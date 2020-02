Chuyện cô gái 35 tuổi chưa một lần yêu lên show truyền hình xem mắt hẹn hò, đến "phút 89" lại bị mẹ gạt phăng cơ hội thoát ế: Lỗi do mẹ hay do chính con?

Việc hẹn hò qua mai mối, xem mắt luôn được coi là trò chơi may rủi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Qua đây, có người may mắn tìm được ý trung nhân rồi đi đến kết hôn nhưng cũng có người không hài lòng, thậm chí tệ hơn là nhìn nhầm người rồi sau đó về mới vỡ lẽ ra nhiều thứ.

Trên truyền hình thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều chương trình mai mối mà nổi tiếng nhất là seri "Bạn muốn hẹn hò" do bà mối Cát Tường làm chủ xị. Từ đây, rất nhiều cặp đôi đã nên duyên nhưng đổi lại cũng có vô số câu chuyện bi hài khiến người xem phải ngẫm nghĩ. Mới đây nhất, số phát sóng về cuộc gặp gỡ của gái ế 35 tuổi chưa mảnh tình vắt vai với chàng huấn luyện viên yoga kém 2 tuổi đã thu về rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Bỏ qua những tương tác của hai nhân vật chính, người mẹ của cô gái lại chính là nhân vật chiếm spotlight hơn cả.

Người mẹ đang gây chú ý nhất mạng xã hội hiện tại.

Theo đó, anh Lương Hồng Hoàng Nguyễn (33 tuổi, sống ở TP. Hồ Chí Minh) và chị Tăng Thị Kim Oanh (35 tuổi, sống ở TP. Hồ Chí Minh) được ghép đôi nhưng vô hình trung mẹ chị Oanh lại trở thành người "cản duyên" con gái. Trước đó, mẹ của Oanh có ý định đi theo để ủng hộ con gái nhưng ngay từ khi ngồi ở ngoài nghe thấu câu chuyện, cộng với lúc vào gặp mặt chàng rể tương lai thì cô đã ngay lập tức tuyên bố không đồng ý.

Từ đây, người xem đã nảy ra một thắc mắc là không biết Oanh là người đến tuyển chồng hay mẹ cô mới là người đi tuyển rể. Cùng với đó, cũng có ý kiến cho rằng qua những chia sẻ của Oanh thì thấy cô cũng khá khó tính và chưa chịu mở lòng để tìm hiểu đối phương. Vậy thì Oanh 35 tuổi chưa mảnh tình vắt vai, chưa có cơ hội để kết hôn thì là do mẹ hay do chính Oanh đây?

Vậy Oanh ế chồng là do ai đây?

Người mẹ khó tính, sẵn sàng gạt phăng cơ hội thoát ế của con gái

Cảm quan của người xem truyền hình về mẹ của Oanh chắc phần đa sẽ thấy cô là người khó tính và rất thẳng thắn. Không nể mặt khán giả cũng không nể mặt chàng trai chưa quen tội nghiệp, cô đã nhận xét ngay trên sóng truyền hình với những câu từ rất "chất".

- Lý do con gái ế là tôi cũng hơi bị kén. Bữa nay đi theo để ủng hộ, cũng mong con gặp được người thương nhưng bước vào thấy không ưng vì chú "ngắn" và chú nói nhỏ quá, nói chuyện cứ ngại ngùng.

- Tuổi này người ta luật sư là lên thạc sĩ luôn rồi còn người này giờ vẫn chưa có gì. Vô 15 năm mà chưa lập nghiệp là quá dở rồi.

- Sao con xinh gái mà chưa lấy chồng là vì mình khó. Cô chưa gặp người nào là bạn của con gái, chỉ nghe con nói nhưng thấy cái tuổi không được là không cho coi mặt luôn.

…

Cùng với những câu nói này, thái độ của mẹ Oanh khá gay gắt như chỉ sợ con gái mình gật đầu hẹn hò thôi vậy. Chốt lại cuộc trò chuyện, cô có nói rằng bây giờ quyết định là tùy ở con nhưng mẹ thì không đồng ý.

Chắc chắn rồi, như bao lần trước, mẹ đã không cho thì con làm sao dám tiến tới đây?

Phải thừa nhận rằng mẹ của Oanh cũng là người phụ nữ rất sắc sảo đấy chứ.

Cô Oanh này có khó chiều không?

Oanh khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là xinh xắn với làn da trắng và vóc dáng cao to. Phần giới thiệu, Oanh gây ấn tượng với lối nói chuyện khá nhỏ nhẹ, tinh tế. Tuy nhiên, khi được hỏi về tiêu chuẩn của một người chồng thì cô nàng đã liệt kê ra cả danh sách dài đến nỗi MC Cát Tường cũng phải thốt lên đầy cảm thán: Cao 1m70, không đen quá, mặt được một chút, có thiện cảm, có chí tiến thủ, cầu tiến, sống có trách nhiệm, tôn trọng gia đình hai bên.

Sau đó, khi hai người nói chuyện thì Oanh có nhận xét về đối phương là anh rất hiền nhưng qua quá trình test thì lại thấy hơi nghi ngờ một chút. Đúng là tố chất của người làm quản lý nhân sự có khác, Oanh kiểm tra khá kỹ càng.

Oanh cũng có yêu cầu rất cao.

