo luật. Nam diễn viên không giấu được sự hào hứng, liên tục bày tỏ quyết tâm "phục thù" và sẵn sàng bước vào đường đua xé bảng tên, phần được xem là cao trào nhất của trò chơi.

Thế nhưng, diễn biến bất ngờ xảy ra chỉ chưa đầy một phút sau khi Quang Trung chính thức nhập cuộc. Trong lúc còn chưa kịp tiếp cận mục tiêu, anh bất ngờ bị "Bò biển" Trấn Thành đánh úp. Không kịp phản ứng, Quang Trung lập tức bị xé bảng tên và… bị loại ngay tại chỗ. Khoảnh khắc Quang Trung la ó, kêu trời vì bị loại quá nhanh trong hoàn cảnh không ai ngờ tới đã nhanh chóng trở thành điểm nhấn của tập phát sóng. Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước sự éo le này, khi mọi nỗ lực của anh gần như tan biến chỉ trong tích tắc.

Khoảnh khắc Quang Trung bị loại trong vài phút khiến netizen khó ngờ đến (Nguồn: Running Man Việt)

Quang Trung hào hứng khi sưu tập đủ 3 dấu mộc để nhập cuộc xé bảng tên (ảnh: Running Man Việt)

Quang Trung vừa nhập cuộc đã bị Trấn Thành dí (ảnh: Running Man Việt)

Quang Trung nhanh chóng nằm gọn trong tay của "Bò biển" Trấn Thành, Quân A.P cũng không kịp cứu (ảnh: Running Man Việt)

Quang Trung la ó vì bị loại quá nhanh (ảnh:Running Man Việt)

Trên mạng xã hội, netizen hài hước nhận xét Quang Trung dường như là nhân vật xui xẻo nhất mùa. Từ đầu chương trình đến nay, khi đóng vai gián điệp thì dễ bị lộ, lúc được xếp vào đội mạnh lại bị loại sớm, còn khi chuẩn bị phản công thì cũng nhanh chóng… ra rìa. Dù vậy, chính chuỗi tình huống trớ trêu này lại vô tình tạo nên màu sắc giải trí rất riêng cho Quang Trung.

Quang Trung được khen vì sự dễ thương, duyên dáng (ảnh: Running Man Việt)

Khi mới được công bố là cast chính của Running Man Vietnam mùa 3, Quang Trung từng vấp phải không ít hoài nghi. Nhiều khán giả cho rằng anh quá hiền, nhạt, thiếu sự bùng nổ thể lực hay cá tính mạnh để phù hợp với format show vốn chuộng những gương mặt lầy lội như Trấn Thành, Anh Tú hay Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc.

Thế nhưng, chỉ sau vài tập phát sóng, Quang Trung dần xoay chuyển được định kiến. Anh không chọn cách gồng mình để nổi bật, mà thể hiện sự thông minh, duyên dáng và lối chơi nhẹ nhàng, mang lại năng lượng tích cực. Trong những thử thách gần đây, nam diễn viên ghi điểm nhờ phản ứng nhanh, biểu cảm tự nhiên và cách tương tác khéo léo với đồng đội. Không cần ồn ào hay chiêu trò, Quang Trung tạo được thiện cảm nhờ sự chân thành, thật thà và tinh thần chơi hết mình dù có vụng về. Từ một ẩn số bị nghi ngờ, Quang Trung giờ đây trở thành màu sắc riêng biệt của Running Man Vietnam, chẳng phải chiến binh cơ bắp, nhưng là người mang đến cảm giác dễ chịu, tự nhiên và rất thật.