Con nghỉ học vì Covid-19, ông bố lái xe 17 tiếng từ Hà Nội chở vợ con đi chơi Hội An, càng bất ngờ hơn khi biết được cơ ngơi hoành tráng của nhà anh trong đó

Việc các con được nghỉ học vì Covid-19 đang khiến các gia đình vô cùng bối rối vì phải sắp xếp thế nào để vừa hoàn thành công việc mà vẫn đảm bảo con ăn ngủ đúng giờ, khỏe mạnh. Nhiều người chọn cách "nhốt" con trong nhà rồi cùng con tránh "bão", số khác thì gửi con về quê cho ông bà nhưng chắc ít có ai "bạo" như ông bố người Hà Nội khi vào một buổi sáng đẹp trời đã quyết định chở vợ con đi chơi tận Hội An đâu nhỉ?

Theo đó, Anh Lê Kiên Trung (1982) mới đây đã khiến cho anh chị em mạng xã hội xôn xao với bài viết chia sẻ về chuyến đi ngẫu hứng của cả nhà. Một ngày gần cuối tuần, khi đợt nghỉ của các con chưa kết thúc, anh đã lấy xe ô tô chở theo 2 đứa con 10 tuổi và 8 tuổi cùng với vợ lên đường du lịch. Cả nhà xuất phát lúc 7 giờ sáng và 17 tiếng sau là đã có mặt ở Hội An để chuẩn bị cho kỳ nghỉ mà theo anh là có thể sẽ kéo dài đến tận mùa hè. Chẳng cần phải nói, bọn trẻ nhà nhà anh Trung đứa nào đứa nấy đều hét lên vì sung sướng.

Anh Kiên Trung đang cùng với gia đình đi nghỉ ở Hội An nhân những ngày các con được nghỉ học vì dịch Covid-19.

Lũ trẻ nhà anh đang vui đùa trên bãi biển rất vui vẻ.

Những gì mà anh Kiên Trung cảm nhận về Hội An lúc này là thời tiết rất đẹp, phố xá lại vắng khách nên bọn trẻ con tha hồ bơi lội, đi xe đạp và chèo thuyền kayak… Ở trong đó không khí trong lành, nắng và gió biển cũng khiến tinh thần cả nhà vui hơn hẳn. Đặc biệt, với lũ trẻ thì chúng đang được nghỉ hè thật sự, một kỳ nghỉ sớm hơn hẳn những năm trước.

"Mọi người ơi, đừng căng thẳng với dịch bệnh quá, các bố mẹ bây giờ nếu có thể thì hãy chọn điểm đến và cùng nghỉ hè sớm vô thời hạn với lũ trẻ thôi. Trước mắt thì chúng chưa có lịch học lại nên nhà mình cứ xác định là cho con đi cả tháng cho thoải mái rồi. Mình đi từ Hà Nội vào Hội An bằng ô tô riêng hết chưa đầy 17 tiếng là vào đến nơi rồi, tất nhiên tầm này vé máy bay đang rẻ nên mọi người cũng có thể cân nhắc thêm nhé.

Về khoản ăn uống thì mọi người khỏi lo vì Hội An luôn có nhiều lựa chọn từ hải sản đến đồ ăn địa phương, giá lại rất bình dân nữa. Còn chỗ ở thì Hội An lại càng là nơi dễ chịu hơn, các bạn có thể thuê khách sạn theo tuần, theo tháng đều ổn mà lại có nhiều dịch vụ, tiện ích".

Những trải nghiệm như đi xe đạp, bơi lội, chèo thuyền bọn trẻ con đều rất thích.

Đúng là một chuyến đi trong mơ, không chỉ với bọn trẻ mà ngay cả bậc phụ huynh như anh Kiên Trung được rũ bỏ hết tất cả để đi chơi vào lúc này cũng không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nói chuyện nhiều hơn thì được biết, gia đình anh Trung thực ra cũng đã nhiều lần thực hiện những chuyến đi như vậy rồi. Anh kể, 5 năm qua, cả nhà cứ hứng lên là lên xe đi sau khi đã sắp xếp được lịch học của con và lịch làm việc của bố mẹ.

Anh Trung hiện đang làm trong lĩnh vực marketing với thời gian linh động. Hai con của anh cũng được bố cho theo học ở một trường quốc tế với cách giáo dục tư duy tự lập. Anh cho biết, nếu các bé muốn đi chơi thì sẽ phải tự trao đổi lịch học và đảm bảo kết quả với giáo viên. Điều này sẽ do các bé tự thương lượng chứ bố mẹ không hề can thiệp. Bởi vậy cho nên dịp nghỉ học vì Covid-19 này, anh có dự định sẽ cho các bé nghỉ đến tận tháng 6 và ở lại Hội An luôn.

