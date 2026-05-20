Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Kết quả bước đầu, công an đã bắt giữ, xử lý 74 người. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam; 3 người còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: ca sĩ Long Nhật có tên thật là Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; HKTT: TP Huế; chỗ ở hiện nay phường Tân Tạo, TPHCM và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Cả 2 đối tượng đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan công an, ca sĩ Long Nhật khai đã dùng ma tuý đá và cùng sử dụng với 1 người giúp việc với “đệ tử” tới chơi. Người “đệ tử” này là quản lý của ca sĩ Long Nhật là Nguyễn Minh Nhật.

Ma tuý mua của Kiều Quốc Nhã với giá 500 ngàn đồng. Khi mua Nhã giao tới thì mấy “đứa nhỏ” tức Nguyễn Minh Nhật nhận và sử dụng trong nhà của ca sĩ Long Nhật. Trong căn nhà này, ca sĩ Long Nhật cho Minh Nhật ở phòng bên cạnh phòng mình.

Dụng cụ sử dụng ma tuý là Minh Nhật quản lý, cất giữ. Trong ngày 23, ca sĩ Long Nhật chuyển 1 triệu đồng để mua ma tuý trong đó có 500 ngàn đồng là tiền ma tuý còn lại là tiền xe.

Số ma tuý này được Minh Nhật và người giúp việc “nấu” lên. Sau đó, ca sĩ Long Nhật cùng cả 2 “phê” với nhau. Số ma tuý còn lại nhóm này cất giấu và tiếp tục sử dụng những ngày sau đó.

Đáng chú ý, trong quá trình lấy lời khai, ca sĩ Long Nhật có thái độ khá bình tình, trả lời rành mạch các câu hỏi của điều tra viên. Thậm chí, ca sĩ Long Nhật còn không quên đính chính thêm, "Lúc mua anh cũng không thấy gói kia. Sử dụng từ 23 đến thứ 5 (ngày 27)".

Trong khi có, tại cơ quan điều tra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh khai nhận, "sử dụng ma túy đá từ trước Tết đến bây giờ".

Đinh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đã bị Công an TP.HCM bắt. Ảnh: CA

Long Nhật là ca sĩ nổi tiếng từ thập niên 1990 với dòng nhạc quê hương, trữ tình. Nam ca sĩ từng ghi dấu qua nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sân khấu ca nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Long Nhật nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì những tin đồn đời tư.

Trước đó nhiều năm, Long Nhật từng bị lan truyền thông tin liên quan đến một đường dây mại dâm nam và nghi vấn sử dụng ma túy. Khi đó, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng mình bị đồn thổi thất thiệt và khẳng định không liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc từng khiến dư luận xôn xao trong thời gian dài, ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của ca sĩ này.

Việc Long Nhật nay bị khởi tố trong một vụ án ma túy khiến nhiều người bất ngờ, bởi nam ca sĩ vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong các hoạt động giải trí thời gian gần đây. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ tiếc nuối cho một nghệ sĩ từng có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.