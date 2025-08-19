Netflix chuẩn bị phát hành mùa 2 của With Love, Meghan trong tháng này, và dư luận Anh quốc lại một lần nữa xôn xao về Vương tử Harry cùng Meghan Markle. Giữa lúc cặp đôi ký hợp đồng “first-look” với Netflix cho các dự án mới, một người bạn lâu năm của Harry đã lên tiếng hé lộ lý do người Anh không mặn mà với phần phim đầu tiên.

Theo Daily Mail , Alex Rayner – người từng cùng Vương tử Harry thực hiện chuyến đi từ thiện tới Bắc Cực năm 2012 cho rằng khán giả Anh “quá hoài nghi” để tận hưởng loạt phim mang màu sắc Hollywood này. Ông nói thẳng: “Tôi cho rằng bộ phim được làm cho thị trường Mỹ nhiều hơn. Người Anh thì khác, chúng tôi chỉ thích bà Miggins già ngồi bên bếp Aga làm mứt cam. Còn ở Mỹ, họ thích sự tinh tế, sang trọng, họ muốn nhiều hơn thế".

Rayner – cựu học sinh trường danh giá Eton cũng lên tiếng bênh vực Meghan khi cô tung ra các sản phẩm đi kèm thương hiệu As Ever . Ông nhấn mạnh: “Những gì Meghan làm với ẩm thực và phong cách sống đều tuyệt vời. Cô ấy bị chỉ trích quá nhiều, trong khi cả Harry lẫn Vua Charles đều đam mê nông nghiệp bền vững, ‘từ đồng ruộng đến bàn ăn’. Meghan cũng đi đúng tinh thần đó".

Song song với phim ảnh, Meghan vừa ra mắt dòng rượu vang hồng Napa Valley 2024, nồng độ 13,5% ABV, nhẹ hơn một chút so với phiên bản trước. Chai rượu với sắc hồng nhạt, nhãn trắng viền vàng sang trọng, được bán theo lô 3, 6 và 12 chai, với giá khởi điểm 22 bảng (30 USD) mỗi chai.

Tuy nhiên, theo chuyên gia thương hiệu Caitlin Jardine (Ellis Digital) chia sẻ với Express.co.uk , bước đi này có thể gây tranh cãi: “Meghan vốn gắn liền hình ảnh với ‘wellness’ và lối sống mindful, rượu vang có thể khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy cô đi ngược giá trị cốt lõi".

Dù vậy, Jardine cũng nhìn nhận mặt tích cực: “Thực chất, việc tung ra dòng rượu vang giúp Meghan trở nên gần gũi và đa dạng hơn. Nó phản ánh một lối sống cân bằng, hiện đại, thay vì quá khắt khe hay khô cứng. Với hình ảnh từng bị cho là xa rời thực tế, rượu vang lại có thể là điểm cộng khiến cô trở nên dễ kết nối với công chúng hơn".

Giữa những ý kiến trái chiều, có thể thấy chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân của Meghan Markle tiếp tục là đề tài gây tranh luận. Và như Alex Rayner nhận định, sự quan tâm đến Harry và Meghan vẫn luôn ở mức “khổng lồ” bất kể họ có làm gì, như bất kỳ thành viên nào khác trong Hoàng gia Anh.

Theo Express