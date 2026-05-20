Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chuyên án đã triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động tinh vi trên địa bàn TP. HCM và nhiều khu vực lân cận. Tính đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 74 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự 71 bị can và xử lý hành chính 3 trường hợp liên quan.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết chuyên án 426A được triển khai theo chiến thuật “truy vết ngược”. Phương thức điều tra tập trung lần theo các mắt xích từ người sử dụng, đối tượng bán lẻ cho đến các đầu mối cung cấp, vận chuyển và những kẻ cầm đầu đứng sau toàn bộ đường dây.

Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt liên quan đến sử dụng ma túy.

Từ lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, bao gồm Long Nhật và Sơn Ngọc Minh, lực lượng điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan. PC04 hiện tiến hành rà soát, sơ đồ hóa toàn bộ mạng lưới hoạt động, các mối liên hệ giữa các nhóm tổ chức sử dụng ma túy nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Cơ quan điều tra nhấn mạnh nguyên tắc xử lý của chuyên án là “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây”, thể hiện quyết tâm bóc gỡ tận gốc hệ thống cung cấp và tổ chức sử dụng ma túy thay vì chỉ dừng ở các đối tượng sử dụng đơn lẻ.

Theo Dân Việt, cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm tất cả các cá nhân có liên quan, không có ngoại lệ đối với người nổi tiếng, nghệ sĩ hay người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi Long Nhật là giọng ca quen thuộc của dòng nhạc quê hương, trữ tình suốt hơn 30 năm qua, trong khi Sơn Ngọc Minh từng được biết đến là thành viên nhóm nhạc V.Music đình đám một thời.

Chuyên án 426A được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, bóc gỡ và làm sạch địa bàn về ma túy trên toàn TP. HCM, diễn ra từ ngày 15/5 đến 30/6/2026. Đây được xem là chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn với sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lực lượng chức năng.

Chuyên án xử lý tổng cộng 74 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự 71 bị can.

Trong chiến dịch này, Phòng CSGT TP. HCM huy động tối đa lực lượng lập chốt tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến đường bộ, đường thủy và đường sắt nhằm ngăn chặn nguồn ma túy vận chuyển ra vào thành phố. Song song đó, lực lượng tại cơ sở tại các phường, xã đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, nhà hàng hoạt động đêm, khu nhà trọ và nhiều chung cư cao cấp - những nơi bị nghi là điểm phát sinh hoạt động tổ chức sử dụng ma túy.

Theo cơ quan chức năng, chuyên án 426A không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP. HCM trở thành địa phương “không ma túy” vào năm 2030. Việc nhiều người nổi tiếng bị phát hiện liên quan đến vụ án cũng cho thấy mức độ len lỏi phức tạp của tệ nạn ma túy vào nhiều tầng lớp xã hội, bao gồm cả giới giải trí.