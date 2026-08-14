Chuối kho nguyên miếng - Món ăn hot trend gây bất ngờ bởi vị bùi, dẻo, đậm đà

Sức hút của món ngon từ nguyên liệu rẻ tiền

Những ngày gần đây, nếu lướt các hội nhóm yêu bếp hay TikTok, Facebook, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh từng khoanh chuối xanh được kho đến khi ngấm màu cánh gián, nước sốt sánh bóng, bên trên điểm vài chùm tiêu xanh và vài quả ớt đỏ. Điều khiến nhiều người tò mò là món ăn này gần như không có nguyên liệu "đắt tiền". Chỉ là chuối xanh kho nguyên miếng cùng các gia vị rất quen thuộc trong gian bếp Việt, vậy mà thành phẩm lại hấp dẫn đến mức nhiều người chia sẻ "ăn hết hai bát cơm lúc nào không hay".

Ảnh: Internet.

Thực tế, chuối xanh vốn không phải nguyên liệu xa lạ trong ẩm thực Việt Nam. Từ lâu, chuối xanh đã xuất hiện trong nhiều món ăn dân dã như cá kho chuối xanh, vịt kho chuối, chuối om đậu hay ốc nấu chuối. Điểm chung của các món này là chuối sau khi được nấu sẽ chuyển từ vị chát sang bùi, dẻo, có khả năng hút nước sốt rất tốt và càng kho lâu càng ngon.

Điểm hấp dẫn nhất của món ăn nằm ở kết cấu. Khác với chuối chín có vị ngọt mềm, chuối xanh sau khi kho lại có độ dẻo và bùi gần giống khoai hoặc hạt dẻ. Khi được kho nhỏ lửa trong hỗn hợp nước mắm, đường, tiêu và tỏi phi thơm, từng miếng chuối hút trọn nước sốt nhưng vẫn giữ được độ chắc, không bị bở.

Lớp nước kho sánh nhẹ bao quanh từng miếng chuối cũng là "linh hồn" của món ăn. Vị mặn, ngọt hài hòa, thơm mùi tiêu, tỏi và ớt khiến chỉ cần chan thêm một ít lên cơm trắng nóng cũng đủ ngon. Không ít người sau khi thử đều nhận xét đây là món ăn có hương vị rất giống những bữa cơm nhà ngày xưa. Không cầu kỳ nhưng càng ăn lại càng thấy cuốn.

Trong bối cảnh nhiều người đang tìm kiếm những bữa cơm đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn ngon miệng, một món kho chỉ tốn vài chục nghìn đồng nguyên liệu nhưng đủ cho cả gia đình trở thành lựa chọn rất đáng thử.

Cách làm chuối kho nguyên miếng

Để món ăn thành công, khâu chọn chuối rất quan trọng. Chúng ta nên chọn chuối già nhưng vẫn còn xanh, vỏ căng, cứng tay, không bị dập hay bắt đầu chuyển vàng. Chuối quá non sẽ ít bùi, còn chuối đã già vàng lại dễ mềm và nát khi kho.

Chuối cắt khúc, rửa sạch sau đun sôi nước với chút bột nghệ thả chuối vào luộc 5p. Vớt ra thả vào thau nước lạnh đến khi gần nguội hẳn thì vớt ra để ráo. Ảnh: Internet.

Sau khi gọt vỏ, cắt thành khúc khoảng 2–3cm, nên ngâm chuối trong nước muối loãng khoảng 5–10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Bước này giúp chuối ra bớt nhựa và giảm vị chát. Một số người còn thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc giấm vào nước ngâm để chuối không bị thâm. Đây cũng là mẹo thường được áp dụng khi sơ chế chuối xanh trong nhiều món ăn truyền thống.

Một mẹo nhỏ khác là xào sơ chuối với dầu trước khi kho. Việc này giúp bề mặt chuối săn lại, hạn chế bị vỡ trong quá trình nấu và giúp gia vị bám đều hơn.

Nguyên liệu: 10 quả chuối xanh già, 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường, 1 thìa canh hạt nêm, 1 thìa cà phê tiêu xay. 1 củ hành tím, 2 tép tỏi, 1–2 quả ớt, 300 ml nước lọc. Dầu ăn, có thể thêm tiêu xanh nếu thích.

Kho cạn sền sệt để gia vị ngấm vào chuối.. Ảnh nguồn: Cao Giang.

Cách thực hiện: Đầu tiên, gọt vỏ chuối (nếu bạn thích ăn kiểu khác thì có thể lột xơ phần vỏ ngoài hoặc để nguyên vỏ), cắt thành khúc khoảng 2–3cm rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút để bớt nhựa và vị chát. Sau đó rửa sạch, để ráo.

Hành tím và tỏi băm nhỏ, ớt cắt lát. Làm nóng chảo với một thìa dầu ăn, phi thơm hành tím và tỏi. Khi dậy mùi, cho chuối vào đảo nhẹ khoảng 3–5 phút để chuối săn mặt.

Tiếp theo, thêm nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu, ớt cùng 300ml nước lọc. Nhiều chị em còn cho thêm cả hành phi lẫn tóp mỡ. Khuấy nhẹ cho gia vị hòa tan rồi đậy nắp, kho ở lửa nhỏ khoảng 20–25 phút. Trong quá trình kho chỉ nên đảo rất nhẹ hoặc lắc nồi để tránh làm vỡ chuối.

Khi nước kho bắt đầu sánh lại, chuối chuyển sang màu nâu cánh gián đẹp mắt và thấm đều gia vị, có thể rắc thêm tiêu xanh hoặc tiêu xay rồi tắt bếp. Nếu thích vị đậm hơn, để thêm khoảng 5 phút trên lửa nhỏ cho nước kho cô lại.

Thành phẩm vừa ngon mắt, ngon miệng và bổ dưỡng. Ảnh: Internet.

Món này ngon nhất khi ăn cùng cơm trắng nóng. Chỉ cần thêm một bát canh rau đơn giản là đã có bữa cơm rất tròn vị. Ngoài ra, chuối kho cũng có thể ăn cùng cháo trắng hoặc dùng như món ăn kèm trong mâm cơm chay. Với những người thích vị cay, thêm vài lát ớt tươi sẽ giúp món ăn dậy vị hơn.

(theo suckhoedoisong, thanhnienviet)