Ngày 20/5, thông tin cơ quan chức năng quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đang khiến dư luận chấn động. Đây là kết quả của chuyên án mở rộng từ vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện trong quý 1/2026. Kết quả khám phá bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; HKTT: 122 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: 704 lô C Chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: 259 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic)

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan chức năng (Ảnh: Trang Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh)

Trước thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan chuyên án ma túy gây chấn động, Long Nhật vẫn cập nhật cuộc sống và công việc trên mạng xã hội. Lần lộ diện gần nhất của nam ca sĩ hiện đang được cư dân mạng chia sẻ lại là vào ngày 20/3.

Cụ thể, trên trang cá nhân có tích xanh với 64 nghìn người theo dõi, Long Nhật đăng tải loạt ảnh check-in trên máy bay với tâm trạng khá thoải mái. Nam ca sĩ diện vest đỏ nổi bật, đeo kính tròn quen thuộc và liên tục nở nụ cười tươi khi tạo dáng ở khoang thương gia. Trong một số khung hình, Long Nhật cầm ly nước, thư giãn trên ghế ngồi với biểu cảm vui vẻ, thần thái được nhận xét khá rạng rỡ.

Đi kèm loạt ảnh, nam ca sĩ còn viết dòng trạng thái gây chú ý: "Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm. May quá bay lại có bún thịt nướng ngon ơi là ngon. Đúng kiểu xa nhà mà vẫn thấy vị Việt thân quen".

Lần lộ diện gần nhất của ca sĩ Long Nhật trước khi chính thức bị khởi tố (Ảnh: FBNV)

Mới đây, trên trang thông tin chính thức của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đã công bố thêm hình ảnh của ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh. Tại cơ quan công an, ca sĩ Long Nhật thừa nhận hành vi sử dụng chất ma túy. Nam ca sĩ khai sử dụng ma túy đá từ đầu năm 2026.

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, nổi tiếng từ đầu thập niên 1990 khi theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương và bolero. Long Nhật sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh tham gia hoạt động văn nghệ từ sớm trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ phát hành nhiều ca khúc gắn với tên tuổi như Ai ra xứ Huế , Mấy nhịp cầu tre , Nhớ nhau hoài ,...

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật thường xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ca hát, anh cũng tham gia gameshow, chương trình thực tế và một số hoạt động liên quan đến giải trí truyền hình.