"Con mình sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc học ở trường nếu muốn đi chơi cùng bố mẹ bằng cách bàn bạc với thầy cô ngay từ đầu mỗi năm học. Nhà mình thì cứ hứng lên là đi chơi thôi nên các con hầu như cũng quen rồi. Mà được cái là bọn trẻ theo học trường quốc tế nên thời gian nghỉ và các kỳ nghỉ trong năm cũng nhiều nên việc đi lại cũng thoải mái hơn".

Các con của anh Kiên Trung đều được dạy tư duy tự lập, tự chịu trách nhiệm với bản thân.

Được biết, Hội An đã từng là điểm đến du lịch lý tưởng của gia đình anh Trung nhưng giờ đây họ không coi nơi này là "đất khách" nữa bởi vì anh đã mua một số căn nhà để đầu tư kinh doanh homestay. Nhờ đó, giờ đây khi anh Trung cùng vợ con từ Hà Nội di chuyển đến phố cổ này thì cũng coi như họ đang đi về căn nhà thứ hai của mình chứ không phải là đi chơi đơn thuần nữa. Và mặc dù hầu hết nhà cửa đều đưa vào cho thuê nhưng mục đích chính của anh Trung khi tậu bất động sản ở Hội An vẫn là để bố mẹ con cái có chốn đi về nếu một ngày nào đó bỗng dưng thấy chán cảnh ngột ngạt nơi đô thành.

Những căn nhà của anh Trung thường nằm ở những vị trí đắc địa, kẹp giữa phố cổ và biển nên mang nhiều nét nên thơ, lãng mạn. Đang khai thác du lịch rất tốt nhưng bất kể khách đông thế nào, một khi gia đình cần chỗ nghỉ ngơi thì phòng sẽ được dọn trống và từ chối khách ngay lập tức. Anh cho hay, cảm giác được về lại đó, ngồi bên hiên nhà vào những sáng bình minh hay buổi chiều hoàng hôn thì rất thanh bình và tự tại.

"Ở Hội An có điều rất lạ là nhu cầu của con người ta không quá nhiều, chỉ cần vừa đủ nhưng nhất định phải vui. Ở đây, đến những chú chó cưng cũng chẳng cần ăn cơm với thịt cá, chúng chỉ cần có chút mồi nhẹ nhàng rồi vừa ăn vừa phóng tầm mắt ra cánh đồng rộng rãi xung quanh là cũng có một bữa no nê, ngon lành lắm rồi. Và con người khi đến đây thì cũng tự khắc khiến cho mình trở nên đơn giản lại, như một lẽ tất nhiên thôi".

Cảnh vật giản dị, thanh bình và dễ đi vào lòng người ở Hội An.

Với anh Trung, cuộc sống không đơn thuần chỉ là đi kiếm tiền và tất bật với những mục tiêu mà còn phải tranh thủ để hưởng thụ khi tuổi còn trẻ. Với các con, anh cũng muốn cho con trải nghiệm những điều mới lạ càng sớm càng tốt chứ không bao giờ có ý nghĩ bảo bọc con quá đà. Có lẽ chính nhờ vậy mà các con, thậm chí những đứa cháu sống cùng với anh đều tỏ ra là những đứa trẻ độc lập, biết kiểm soát bản thân và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

"Mọi người giữ tiền thì giàu còn nhà mình giàu chơi hơn. Mình cứ thử làm phép tính nhé, nếu đi du lịch bằng máy bay, riêng tiền vé cũng phải triệu mấy hai triệu mỗi người rồi trong khi cả nhà mình đi ô tô từ Hà Nội vào đến Hội An chỉ mất hơn 1 triệu tiền xăng. Số tiền còn lại kia thì để phục vụ ăn và chơi, như thế cũng giống tất cả các nhà thôi. Có cái khác là vợ chồng con cái mình hay đi, nhưng thôi, bỏ tiền ra để biết thêm nhiều thứ mới mẻ thì cũng rất tốt mà", Anh Trung cho biết thêm.

Anh Trung hi vọng rằng, sau này khi lớn lên, bọn trẻ con trong nhà sẽ nhớ những khoảnh khắc ấm áp và bình dị này.

Lũ trẻ con nhà anh Trung cũng giống bố mẹ, được cho đi nhiều nên cũng yêu Hội An từ lúc nào chẳng hay. Bọn trẻ mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ về Hà Nội thường nhớ quay quắt những chiều rộn rã cùng nhau đạp xe giữa cánh đồng, nhớ những ngày nắng tung tăng nơi bãi biển và cả những lúc lang thang giữa phố đi tìm đồ ăn ngon. Ôi chao, đi chơi thế này rồi quay lại học hành đúng thật là khó lắm chứ không dễ dàng gì đâu.