Ở phần chia sẻ sau chương trình, Oanh ngoài ra còn tâm sự rằng cô cũng thực sự muốn tìm một người lớn tuổi hơn để được che chở, vỗ về chứ nếu lấy người nhỏ tuổi thì về gia sẽ sợ bị phụ bạc. Thêm vào đó, công việc huấn luyện viên yoga cùng lời chia sẻ chưa có khoản tiền tiết kiệm ra tấm ra món của đối phương cũng làm cho Oanh không thấy yên tâm.

Vậy thì nhìn vào đây, có thể thấy là Oanh cũng là cô gái khá kỹ tính, yêu cầu cao trong việc lựa chọn người bạn đời của mình đó chứ. Và chính vì đặt ra mục tiêu quá cao cho nên đến giờ này cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai hay chăng?

Oanh còn có yêu cầu cả về tuổi tác và tài chính, kinh tế nữa.

Vậy 35 tuổi con vẫn ế thì là do mẹ hay là do con?

Phân tích thêm một chút nữa thì thấy những gì mà Oanh muốn ở một người chồng gần như trùng khớp với những gì mà mẹ cô nói ra lúc trước. Nhiều người đã cho rằng, phải đến 99% là tư tưởng của mẹ đã khắc sâu trong đầu Oanh, khiến cô cũng dần hình thành thói quen phải thấy đủ tiêu chuẩn ở người kia thì mới gật đầu đồng ý. Về điểm này, phải thừa nhận rằng việc Oanh 35 tuổi vẫn đang phải đi kiếm tìm hạnh phúc bằng những cuộc mai mối này là lỗi từ người mẹ.

Và dù vẫn biết rằng những gì mẹ của Oanh nói ra đều nhằm mục đích muốn tốt cho con gái, muốn cô nàng có cuộc sống sung sướng nhưng suy đi ngẫm lại thì lại thấy, có thể chính vì cô quá bảo bọc và khắt khe với con cho nên con hoàn toàn không có cơ hội tự đi tìm hạnh phúc cho mình. Đây cũng là chuyện thường thấy trong nhiều gia đình.

Người mẹ quá bảo bọc và khắt khe với cuộc sống của con?

Tuy nhiên, lại phải xét thêm một chiều nữa từ phía cô con gái tên Oanh, trong khi mẹ quá kỳ vọng vào việc con sẽ tìm được một người "ngon lành" thì cô nàng cũng gần như thể hiện mình cũng rất "khó" với hàng tá yêu cầu và không có sự bứt phá, tự chủ. Nhiều người sau khi xem chương trình thì cũng đã mường tượng ra cuộc sống của Oanh trước kia, rằng rất có thể cô nàng đã từng có lúc tìm được chân ái của đời mình nhưng lại sợ làm mẹ phật lòng nên đã từ chối hay chăng? Nếu đúng là như vậy thì cô ấy sẽ đáng khen vì là người con có hiếu nhưng lại cũng đáng trách vì không dám đứng lên lựa chọn hạnh phúc cho mình.

Rốt cuộc lại, Oanh cũng là người có lỗi với chính cuộc đời 35 năm qua của cô. Để giờ đây, khi đã bước vào tuổi U40, bạn bè đều yên bề gia thất, con cái đề huề thì cô nàng vẫn phải đi tìm một người để kết hôn, mà chặng đường ấy thì sao thấy chông gai quá!

Oanh cũng có lỗi với chính cuộc đời mình đó Oanh ạ.

Đối với những người xem truyền hình thì câu chuyện của cô gái 35 tuổi này thực sự khiến họ rất tò mò, không hiểu người mẹ của Oanh ở nhà quyền lực đến cỡ nào mà có thể khiến cô con gái cũng làm đến chức quản lý nhân sự phải sợ một phép như vậy. Thêm nữa, họ cũng tỏ ra rất thắc mắc, rằng kể cả phụ huynh có khó tính thì nếu như bản thân Oanh đủ thú vị, đủ sự thu hút thì cũng phải có chồng từ lâu rồi chứ!

Một số người đã đưa ra ý kiến:

Kim Dung - "Em là gái chưa chồng nhưng xem chương trình này thấy cũng tức quá. Con cái nghe lời bố mẹ là tốt nhưng đến mức răm rắp không dám làm gì thế này thì không được rồi. 35 tuổi chưa yêu lần nào thì hơi lạ đấy".

Hoàng Phương - "Chị ấy có nói là có người rủ đi cà phê nhưng sợ quá block Facebook luôn thì đủ thấy là chị rất nhát và lười. Chính cách cư xử lạ lùng đó đã khiến chị bị ế chứ không phải do mẹ hay yếu tố nào khác đâu. Bố mẹ chỉ đóng vai trò góp ý, còn lựa chọn thế nào là ở mình, nếu đã thích thích thì không lý do gì không thuyết phục được họ cả. Phụ huynh chứ có phải cán bộ công an đâu mà sợ quá như vậy".

Minh Hà - "Cá nhân mình thì không thích cách cư xử của mẹ chị Oanh lắm, đang trên sân khẩu mà xông lên nói té tát vào mặt người ta như vậy là đủ biết cô ấy cũng thiếu tinh tế lắm. Mà với cách cư xử như vậy, cô ấy chắc cũng khó mà giao tiếp và tâm tình với con gái được, Oanh sợ là đúng thôi. Hi vọng sau chương trình này cả hai người đều sẽ nhận ra khuyết điểm của mình để thay đổi. Chỉ có như vậy thì Oanh mới thoát ế được thôi".