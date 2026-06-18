Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì có nhiều cơ sở kinh doanh tại tỉnh Đồng Tháp, bao gồm các địa bàn TP. Hồng Ngự, Cao Lãnh và Sa Đéc. Trong vòng chưa đầy 2 năm (2024–2026), các cơ sở thuộc thương hiệu này đã để xảy ra ít nhất 3 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng, với tổng cộng hơn 328 nạn nhân phải nhập viện.

Hồng Ngọc 12 (TP. Hồng Ngự): 149 người ngộ độc (tháng 8/2024)

Chiều 6/8/2024, nhân viên cơ sở Hồng Ngọc 12 giao 33 ổ bánh mì thịt đến Công ty TNHH May túi xách Thái Dương để phục vụ công nhân ăn ca tối. Đến sáng hôm sau, hàng loạt công nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và nhập viện cấp cứu. Từ ngày 8 đến 13/8, tiếp tục ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân ngoài nhà máy, nâng tổng số lên 149 trường hợp nhập viện. Không có trường hợp tử vong.

Cơ quan chức năng lấy 5 mẫu thực phẩm (chả lụa, jambon, patê gan, xúc xích tỏi, dưa chua) và gửi xét nghiệm. Kết quả 1/5 mẫu (mẫu patê gan do cơ sở tự sản xuất) phát hiện vi khuẩn Salmonella . Kiểm tra thực tế còn phát hiện tủ bày bán thức ăn không có dụng cụ chống côn trùng; quy trình sản xuất không tuân thủ nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm; thiếu hợp đồng mua nguyên liệu.

Xử lý:

- Phạt hành chính: 90 triệu đồng

- Đình chỉ hoạt động: 4 tháng (thi hành từ ngày 10/9/2024)

- Bồi hoàn chi phí điều trị cho nạn nhân: hơn 380 triệu đồng

Hồng Ngọc 12 (TP. Hồng Ngự): 86 người ngộ độc (24/2-7/3/2026)

Chỉ hơn 1 năm sau khi hết thời hạn đình chỉ, cơ sở Hồng Ngọc 12 tiếp tục để xảy ra vụ ngộ độc tập thể. Từ sáng 24/2/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân với triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần. Đến ngày 7/3, tổng cộng 86 trường hợp có triệu chứng ngộ độc, trong đó 83 người nhập viện điều trị, 3 người điều trị ngoại trú. Sau vài ngày, tất cả bệnh nhân xuất viện.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân nghi do vi khuẩn Salmonella trong bánh mì kẹp thịt, bao gồm các thành phần pa-tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên và thịt nguội. Đây là lần tái phạm với cùng lỗi vi phạm như vụ năm 2024.

Xử lý:

- Phạt hành chính: 90 triệu đồng

- Đình chỉ toàn bộ hoạt động: 4 tháng kể từ ngày nhận quyết định

- Bồi hoàn toàn bộ chi phí khám, điều trị cho 86 nạn nhân: hơn 175 triệu đồng

- Phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày

Hồng Ngọc 37 (phường Đạo Thạnh): 93 người nghi ngộ độc, 1 ca nặng (16-17/6/2026)

Khoảng 11h30 ngày 16/6/2026, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận thông tin về nhiều người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37 (64-64 Bis-62 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh). Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, tê tay, đau đầu.

Tính đến 19h ngày 16/6, ghi nhận 22 ca. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày tiếp theo, số ca tăng vọt hơn 4 lần, đến 17h ngày 17/6 đã có 93 trường hợp , trong đó 4 người về nhà điều trị, 88 người tiếp tục theo dõi tại các cơ sở y tế, và 1 ca bệnh chuyển nặng phải chuyển khẩn cấp lên TP.HCM điều trị tích cực.

Đoàn kiểm tra liên ngành test nhanh 3 mẫu nguyên liệu (chả lụa Bakey, chả Jambon J2, xúc xích tỏi thịt), kết quả âm tính với hàn the. Tuy nhiên, đoàn không thể lấy mẫu thực phẩm thành phẩm do cơ sở không xác định được lô nguyên liệu đã dùng ngày 15/6 - thời điểm bệnh nhân ăn và phát bệnh. Pa-tê gan do cơ sở tự sản xuất và đã bán hết trong ngày, không còn mẫu lưu. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm chưa có tại thời điểm đưa tin.

Cơ sở đã được yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoạt động từ 19h ngày 16/6/2026, chờ kết quả điều tra. Tổ liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm đã được lập và vào cuộc.

Vụ Cơ sở Thời điểm Số nạn nhân Nguyên nhân Xử phạt 1 Hồng Ngọc 12 (TP. Hồng Ngự) Tháng 8/2024 149 người Salmonella trong patê gan tự sản xuất 90 tr. đồng + đình chỉ 4 tháng + bồi hoàn ~380 tr. 2 Hồng Ngọc 12 (TP. Hồng Ngự) 24/2–7/3/2026 86 người Salmonella trong bánh mì kẹp thịt 90 tr. đồng + đình chỉ 4 tháng + bồi hoàn >175 tr. 3 Hồng Ngọc 37 (phường Đạo Thạnh) 16–17/6/2026 93 người (1 ca nặng) Đang điều tra Đang xử lý Tổng ≥ 328 người

Điểm đáng chú ý, cơ sở Hồng Ngọc 12 tái phạm đúng mô thức cũ chỉ khoảng 1 năm sau khi hết thời gian đình chỉ - cùng loại vi khuẩn Salmonella, cùng loại sản phẩm patê gan tự sản xuất. Mức phạt hành chính tối đa 90 triệu đồng và đình chỉ 4 tháng đã được áp dụng 2 lần liên tiếp nhưng chưa ngăn được cơ sở tái phạm. Vụ thứ 3 tại chi nhánh Hồng Ngọc 37 cho thấy vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm là điều cần quan tâm trong toàn bộ thương hiệu này.