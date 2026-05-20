Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma tuý quy mô lớn trên địa bàn.

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; HKTT: phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Long Nhật), Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả 2 đối tượng đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, tại cơ quan công an, ca sĩ Long Nhật đã có lời khai ban đầu về việc sử dụng ma túy đá tại nhà cùng một người giúp việc và một "đệ tử".

Clip Long Nhật khai. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Ca sĩ Long Nhật, tên đầy đủ Đinh Long Nhật, bắt đầu được công chúng biết đến từ đầu thập niên 1990, giai đoạn dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero phát triển mạnh tại Việt Nam.

Với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, mang đậm âm hưởng Huế, anh nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc quê hương.

Chi Chi